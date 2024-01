Nog niet te laat om je tegen griep te vaccineren

Momenteel circuleert het coronavirus volop en houdt het griepvirus zich nog koest. Het is nu een prima moment om die prik(ken) alsnog te laten zetten. En dat kan ook in de apotheek. Eind vorig jaar is het koninklijk besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad dat apothekers toelaat om tot eind 2024 te vaccineren tegen griep in de apotheek.

Momenteel geldt code geel voor infecties aan de luchtwegen (toename circulatie, druk op zorgsysteem blijft onder controle) volgens het advies van de Risk Management Group (RMG). De aanbevolen maatregelen voor de algemene bevolking blijven het naleven van de basishygiëne en je laten vaccineren tegen COVID-19 en griep, zeker als je tot een risicogroep behoort. Je arts of apotheker kan je hierover raad geven.

De gezellige periode van feestdagen staat ook synoniem voor veel sociale contacten. Het coronavirus circuleert intussen opnieuw volop. Het griepvirus daarentegen is nog niet wijd verspreid in ons land. Experts verwachten de grieppiek rond eind januari of begin februari. Zolang die piek niet bereikt is, blijft het zinvol om je te laten vaccineren.

In België worden jaarlijks gemiddeld 500.000 mensen getroffen door griep. Ongeveer 1 op de 1000 mensen krijgt complicaties (zoals longontsteking) waarvoor ziekenhuisopname nodig is. Onder andere door een zekere ‘vaccinatiemoeheid’ is momenteel de vaccinatiegraad in ons land nog te laag, vooral bij kwetsbare personen. Het is daarom erg belangrijk om ouderen en personen met een verminderde immuniteit maximaal te beschermen tegen griep en COVID-19.

Nog niet te laat

Na de griepprik duurt het twee weken vooraleer je optimaal bent beschermd. Aangezien het RIZIV het griepvaccin grotendeels vergoedt voor iedereen die tot een risicogroep behoort, kunnen meer dan 2 miljoen Belgen het vaccin bij de apotheek krijgen met een eigen bijdrage van ongeveer 4 euro. Op www.apotheek.be kan iedereen een apotheek vinden waar hij of zij zich kan laten vaccineren.

“Het is belangrijk dat zoveel mogelijk risicopersonen zich tijdig laten vaccineren”, zegt Koen Straetmans, voorzitter van APB, “omdat het griepvirus hen hard kan treffen. Bovenal mag de griep niet worden onderschat. Je kan jezelf ertegen beschermen? Doe het dan ook! Zo simpel is het. Door ons te laten vaccineren beschermen we elkaar, terwijl we het risico om ernstig ziek te worden aanzienlijk verkleinen. Apothekers en andere zorgverleners streven er samen naar om de vaccinatiegraad zoveel mogelijk te verbeteren.”