Loslaten in bed: zo geef je je over aan plezier

Ik denk, dus ik ben, filosofeerde Descartes. Maar als je te veel piekert, kan je niet van het nu genieten. En als er één moment is waarop al die overpeinzingen je in de weg staan, dan is het wel in bed, in de armen van je partner.

Maar hoe kun je in godsnaam stoppen met nadenken tijdens het liefdesspel? Niet door te proberen je hoofd leeg te maken of een meditatie te starten, raadt seksuologe en relatietherapeute Lidwine Arendt aan. “Loslaten tijdens seks betekent niet stoppen met denken, maar weer grip krijgen op je zorgen. Het is je gedachten in dienst stellen van wat je op dat moment met je partner beleeft”, legt ze uit.

Lees ook | 9 tips om je zin in seks weer aan te wakkeren!

Oefen positieve gedachten

Maak je je zorgen over je lichaam, laat het plezier op zich wachten of verpesten pijnprikkels je genot? “Overstem die negatieve ideeën met zoveel mogelijk positieve gedachten”, adviseert Lidwine Arendt. “In plaats van te focussen op je vetrolletjes, kun je stilstaan bij wat je wél mooi vindt aan jezelf: je haar, je voeten, je ogen … Je kunt ook terugdenken aan prettige sensaties die je in soortgelijke momenten hebt ervaren.” Lukt dat niet meteen? Geen probleem. “Het belangrijkste”, voegt Lidwine toe, “is om zoveel mogelijk in het moment te blijven.”

Buig storende gedachten om in je voordeel

Boodschappenlijstjes, een kat of hond die misschien aan de deur krabt, een zieke ouder, onafgewerkte taken … Storende gedachten weten ons precies op de verkeerde momenten te achter-volgen. En hoe harder je probeert ze te verdrijven, hoe sterker ze zich opdringen! In plaats van ze in je hoofd rond te laten malen, kun je ze ombuigen, suggereert Lidwine.

Focus niet op je vetrolletjes, maar op wat je wél mooi vindt aan jezelf. Lidwine Arendt

“Maak je bijvoorbeeld niet druk om de boodschappen die je nog moet doen voor het weekend. Vraag jezelf af hoe je die gedachte kunt inzetten om in het moment te blijven. Stel je bijvoorbeeld voor dat je in de supermarkt bent en denk na over waar je daar seks zou kunnen hebben, of wat je er zou kunnen kopen dat erotisch of spannend is.”

Lees ook | Apart slapen kan weer leven brengen in bed!

Maak van seksualiteit een spel

In bed is het absoluut toegestaan om plezier te maken. Sterker nog: dat is juist de bedoeling. “Vergeet niet dat seksualiteit een spel is met lichamen, een spel voor volwassenen weliswaar, maar nog steeds een spel”, legt de seksuologe uit. Dit speelse aspect van seks kan zelfs een bondgenoot worden wanneer afleidende gedachten of dagelijkse zorgen storen.

“Leuke scenario’s bedenken en luchtigheid brengen in je seksleven kan helpen om te ontspannen en de intieme momenten intenser te beleven”, benadrukt ze. Beperk dat speelse gedrag ook niet tot het bed, stelt ze voor. Gedraag je ook op andere momenten speels. Hoe meer je samen speelt, hoe meer je vrij-partijen in het teken zullen staan van vreugde en ontspanning.