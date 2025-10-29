Veel mensen denken dat hartpatiënten voorzichtig moeten zijn in de slaapkamer, maar dat is meestal helemaal niet nodig. Integendeel zelfs: artsen benadrukken de gezondheidsvoordelen van een actief seksleven. Vrijen op doktersvoorschrift, zeg maar.

Tekst Didier Dillen

“Seks wordt gezien als een fysieke activiteit die goed is voor het lichaam, net zoals wandelen of fietsen”, legt dr. Marc Alkhori uit, adjunct-hoofd van de dienst cardiologie in het CHU Helora, site Nijvel-Tubeke. “Qua inspanning kan je het doorgaans vergelijken met het beklimmen van twee trappen. In de meeste gevallen is vrijen dus niet enkel veilig, het kan zelfs gezondheidsvoordelen bieden”, vervolgt dr. Alkhori. “We raden patiënten dan ook aan om seksueel actief te blijven, voor hun welzijn én levenskwaliteit.”

Lees ook | Hoe seks je gezondheid boost

Een romantische setting

Na een cardiovasculair probleem vragen veel mensen zich af wanneer ze weer mogen vrijen. Artsen zijn het erover eens: zodra je hersteld bent en je je goed voelt. “Na een hartinfarct kan het seksleven meestal al na een week hervat worden, behalve na zware chirurgie, dan wacht je beter zes tot acht weken”, zegt dr. Alkhori.

Na een hartinfarct kan seks vaak sneller dan je denkt

Na een ingreep is het verstandig om standjes te vermijden die druk zetten op de armen of borstkas. Geef de voorkeur aan zijligging, zoals de lepeltjeshouding, en ga voor een niet al te intensieve, ontspannen, intieme vrijpartij. Zorg voor een aangename kamertemperatuur en wacht minstens twee uur na een zware maaltijd. Seks met je vaste partner verkleint bovendien het risico op een hartincident, dat sowieso al zeer zeldzaam is. (zie kader).

Open communicatie

Toch kunnen hartproblemen soms een spelbreker zijn. “Schade aan de bloedvaten kan leiden tot erectiestoornissen, en bepaalde hartmedicijnen hebben bijwerkingen die het seksleven kunnen beïnvloeden, zowel bij mannen als vrouwen. Het is daarom belangrijk om eventuele problemen met je arts te bespreken, want er bestaan oplossingen. Medicatie tegen erectiestoornissen kan in de meeste gevallen bijvoorbeeld veilig worden gebruikt”, legt dr. Alkhori uit.

Daarnaast is open communicatie met je partner essentieel. “Deel je zorgen, bespreek je behoeften en zoek samen naar oplossingen”, benadrukt hij.