Wat je eet, heeft een grote invloed op je gezondheid en hoe je veroudert. Om Belgen te helpen langer gezond te leven, stelde de Hoge Gezondheidsraad (HGR) 17 nieuwe voedingsaanbevelingen op. Ze zijn wetenschappelijk onderbouwd, afgestemd op onze Belgische eetcultuur en makkelijk toe te passen.

Het risico op chronische aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, diabetes, sommige kankers en beroertes neemt toe met de leeftijd doordat je lichaam allerlei veranderingsprocessen ondergaat. Dat betekent niet dat je daar zelf niets kan tegenover zetten. Integendeel: door bewuste levensstijlkeuzes zoals op het vlak van voeding kan je je kansen daarop gevoelig verlagen. De nieuwe voedingsadviezen die werden opgesteld door onafhankelijke experten helpen daarbij. Ze zetten niet alleen in op gezondheid, maar ook op duurzaamheid en verbondenheid en zijn aangepast aan de Belgische situatie.

17 om te zien

Dit zijn de 17 nieuwe voedingsaanbevelingen die werden gerangschikt op volgorde van belangrijkheid:

1. Eet dagelijks minstens 125 g volle graanproducten

Denk aan volkorenbrood, -pasta, bruine rijst in plaats van witte varianten.

2. Beperk rood vlees tot 300 g per week

Vervang niet-bewerkt rood vlees (steak, varkenshaasje,…) vaker door vis, gevogelte, eieren of peulvruchten. Bewerkt rood vlees zoals charcuterie beperk je best tot 30 g per week.

3. Eet meerdere keren per week peulvruchten

Zoals linzen, bonen, kikkererwten en sojabonen.

4. Beperk zout tot maximaal 5 g per dag

Vermijd zoutrijke producten en vervang ze door zoutarme alternatieven. Voeg minder zout toe tijdens het koken en zet het zoutvaatje niet op tafel. Je kan gerechten ook op smaak brengen met (verse) kruiden.

5. Eet elke dag 250 g seizoensfruit

Vers, lokaal en gevarieerd.

6. Drink zo weinig mogelijk gesuikerde dranken

Frisdranken, sportdrankjes en gesuikerde sapjes laat je beter links liggen.

7. Eet dagelijks een handvol (20 à 30 g) ongezouten, ongezoete noten

Denk aan amandelen, walnoten, hazelnoten, cashew, pistachenoten...

8. Drink of eet elke dag 250 tot 500 ml melk of melkproducten

9. Eet dagelijks minstens 300 g groenten

Rauw of gekookt, varieer en laat je leiden door het seizoen.

10. Gebruik bij vookeur plantaardige oliën

Kies voor oliën rijk aan onverzadigde vetzuren zoals olijfolie of koolzaadolie, in plaats van boter, harde margarines, tropische oliën en reuzel.

11. Beperk eieren tot 1 per dag

12. Beperk voedingsmiddelen rijk aan toegevoegde suikers

Zoals snoep, koekjes, gebak, gesuikerde ontbijtgranen…

13. Zet wekelijks minstens 200 g vis op het menu

Of schaaldieren of weekdieren. Let erop dat je minstens 1 keer vette vis zoals zalm, makreel of sardines kiest.

14. Eet regelmatig aardappelen of zoete aardappelen

Consumeer ze bij voorkeur gekookt of gebakken en niet gefrituurd.

15. Drink dagelijks 1 à 2 liter, vooral water

Koffie en thee (zonder suiker) mogen ook.

16. Laat alcohol zoveel mogelijk aan de kant

Doe je het toch, beperk je dan tot maximaal 10 eenheden per week, verspreid over meerdere dagen.

17. Beperk ultra-bewerkte voeding

Zoals kant-en klaar maaltijden, gefrituurde voeding, koekjes enzovoort. Kies vaker voor onbewerkte, pure of minimaal bewerkte producten.

Samen is beter

De Hoge Gezondheidsraad benadrukt ook het belang van samen eten. Dat versterkt sociale banden, helpt tegen eenzaamheid en komt ook je mentaal en fysiek welzijn ten goede. Neem dus bewust tijd voor gedeelde maaltijden, thuis of buitenshuis of op het werk.

Culinaire kennis

Daarnaast is er aandacht voor wat het culinair kapitaal wordt genoemd of je kennis over voeding, kookvaardigheden en eetgewoonten. Veranderen van eetpatroon hoeft zeker niet radicaal: stap voor stap, in lijn met je eigen smaak en cultuur, bereik je veel meer. De nieuwe voedingsaanbevelingen kunnen daarbij in deze tijden van voedingshypes en dieetgekte zeker een handige houvast bieden.