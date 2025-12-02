Ter gelegenheid van de bewustmakingsmaand voor kanker bij mannen (Movember) luidt de Stichting tegen Kanker de alarmbel voor een zeldzame, maar zeer agressieve vorm van kanker: peniskanker. Maar wat zijn de risicofactoren en symptomen waar je op moet letten?

Peniskanker komt in België weliswaar zelden voor, maar is volgens de Stichting tegen Kanker een van de meest agressieve vormen van kanker bij mannen. En vooral een van de gevaarlijkste. En terecht: deze ziekte blijft gehuld in stilte en taboe, wat de diagnose vertraagt ​​en de risico’s voor patiënten vergroot.

“Wanneer de lymfeklieren al uitgebreid aangetast zijn op het moment van diagnose, daalt de vijfjaarsoverleving tot 35%. En als er uitzaaiingen naar andere organen zijn, is overleven haast onmogelijk. Het is dus een veel agressievere kanker dan velen denken,” legt prof. Maarten Albersen, uroloog-oncoloog aan UZ Leuven, uit.

Een eerste diagnose…op 71 jaar

In België werd bij 414 mannen de afgelopen vijf jaar peniskanker vastgesteld. De gemiddelde leeftijd bij de eerste consultatie was 71 jaar, wat aantoont dat de diagnose nog steeds te laat wordt gesteld. Maar waarom is dat zo?

Het is vooral de schaamte of stilte rondom genitale problemen die mannen ervan weerhoudt een specialist te raadplegen. Toch zorgen een vroege opsporing en een snelle behandeling vaak voor een doeltreffende genezing.

“Zodra er een vermoeden is van peniskanker, is het cruciaal dat de patiënt wordt doorverwezen naar een gespecialiseerd referentiecentrum. Een vroege opsporing biedt een veel betere overlevingskans als er nog geen uitzaaiingen zijn”, benadrukt dr Veronique Le Ray, medisch directeur bij Stichting tegen Kanker.

Wat zijn de risicofactoren?

Ongeveer de helft van de gevallen houdt verband met een chronische infectie met het humaan papillomavirus (HPV), dat al bekend staat om zijn rol bij het ontstaan van baarmoederhalskanker. Wanneer de infectie chronisch wordt, kan deze leiden tot blijvende letsels die zich kunnen ontwikkelen tot een tumor, soms pas tientallen jaren later.

Naast deze infectie kunnen verschillende andere factoren het risico op het ontwikkelen van peniskanker vergroten:

Phimosis (een vernauwing van de voorhuid) en chronische ontsteking van de eikel;

Lichen sclerosus, een langdurige huidaandoening;

Roken;

Voorgeschiedenis van genitale infecties of letsels;

Blootstelling aan bepaalde UVA-fototherapieën.

Deze factoren kunnen de ontwikkeling van precancereuze letsels en op de lange termijn progressief invasieve kankers bevorderen.

Hoe deze risico’s beperken: de juiste maatregelen

De Stichting tegen Kanker herinnert iedereen eraan dat in België gratis vaccinatie niet alleen aan meisjes wordt aangeboden, maar ook aan jongens (tot 19 jaar!). Daarom moedigt ze ouders aan om hun kinderen te laten vaccineren tegen HPV. Er bestaan ​​ook nog andere goede voorzorgsmaatregelen om het risico te verminderen:

Snelle behandeling van ontstekingen;

Goede dagelijkse intieme hygiëne;

Niet roken of ermee stoppen.

Welke symptomen moet je in de gaten houden?

Peniskanker kan grote gevolgen hebben voor het dagelijks leven. Bepaalde symptomen verdienen extra aandacht. Hieronder vallen:

veranderingen aan de huid van de penis, zoals een verdikking of wondje dat niet geneest, een wrat of kleurverandering;

urineproblemen (moeilijk urineren, zwakke straal, branderig gevoel);

ongewone bloedingen;

slecht ruikende afscheiding;

zwelling van de eikel;

voelbare knobbel in de liesplooi;

aanhoudende jeuk.

Als een symptoom je zorgen baart of langer dan een paar dagen aanhoudt, wacht dan niet: een eenvoudige consultatie kan je geruststellen of een snelle behandeling mogelijk maken.