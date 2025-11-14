In België is vaccinatie op jonge leeftijd vanzelfsprekend. Dankzij campagnes worden bijna alle kinderen beschermd tegen ernstige infectieziekten. Voor volwassenen, en zeker voor 65-plussers, is het vaccinatieaanbod minder gestructureerd, minder zichtbaar en vaak moeilijker toegankelijk. Neos vzw, hét netwerk van ondernemende senioren, pleit voor een adequate vaccinatiestrategie voor senioren.

Uit een bevraging bij 365 leden van Neos, van 60 jaar en ouder, blijkt dat Belgische ouderen sterk geloven in het nut van vaccinatie, maar dat ze botsen op een systeem dat onvoldoende afgestemd is op hun leefwereld. 95% vindt vaccins doeltreffend, 89% vindt vaccins veilig en 74% beschouwt vaccinatie als de beste manier om zichzelf en anderen te beschermen. Daartegenover staat dat 50% niet weet wanneer welke vaccins nodig zijn.

Ontdek alle resultaten op de website van Neos.

Een slechte vaccinatiegraad

De onvolledige kennis bij ouderen heeft dan ook een belangrijke impact op de algemene vaccinatiegraad in België. Slechts 13,6% van de Belgische 65-plussers is gevaccineerd tegen pneumokokken. Dit cijfer blijft significant onder de aanbeveling van 75% van de Wereldgezondheidsorganisatie en contrasteert sterk met de vaccinatiegraad van 94% voor kinderen.

Nochtans toont wetenschappelijke data duidelijk aan dat vaccinatie op latere leeftijdlevens redt. Het vermindert het risico op zware infecties, voorkomt ziekenhuisopnames en helpt 65-plussers langer zelfstandig, mobiel en actief te blijven. Toch blijft de vaccinatiegraad in deze groep verontrustend laag.

Vaccins houden niet alleen ouderen uit het ziekenhuis. Ze zorgen voor een betere levenskwaliteit en meer autonomie. Prof. Dr. Pierre Van Damme (Universiteit Antwerpen)

Contrast met andere leeftijdsgroepen

Voor kinderen en jonge gezinnen volgt Kind & Gezin en ook het CLB de vaccinatiestatus nauwlettend op. Zij verlenen informatie en zorgen voor herinneringen en uitnodigingen op basis van een duidelijk en overzichtelijk vaccinatieschema.

“Onze actieve senioren verdienen dezelfde bescherming en aandacht als onze kinderen. Ze vragen niet om veel: duidelijke informatie, tijdige herinneringen en toegankelijke vaccinaties. Want achter elke gemiste vaccinatie gaat een persoon schuil die we beter kunnen beschermen.” zegt Martin De Loose, directeur Neos vzw

Neos maakt deze oproep dan ook concreet en vraagt een vaccinatieplan voor volwassenen en senioren. Want wat voor onze kinderen vruchten afwerpt, moet ook voor volwassenen en ouderen worden uitgerold.



In gesprek met volksvertegenwoordigers

Op 13 november, tijdens het evenement ‘Vaccinatie is kinderspel, maar niet voor ouderen’, gingen de aanwezige senioren van Neos in dialoog met federale parlementsleden van de commissie volksgezondheid. Het doel? Vorm geven aan een structurele levenslange vaccinatiestrategie. Zij werden gesteund door vaccinatie-experts zoals professor Pierre Van Damme, terwijl ook andere vertegenwoordigers uit de gezondheidszorg aanwezig waren om het debat mee vorm te geven.

“We willen allemaal voldoende gezonde, kwaliteitsvolle levensjaren. Het is daarom dringend tijd dat preventie een belangrijke plaats krijgt in ons gezondheidsbeleid. Daarom moeten we bij de burger én de zorgverlener de bewustwording rond vaccinatie versterken. Net zoals we voor onze kinderen doen, moeten we werken aan doelgerichte sensibiliseringsacties én de invoering van duidelijke vaccinatieschema’s voor alle leeftijden.” vertelt Jan Bertels, volksvertegenwoordiger voor Vooruit

Wat is Neos?

Neos is hét Netwerk van Ondernemende Senioren en staat voor een bruisend verenigingsleven voor meer dan 38.000 ondernemende senioren in Vlaanderen. In 231 lokale Neos-clubs beleven actieve senioren een fijne tijd samen met gelijkgezinden uit de gemeente. Ontmoeting, gezellig samenzijn en kameraadschap staan centraal.