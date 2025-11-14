Beroerte en hartaanval: 4 risicofactoren die je niet mag negeren

Een beroerte of hartaanval ontstaat niet altijd toevallig, integendeel… Volgens een nieuw internationaal onderzoek hadden de meeste slachtoffers al één of meerdere cardiovasculaire risicofactoren vóór het voorval.

Bijna alle beroertes en hartaanvallen kunnen worden verklaard door dezelfde oorzaken, volgens een nieuwe studie van Northwestern Medicine en Yonsei University in Zuid-Korea. De onderzoekers stelden vast dat meer dan 99% van de getroffen personen al minstens één risicofactor had. Het is daarom belangrijk om deze factoren te kennen, zodat een hart- of herseninfarct kan worden voorkomen.

Beroerte, hartaanval... De belangrijkste risicofactoren

In het kader van deze studie hebben onderzoekers, waaronder Dr. Philip Greenland, de medische voorgeschiedenis geanalyseerd van mensen die in het verleden een hartaanval, beroerte of hartfalen hebben gehad. Vervolgens identificeerden ze vier belangrijke cardiovasculaire risicofactoren:

Te hoge bloeddruk ,

, Te hoge cholesterol ,

, Hoge bloedsuikerspiegel wanneer nuchter,

wanneer nuchter, Tabakgebruik (vroeger of nu).

Hun conclusie? Zelfs bij vrouwen jonger dan 60 jaar – de groep die vaak als het minst risicovol wordt beschouwd – vertoonde meer dan 95% nog steeds ten minste één van deze factoren. Het bewijs dat je je gezondheid en zelfs de kleinste voortekenen niet mag negeren. Veel mensen denken ten onrechte dat ze in perfecte gezondheid verkeren voordat ze een hartaanval of beroerte krijgen.

Verhoogd risico bij werknemers ouder dan 40 jaar

Van de vier geïdentificeerde risicofactoren bleek hoge bloeddruk de meest voorkomende oorzaak te zijn van hart- of herseninfarcten. Meer dan 94% van de patiënten in het onderzoek werd getroffen door een hoge bloeddruk. Een betere controle van de bloeddruk zou dus veel complicaties kunnen voorkomen.

Een recent Belgisch onderzoek uitgevoerd door Mensura, de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Hasselt bevestigt deze trend. “Hart- en vaatziekten zijn multifactorieel van aard. Individuele levensstijlkeuzes zijn erg bepalend – voeding, slaap, alcoholgebruik,... – maar ook mentale problemen, zoals stress, spelen een rol”, benadrukt dr. Gretel Schrijvers, CEO van Mensura Group. We weten immers dat stress vaak leidt tot een tijdelijke stijging van de bloeddruk.

Belgische onderzoekers hebben ook de sectoren geïdentificeerd die het meest kwetsbaar zijn: logistiek, bouw en metaalbewerking staan ​​bovenaan de lijst van sectoren waar het risico het grootst is.

Risico’s voorkomen door zorg te dragen voor jezelf

De onderzoekers benadrukken dat door deze vier risicofactoren te identificeren en aan te pakken de meeste gevallen kunnen worden voorkomen. Ons advies: