Amper 1 op de 5 landgenoten weet dat sepsis een extreme reactie van het immuunsysteem op een infectie is, laat staan hoe je het kan herkennen. Nochtans is sepsis dodelijker dan borstkanker en het verkeer.

Patiëntenorganisatie Sepsibel ijvert al geruime tijd voor meer bewustwording en kennis van de symptomen van sepsis. Dat is broodnodig, want uit een ondervraging door iVOX blijkt dat twee op de drie Belgen nog nooit van de ziekte heeft gehoord. Slechts 18 % weet wat deze levensbedreigende aandoening precies inhoudt. Bovendien blijken er opvallende regionale verschillen qua kennis over sepsis. Terwijl in Vlaanderen nog een kwart van de bevraagden de ziekte kan duiden, vallen de cijfers in Brussel terug tot 15 en in Wallonië slechts tot 6 %.

Bovendien circuleert er nog steeds heel wat verwarring en associëren velen sepsis met een bloedvergiftiging, waardoor ze de ernst ervan verkeerd inschatten.

Wat gebeurt er bij sepsis?

Bij sepsis gaat het immuunsysteem van het lichaam extreem reageren op een gewone infectie. De ontstekingsreactie ontspoort als het ware en het lichaam verliest zijn grip op de eigen reactie. Dit kan in principe iedereen treffen, na infectie door een bacterie, virus, schimmel of andere. Sommige groepen lopen wel verhoogd risico, zoals mensen met een verzwakt immuunsysteem of kort na een ingreep.

Zo kan je het herkennen

De ziekte kan heel uiteenlopende symptomen geven:

slaperigheid

extreme rillingen

koorts

pijn

versnelde hartslag

lage bloeddruk

het uitblijven van de plas

ademhalingsmoeilijkheden

blauwe of paarse huidvlekken

Zo’n 20 % van de patiënten haalt het niet, terwijl 40 % er blijvende beperkingen aan overhouden, zoals amputatie van ledematen, orgaanschade, vermoeidheid of ademhalingsmoeilijkheden. In ons land alleen al gaat het om ontluisterende cijfers: zo treft de ziekte jaarlijks zo’n 41.000 mensen, waarvan de afloop fataal is bij ruim 7.600 mensen.

Stille killer

Zonder behandeling leidt zo’n reactie snel tot orgaanfalen, septische shock en zelfs overlijden. Snelheid is daarbij cruciaal, weet ook sepsisoverlever Ilse Malfait die over haar ervaringen een bijzonder aangrijpend boek schreef. “Sepsis is een van de grootste stille killers wereldwijd en kan dodelijk zijn als het niet snel genoeg wordt herkend en behandeld.“

Bij sepsis telt elk uur. Het gebrek aan kennis en bewustwording over deze ziekte kan letterlijk levens kosten. Door te focussen op preventie en vroegtijdige diagnose kunnen er veel sterfgevallen worden voorkomen. “Mensen moeten niet alleen weten wat sepsis is, maar ook de ernst van de aandoening begrijpen. We moeten dringend het bewustzijn over sepsis vergroten, om ervoor te zorgen dat mensen tijdig hulp zoeken.”

Nationaal actieplan

Na eerdere campagnes vroeg minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke voor een wetenschappelijk rapport rond een national sepsisplan. Een expertengroep onder leiding van infectioloog prof. Erika Vlieghe, van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, stelde zo’n rapport op dat richtlijnen bevat voor vroegtijdige herkenning en behandeling, maar ook voor voorlichting en preventie. Zij pleit voor een brede nationale sensibiliseringsactie die zowel het brede publiek informeert als zorgt voor permanente bijscholing voor zorgverleners.

Meer info over de aandoening vind je op www.sepsibel.be