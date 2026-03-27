Parkinson treft in België meer mensen dan vaak wordt gedacht. Intussen leven meer dan 65.000 Belgen met de ziekte en elk jaar komen daar duizenden diagnoses bij. Dat zet niet alleen patiënten, maar ook hun familie en mantelzorgers onder druk.

Parkinson is wereldwijd de snelst groeiende neurologische aandoening. Waar we in België jaarlijks geconfronteerd worden met meer dan 6.000 nieuwe diagnoses, voorspelt het medisch tijdschrift The BMJ dat het aantal patiënten wereldwijd tegen 2050 meer dan verdubbeld zal zijn. Die evolutie is niet louter een statistisch gegeven; het is een signaal dat onze gezondheidszorg en maatschappij voor een enorme uitdaging staan.

Lees ook | Trillende handen? Denk niet meteen aan parkinson

Meer dan alleen vergrijzing

De stijgende cijfers zijn deels te verklaren door de toenemende levensverwachting – Parkinson is immers sterk gerelateerd aan leeftijd. Toch vertelt de vergrijzing niet het hele verhaal. Experts wijzen steeds vaker op de impact van onze leefomgeving. Blootstelling aan luchtvervuiling en specifieke chemicaliën, zoals bepaalde pesticiden in de landbouw, lijken een katalyserende rol te spelen. Het promoten van een gezonde levensstijl en het kritisch kijken naar chemische blootstelling worden daarom steeds belangrijker in de preventie van neurologische schade.

Infografiek Parkinson in België © Stop Parkinson

Een diagnose die het hele gezin treft

Parkinson wordt nog vaak vooral gelinkt aan beven en andere zichtbare bewegingsproblemen, maar de ziekte heeft een veel ruimere impact. Ze beïnvloedt het dagelijkse leven van patiënten, maar ook dat van hun partner, kinderen en andere naasten. De gevolgen zijn vaak niet alleen lichamelijk, maar ook emotioneel, praktisch en psychologisch zwaar.

Zoektocht naar een doorbraak

Waarom is er, ondanks decennia aan onderzoek, nog geen definitieve genezing? Dat heeft alles te maken met de complexiteit van de hersenen. Parkinson is namelijk geen uniforme ziekte, maar een verzamelnaam voor verschillende biologische varianten.

Dr. Femke Dijkstra, neuroloog aan UZ Antwerpen en lid van het medisch team van Stop Parkinson: “Net omdat Parkinson vermoedelijk uit verschillende biologische subtypes bestaat, is het ontwikkelen van een genezing bijzonder complex. Nieuwe wetenschappelijke inzichten, onder meer rond biomarkers en vroegdetectie, tonen wel dat we vooruitgang boeken. Gerichte investeringen zijn essentieel om die kennis om te zetten in betere behandelingen voor patiënten.”

Toch zijn er ook hoopgevende ontwikkelingen. Onderzoekers werken onder meer aan biomarkers die de ziekte vroeger en nauwkeuriger moeten opsporen. Op termijn kan dat helpen om patiënten gerichter te behandelen en sneller in te grijpen.

Lees ook | Sporten na je 50ste: tips en voordelen

Wereld Parkinson Maand

Naar aanleiding van Wereld Parkinson Dag op 11 april vraagt Stop Parkinson extra aandacht voor die groeiende problematiek. De organisatie wil daarmee niet alleen sensibiliseren, maar ook het belang van bijkomend wetenschappelijk onderzoek onderstrepen. In april loopt ook een campagne waarbij giften voor onderzoek worden verdubbeld.