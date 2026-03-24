Hooikoortsalarm: tips om klachten te voorkomen

De eerste lentedagen trappen ook het hooikoortsseizoen op gang en dat is slecht nieuws voor wie allergisch is. Uit onderzoek van Sciensano blijkt bovendien dat het pollenseizoen steeds vroeger start en dat er gemiddeld meer stuifmeel de lucht wordt ingeblazen.

De komende dagen kleuren de voorspellingskaarten die het KMI en Sciensano opstellen om de verspreiding van pollen aan te geven, opnieuw donker in alle delen van het land. Alleen in West-Vlaanderen is het iets matiger.

In deze tijd van het jaar gaat het overwegend om de pollen van de els en de hazelaar die doen snotteren, piepen en tranen. Deze twee behoren samen met de grassen en de berk tot de top 4 van pollen waaraan mensen in ons land het meest allergisch zijn. Vandaag is al 1 op de 10 Belgen allergisch aan pollen uit de familie van els, hazelaar en berk en maar liefst 1 op 6 reageert overgevoelig op graspollen.

Langer seizoen

De klimaatverandering heeft geen gunstige impact op het hooikoortsseizoen. Integendeel! Wetenschappers analyseerden de evolutie van de pollenverspreiding van de voorbije decennia en zagen daar enkele opvallende trends. “De voorbije 10 jaar is het seizoen waarin pollen voorkomen alsmaar langer geworden, doordat het vroeger aanvangt maar nog steeds even lang doorloopt. Dat gaat om significante verschillen waarbij het pollenseizoen jaar na jaar ettelijke dagen vroeger start door de warmere temperaturen”, vertelt allergie-expert Astha Tiwari van Sciensano.

Intensiever

Bomen volgen nog steeds een cyclus waarbij jaren van sterke stuifmeelproductie om de 2 tot 5 jaar opduiken. “Toch merken we op lange termijn dat die cycli korter worden en dat er dus vaker intensieve stuifmeelseizoenen opduiken met zeer hoge concentraties aan gras- en boompollen.” Verwacht wordt dat deze trend zich zal voortzetten onder invloed van de klimaatverandering.

Hygiëne

Dat er vandaag een pak meer mensen een allergie-diagnose krijgen in vergelijking met enkele decennia geleden heeft volgens sommige wetenschappers te maken met de toegenomen hygiëne. Doordat we minder in contact komen met allerhande bacteriën en virussen wordt ons immuunsysteem van jongs af aan minder getraind waardoor het kwetsbaar wordt om allergische reacties te ontwikkelen tegen onschuldige stoffen.

Dit kan je zelf doen

Naast tijdig starten met medicatie (antihistaminica) en die volgens de richtlijnen van je arts gedurende het hele seizoen blijven doornemen, kan je nog extra maatregelen nemen om de pollen te weren van je luchtwegen:

Neem tijdens piekdagen voor het slapen gaan een douche en was je haren om resten van pollen af te spoelen.

Slaap met gesloten ramen en droog je was niet buiten. Pollen kunnen zich eraan hechten.

Leg de kleding die je overdag hebt gedragen niet in je slaapkamer, om te voorkomen dat de pollen zich alsnog verspreiden

Verlucht je huis in de ochtend of net na een regenbui.

Wandel of sport vooral in de ochtend in het pollenseizoen.

Wrijf niet in je ogen en draag een (zonne)bril buiten als bescherming. Contactlenzen kunnen de hinder soms verergeren.

Check voor je de deur uitgaat de website airallergy.sciensano.be. Hier vind je telkens voor de volgende drie dagen een accurate pollenvoorspelling.