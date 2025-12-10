Het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) heeft een online platform gelanceerd waarmee je je thuis kunt laten testen op hiv en andere soa’s. Een eenvoudige, anonieme en betrouwbare methode.

Het is niet altijd evident om je huisarts te raadplegen voor een SOA-test (seksueel overdraagbare aandoening). Hoewel het aantal diagnoses in ons land toeneemt, durven veel mensen nog steeds niet de stap te zetten, vaak omdat ze zich schamen. Daarom biedt het Instituut voor Tropische Geneeskunde nu een thuistest aan, via het Test2Know-platform, waarmee je eenvoudig, betrouwbaar en in alle discretie op hiv en andere soa’s kunt testen.

Hoe werkt de Test2Know-thuistest?

Na het invullen van een online vragenlijst ontvang je een gepersonaliseerde testkit speciaal ontworpen om alleen de relevante infecties te detecteren. Vervolgens neem je thuis monsters af (urine, anale swab, bloedmonster) en volg je verder zorgvuldig de instructies in de kit.

Bijvoorbeeld voor het afnemen van urine:

Was en droog je handen goed.

Plak het etiket met de barcode op de daarvoor bestemde buis.

Draai de afsluitdop los.

Bevestig het buisje op de Colli-Pee plastuit.

Vang urine op: Het toestel zal automatisch het correcte volume opvangen.

Het is niet nodig om de urinestaal te onderbreken. Urine die niet meer in het buisje past, komt via het andere uiteinde van de plastuit in het toilet terecht.

Koppel de collector buis los van de Colli-Pee en sluit het buisje goed af.



Zodra de monsters zijn genomen, kan je ze naar het laboratorium van het ITG sturen. De resultaten zijn binnen een week beschikbaar. Bij een positief resultaat neemt een arts contact met je op voor de nodige follow-up.

Welke soa’s kun je thuis opsporen?

Seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s) veroorzaken niet altijd klachten en blijven vaak onopgemerkt. Je kunt dus besmet of besmettelijk zijn zonder dat je het weet. Daarom is testen zo belangrijk, vooral als je van partner wisselt.

Niet iedereen wordt op dezelfde infecties getest. Vul daarom de vragenlijst zorgvuldig in. Dit is essentieel, omdat het bepaalt welke tests je nodig hebt. Afhankelijk van je situatie kan je worden getest op:

HIV,

Syfilis,

Chlamydia,

Gonorroe,

of Hepatitis C.

Natuurlijk zijn er nog veel meer soa’s die Test2Know niet detecteert. Over het algemeen hoeven asymptomatische personen niet op deze soa’s getest te worden.

Hepatitis B

Herpes

Trichomonas

Mycoplasma genitalium

HPV (humaan papillomavirus)

MPOX-virus

Praktische info

Ga voor meer informatie, of om een testkit te bestellen, naar het Test2Know-platform. Het platform biedt ook aanvullende ondersteuning, zoals een lijst met artsen en een anonieme sms-dienst om seksuele partners te waarschuwen.

Let op: de tests worden momenteel verder aangepast. Je moet je daarom inschrijven op een wachtlijst. Zodra deze klaar zijn, nemen de onderzoekers contact met je op.

Prijs: 30 euro.