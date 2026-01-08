Ze nemen veel ruimte in verpakkingen, worden zelden gelezen en belanden vaak in de prullenbak. In België worden miljoenen papieren bijsluiters geproduceerd en vervolgens weggegooid. Hierdoor dient zich een alternatief aan: moet de papieren versie vervangen worden door een elektronische versie?

In een context waarin de ecologische transitie een maatschappelijke prioriteit is, vormen papieren bijsluiters van geneesmiddelen een aanzienlijke verspilling voor het milieu. Uit een enquête van BACHI (Belgian Association of the Consumer Healthcare Industry) blijkt dat Belgen voorstander zijn van elektronische bijsluiters via een QR-code. Jij ook?

Tonnen papier voor bijsluiters die amper worden gelezen

In België worden jaarlijks honderden miljoenen papieren bijsluiters gedrukt voordat ze in onze medicijndoosjes terechtkomen. Dat is een enorme hoeveelheid als je weet dat het merendeel niet wordt gelezen en weggegooid. Deze massale productie heeft echter op verschillende niveaus een impact op het milieu:

Hoge water- en energieconsumptie,

behandeling van het papier met chemische producten,

gebruik van inkt en oplosmiddelen voor meertalig drukwerk,

CO₂-uitstoot gelinkt aan transport,

vervuiling door foutieve recyclage en afbraak.

Een verspilling die bij de meeste mensen grotendeels onbekend is.

Is een elektronische bijsluiter een goed idee?

Elektronische instructies, toegankelijk via een QR-code, blijken dus een interessant alternatief te zijn. Door onnodig papiergebruik te elimineren, wordt de ecologische voetafdruk aanzienlijk verkleind. Maar er is meer…

Dankzij de QR-code:

is er permanente toegang tot de informatie.

wordt de info regelmatig bijgewerkt en is deze altijd actueel.

zijn praktische functies zoals tekstvergroting, spraaksynthese en meertalige vertaling mogelijk.

Een oplossing die zowel ecologisch als betrouwbaar is.

Maar zijn we technisch klaar?

Volgens een onderzoek van BACHI heeft 91% van de Belgen een smartphone en 99% van hen internettoegang. De technische voorwaarden voor deze digitale transitie zijn dus al aanwezig. Maar zou je zelf bereid zijn om de papieren bijsluiter definitief af te schaffen?