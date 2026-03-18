Maart is een kantelmaand. De stevige winterkost is er nog, maar tegelijk duiken de eerste frisse lentegroenten weer op. Dat maakt dit de perfecte periode om lokaal en volgens het seizoen te koken: lekker, slim en vaak ook vriendelijker voor milieu én budget.

In maart bevindt de lokale landbouw zich op een tweesprong. De boeren oogsten de laatste winterse klassiekers zoals savooikool en pastinaak, maar maken tegelijkertijd ruimte voor het ‘jonge grut’, zoals spinazie, radijs en jonge sla.

Ook andere groenten komen in maart op het menu: bloemkool, selder, pastinaak, prei, rode biet, savooikool, witloof, wortelen en vele andere.

Duurzaam (ook voor je portemonnee)

Deze overgang is essentieel voor het milieu: door nu te kiezen voor producten van eigen bodem, vermijden we groenten die duizenden kilometers hebben afgelegd of in energieverslindende verwarmde serres zijn gekweekt.

Bovendien is maart de maand waarin je slim kan besparen. Seizoensgroenten zijn op hun overvloedigst en daarom het goedkoopst. Een win-win voor je budget én de lokale landbouwer.

Lekker lokale gerechten

Benieuwd wat je allemaal kan maken met die lekkere groentjes? Onderaan het artikel vind je alvast extra inspiratie met drie recepten die perfect bij maart passen: rode biet, spinazie en bosui. Zo proef je in één menu precies waar deze maand voor staat: de laatste warmte van de winter, met de eerste frisse toets van de lente.

Rode biet

Rode biet is een echte seizoensfavoriet in maart. Deze kleurrijke groente zit boordevol vezels, foliumzuur en antioxidanten en geeft gerechten meteen een extra zoete smaak én kleur.

Rode bieten risotto met burrata en tijm

Ingrediënten voor 4 personen:

300 gr risotto rijst

12 takjes verse tijm

2 ui of sjalot

4 tenen knoflook

600 gr gekookte bieten

2 bouillonblokje

1200 gr water

2 bol burrata

zwarte peper naar smaak

Bereiding:

Snipper de sjalot fijn en hak de knoflook. Snijd alle rode bieten in blokjes en ris de blaadjes van de takjes tijm.

Pureer 250 gr van de rode bieten fijn en houd 50 gr van de rode bieten in blokjes apart voor de garnering.

Fruit het sjalotje aan en voeg na 2 minuten ook de knoflook toe. Roerbak nog 2 minuten en voeg dan de risotto rijst toe. Roerbak nogmaals 2 minuten en voeg vervolgens tijm toe en beetje voor beetje de bouillon tot deze door de rijst is opgenomen. Voeg in 3 delen de bouillon toe en voeg bij het laatste deel ook de rode bieten puree toe. Breng op smaak met zwarte peper.

Serveer de rode bieten risotto met burrata.

Spinazie

Spinazie blijft een publiekslieveling in maart. De groente staat bekend om haar ijzergehalte, maar levert ook heel wat andere vitaminen en mineralen.

Gevulde pastaschelpen met ricotta en spinazie

Ingrediënten voor 4 personen:

40 pasta schelpen (conchiglioni)

700 gr spinazie

500 gr ricotta

1600 ml tomaten polpa

6 tenen knoflook

1 tl oregano

80 gr Parmezaanse kaas

2 el citroensap

peper en zout

2 el olijfolie

Bereiding:

Verwarm de oven voor op 180 graden (boven- en onderwarmte). Breng een ruime pan met water aan de kook en kook de pastaschelpen volgens de aanwijzingen op de verpakking beetgaar. Giet af en laat uitlekken op een schone theedoek zodat ze niet aan elkaar plakken.

Roerbak de spinazie in een pan en laat deze slinken. Giet overtollig vocht af en laat iets afkoelen. Hak de spinazie grof.

Meng de ricotta met de helft van de geraspte Parmezaanse kaas en het citroensap. Breng op smaak met peper en zout.

Pel en snipper de knoflook. Verhit de olijfolie in een grote pan en fruit de knoflook kort aan. Voeg de tomaten polpa met oregano toe en breng op smaak met peper en zout. Laat de saus een paar minuten zachtjes pruttelen.

Voeg de gehakte spinazie bij het ricottamengsel.

Verdeel de tomatensaus over de bodem van een ovenschaal. Vul de pastaschelpen met het ricottamengsel en leg ze in de schaal. Bestrooi eventueel met de overige Parmezaanse kaas.

Bak de gevulde pastaschelpen ongeveer 20 minuten in de oven, tot ze warm zijn en de Parmezaanse kaas licht goudbruin is.

Bosui

Bosui is een bescheiden smaakmaker, maar wel eentje met heel wat troeven. Deze groente bevat verschillende vitaminen en mineralen, zoals foliumzuur en kalium.

Een leuk extraatje: het afgesneden onderste stukje met worteltjes hoef je niet weg te gooien. Zet het in een glas water en na ongeveer een week groeit er gewoon een nieuwe bosui uit. Handig én duurzaam.

Tuna melt-burger met bosui

Ingrediënten voor 4 personen:

300 g kruimige aardappelen

240 g tonijnmoot met een vleugje olijfolie (2 blikjes à 120 g)

1 ei

25 g bloem

3 takjes peterselie

2 el olijfolie

4 witte broodjes

50 g fijngesneden ijsbergsla

1 tomaat

2 plakken jong belegen kaas

1 bosui

1 snufje peper

Bereiding: