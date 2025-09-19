Hoge bloeddruk is een van de belangrijkste risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Medicatie werkt meestal goed om de bloeddruk onder controle te houden. Maar bij sommige patiënten met therapieresistente hypertensie lukt dit onvoldoende. Een nieuw medicijn, baxdrostat, laat veelbelovende resultaten zien.

Druk van het bloed?

Bloeddruk is een vitale parameter van ons bestaan. Het bepaalt de druk op de bloedvaten wanneer het hart bloed naar organen en weefsels pompt. Wanneer de bloeddruk afwijkt van de norm stijgt het risico op hart-, hersen- en nieraandoeningen. Het is dus van levensbelang om af en toe de bloeddrukmeter erbij te halen.

Veelbelovend onderzoek

In een grote internationale studie (BaxHTN) namen zo’n 800 patiënten, met een gemiddelde leeftijd van 61 jaar, deel bij wie bestaande medicatie niet of nauwelijks hielp. De deelnemers kregen gedurende twaalf weken dagelijks 1 tot 2 milligram baxdrostat of een placebo.

De resultaten waren opvallend:

De bloeddruk daalde met 9 tot 10 mmHg meer dan bij de placebogroep.

meer dan bij de placebogroep. Ongeveer 4 op de 10 patiënten bereikten met baxdrostat een gezonde bloeddruk, tegenover minder dan 2 op de 10 in de placebogroep.

Dit verschil is volgens experten groot genoeg om het risico op hart- en vaatproblemen aanzienlijk te verlagen. Daarnaast liet een deelstudie zien dat baxdrostat ook de nachtelijke en 24-uurs bloeddruk aanzienlijk verlaagde.

Hoe werkt baxdrostat?

Baxdrostat blokkeert de aanmaak van het hormoon aldosteron. Dit hormoon zorgt ervoor dat het lichaam zout vasthoudt, waardoor de bloeddruk stijgt. Door de productie van aldosteron te remmen, kan meer zout worden afgevoerd en daalt de bloeddruk. Volgens de onderzoekers kan baxdrostat een waardevolle toevoeging worden aan het beperkte arsenaal bij resistente hypertensie en mogelijk leiden tot betere cardiovasculaire uitkomsten.

Nog verder onderzoek nodig

Zoals bij elk medicijn traden er ook bijwerkingen op. Sommige patiënten kregen een lichte verstoring van de zout- en kaliumwaarden in het bloed of een tijdelijke vermindering van de nierfunctie. Daarom zijn verdere bloedcontroles nodig bij gebruikers van baxdrostat.

Hoewel de resultaten veelbelovend zijn, gaat het nog om een relatief korte onderzoeksperiode. Grotere en langdurige studies zijn nodig om zeker te weten of baxdrostat ook op lange termijn veilig en effectief is. Pas dan kan het medicijn breder worden ingezet.

Levensstijl blijft belangrijk

Ook al zijn medicijnen soms noodzakelijk, een gezonde levensstijl blijft de basis. Gezond eten, voldoende bewegen en een goed gewicht helpen het risico op hart- en vaatziekten te beperken. Toch is het belangrijk om te weten dat hoge bloeddruk niet altijd het gevolg is van een ongezonde levensstijl. Zelfs mensen die gezond leven, kunnen er last van krijgen.

Auteur: Sam Veroone