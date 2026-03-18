Nuchter voor algemene verdoving: mag je nog drinken?

Moet je echt stoppen met drinken vanaf middernacht voor een operatie? De regel dat je voor een algemene verdoving ‘na middernacht niets meer mag innemen’ heeft plaatsgemaakt voor een nieuwe aanpak, althans wat dranken betreft.

Lange tijd was de richtlijn vóór een chirurgische ingreep eenvoudig: nuchter blijven vanaf middernacht, de avond voor de ingreep. Je mocht dus niets meer eten of drinken, om het risico op complicaties tijdens de algemene verdoving te beperken. Maar vandaag vinden veel specialisten die regel te strikt. Daarom zijn de aanbevelingen de voorbije jaren versoepeld.

Tot wanneer mag ik eten en drinken?

Wat voeding betreft, wordt aangeraden om vanaf 6 uur voor de verdoving niets meer te eten. Logisch, want vaste voeding heeft tijd nodig om verteerd te worden.

Voor dranken zijn de richtlijnen soepeler. Specialisten raden aan om alleen heldere vloeistoffen te drinken, zoals water, thee of koffie zonder melk, tot 1 à 2 uur voor de operatie. Omdat die dranken de maag snel verlaten, vormen ze geen gevaar bij een verdoving. Ze kunnen zelfs het herstel bevorderen.

“Water passeert bijvoorbeeld in 12 minuten door de maag”, legt UZ Leuven uit. “Koolhydraatrijke dranken, zoals bepaalde sportdranken, blijven iets langer in de maag, maar zijn ook binnen 90 minuten verdwenen.” Niet-heldere dranken daarentegen – zoals melk, yoghurt, smoothies, sap met pulp en koffie met melk – blijven langer in de maag.

Om organisatorische redenen kan je arts je wel vragen om vroeger te stoppen met eten, bijvoorbeeld al vanaf middernacht. Die marge biedt wat meer flexibiliteit, vooral als de ingreep vervroegd moet worden.

Wat met medicijnen?

In principe kun je je gebruikelijke medicatie blijven innemen, tenzij de arts anders aangeeft. Bloedverdunners en andere specifieke medicijnen vormen natuurlijk wel een uitzondering.

Waarom nuchter blijven voor een operatie?

Een algemene verdoving werkt ook in op de maag, vooral wanneer die ‘vol’ is. Tijdens de ingreep worden bepaalde functies van de maag, zoals samentrekken en ledigen, namelijk tijdelijk stilgelegd. Als je niet nuchter bent, kunnen de maaginhoud en maagsappen daardoor terug omhoogkomen. Ze kunnen in de luchtpijp terechtkomen en zelfs de longen bereiken.