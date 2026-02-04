Ter gelegenheid van Wereldkankerdag legt de Stichting tegen Kanker de nadruk op de vooruitgang in het onderzoek en de hoopvolle vooruitzichten die hieruit voortkomen: behandelingen die alsmaar gerichter werken en beter zijn afgestemd op elke patiënt.

In België werden in 2023 meer dan 77.000 nieuwe kankerdiagnoses gesteld. Dat hoge aantal is vooral te verklaren door de vergrijzing en de bevolkingsgroei. Tegelijk daalt de sterfte en blijft de overleving stijgen, zo meldt de Stichting Kankerregister. Een bemoedigend signaal, dat benadrukt hoe belangrijk het is om te blijven inzetten op behandelingen op maat.

Waarom is het nodig om behandelingen te personaliseren?

De stichting wijst erop dat niet alle kankerpatiënten op dezelfde manier op behandelingen reageren. Sommige innovatieve therapieën, zoals immunotherapie, blijken bij sommige patiënten zeer effectief, maar hebben bij anderen geen enkel effect. Hoe kunnen we in dat geval voorspellen welke therapie het meest geschikt is voor elke patiënt?

Onderzoek naar gepersonaliseerde geneeskunde is er juist op gericht om deze vraag te beantwoorden. Door de mechanismen van resistentie beter te begrijpen en instrumenten te ontwikkelen die de respons op een behandeling kunnen voorspellen, kunnen artsen patiënten naar de meest effectieve therapieën leiden en belastende en onnodige behandelingen vermijden.

“Dankzij snelle vooruitgang in doelgerichte therapieën, immunotherapie en behandelingen op maat, kunnen we hopen dat kanker op middellange termijn een ziekte wordt waaraan je niet langer overlijdt,” legt professor Pierre Coulie, mede-voorzitter van de Stichting tegen Kanker, uit.

Concrete voordelen voor patiënten

Die gepersonaliseerde behandelingen zorgen ervoor dat patiënten sneller toegang krijgen tot de meest geschikte therapieën, en banen de weg naar een blijvende verbetering van de levenskwaliteit en vooral van de overlevingskansen.

Naar aanleiding van Werelddag tegen Kanker lanceert de Stichting een digitale campagne. Het doel? In de verf zetten waarom investeren in onderzoek onmisbaar blijft: om behandelingen te verbeteren, maar vooral om de strijd tegen kanker voort te zetten.