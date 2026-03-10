De PFAS-problematiek is brandend actueel. Uit studies blijkt dat deze chemicaliën een rol spelen bij diverse gezondheidsproblemen. Maar hoe kunnen we ons er in het dagelijkse leven tegen beschermen?

PFAS worden weleens forever chemicals of ‘eeuwige chemicaliën’ genoemd; eenmaal ze in het milieu of in het menselijk lichaam belanden, blijven ze daar lang, zéér lang aanwezig. Deze per- en polyfluoralkylstoffen, een uitvinding uit de jaren 40, zijn scheikundige moleculen die behalve koolstof en fluor ook andere atomen (waterstof, zuurstof …) bevatten. PFAS-moleculen zijn zeer stabiel, kleven niet, zijn hittebestendig en stoten water en vet af, wat verklaart waarom ze massaal worden gebruikt in tal van alledaagse voorwerpen: in pannen, verpakkingen, brandblusschuim, bouwmaterialen, gitaarsnaren, verf...

Vandaag heeft naar schatting 99% van de wereldbevolking PFAS in het bloed. Probleem is dat deze stoffen gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken, zoals leverletsels, schildklieraandoeningen, obesitas, vruchtbaarheidsproblemen en kanker. Gelukkig kun je, in afwachting van striktere wetgeving, zelf iets doen om je blootstelling aan PFAS te beperken.

1. Overdrijf niet met orgaanvlees en zeevruchten

“PFAS krijgen we vooral binnen via drinkwater en voeding”, zegt Renaud De Bruyn, adviseur bij de vzw Ecoconso. “Bij de voeding gaat het dan hoofdzakelijk om zeevruchten (garnalen, kreeft …) en om vis, in het bijzonder om roofvissen.” Grote vissen zoals tonijn eten andere, besmette vissen op en stapelen zo in de loop van hun leven een fikse hoeveelheid PFAS op. Orgaanvlees, vooral dan van wild, bevat eveneens veel PFAS. Ook vlees, eieren, melk en fruit zijn PFAS-bronnen, net zoals groenten (vooral wortelgewassen zoals bieten, zoete aardappelen ...). Kies je voor biologische voeding, dan beperk je het risico, omdat je een aantal pesticiden uitsluit. Maar waterdichte bescherming tegen PFAS biedt deze aanpak niet, want die chemicaliën kunnen ook in de bodem zitten waarop de gewassen worden geteeld.

2. Filter je kraantjeswater

De meeste drinkwaterbedrijven communiceren inmiddels over het PFAS-gehalte in het water dat ze verdelen. Hoewel dat in ons land meestal onder de Europese norm van 100 ng per liter zit, moet ook gezegd dat die norm vandaag uitermate coulant wordt geacht. Mogen we dan geen kraantjeswater meer drinken? “Misschien bevatten sommige flessenwaters ook wel PFAS”, merkt Renaud De Bruyn op. Flessenwater zit trouwens dikwijls in plastic flessen en het kan dus andere verontreinigende stoffen bevatten. Je kunt het PFAS-gehalte in kraantjeswater terugdringen door een filterkaraf te gebruiken. Een efficiëntere, maar ook duurdere oplossing: onder de gootsteen een filtersysteem – een unit met actieve kool of met omgekeerde osmose – laten installeren door een vakman.

3. Koop een nieuwe pan

Pannen met een antiaanbaklaag geven PFAS af. “Pannen in roestvrij staal of in plaatstaal zijn een goed alternatief”, legt Renaud De Bruyn uit. Een pan in plaatstaal vergt wel correct onderhoud: was de pan af met water, gebruik geen afwasmiddel en stop ze niet in de vaatwasser. Wrijf ze na het spoelen in met wat olie om te vermijden dat ze gaat roesten. Mettertijd zal de bodem ‘inbakken’, waardoor die vanzelf een antiaanbaklaag krijgt. Nog een voordeel van een pan in plaatstaal: ze is haast onmogelijk te verslijten.

4. Vermijd verpakkingen waar het kan

Verpakkingen in water- of vetbestendig papier of karton kun je het best mijden. “Als de olie van je pizza niet in de verpakking lijkt te dringen, kreeg die verpakking wellicht een vetafstotende coating. En daar zitten hoogstwaarschijnlijk PFAS in”, klinkt het bij Renaud De Bruyn. Andere verpakkingen bevatten in theorie geen PFAS, maar de binnenbekleding van blikjes en conserven bevat wel plastic. Enkel glas en metaal zijn veilig. “Als je de app Scan4Chem downloadt, kun je zelf checken of een product de meest problematische stoffen bevat”, zo raadt De Bruyn nog aan.

Download de app voor Android

Download de app voor iOS

5. Koop PFAS-vrije kleding

Textielfabrikanten zetten PFAS in omwille van de waterafstotende, waterdichte of vlekwerende eigenschappen. Vooral outdoortextiel bevat veel PFAS. “Een aantal bekende merken van outdoorkleding heeft er zich toe verbonden geen PFAS meer te gebruiken, al weten we niet precies door welke producten ze de PFAS hebben vervangen”, beklemtoont Renaud De Bruyn. De labels Bluesign, GOTS en OEKO-TEX garanderen dat er in het desbetreffende textiel slechts in beperkte mate gebruik werd gemaakt van chemische stoffen. Sommige verenigingen – The Good Goods bijvoorbeeld – lijsten trouwens de merken op die geen PFAS gebruiken. “Als we producten met PFAS zo veel mogelijk mijden, daalt ook het gewicht van de industrie die PFAS aanwendt”, geeft Renaud De Bruyn nog mee.