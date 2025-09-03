STEC-bacterie: moet jij je zorgen maken?

De STEC-bacterie, een zeldzame maar gevreesde variant van Escherichia coli, duikt opnieuw op in België na verschillende gevallen in woonzorgcentra. Welke symptomen moet je in de gaten houden, hoe wordt deze bacterie overgedragen en vooral: hoe kan je je ertegen beschermen? We zetten alles op een rij.

De STEC-bacterie komt steeds vaker in het nieuws door voedselbesmettingen. Het gaat om een zeldzame variant van de E. coli-bacterie, die meestal onschuldig is, maar soms ernstige ziekte kan veroorzaken. Vooral kinderen, ouderen en kwetsbare personen lopen meer risico. Alles wat je moet weten, samengevat in vier vragen.

Hoe gevaarlijk is de STEC-bacterie?

STEC staat voor Shiga toxin-producing Escherichia coli. Deze bacterie kan zich vasthechten aan je darmen en een gifstof aanmaken die zelfs je nieren kan aantasten.

Sinds 18 augustus is de STEC-bacterie in acht Belgische woonzorgcentra vastgesteld. In totaal raakten 63 mensen besmet en 8 zijn overleden. Er zijn momenteel geen aanwijzingen voor nieuwe besmettingen. Belangrijk om weten is dat de overledenen allemaal hoogbejaard waren, en vaak al met andere gezondheidsproblemen kampten. De infectie kan wel hebben bijgedragen aan hun overlijden, maar was waarschijnlijk niet de rechtstreekse oorzaak.

Welke symptomen kan je krijgen?

Soms merk je niets, of alleen wat milde diarree en buikkrampen, maar de infectie kan ook bloederige diarree veroorzaken. In zeldzame gevallen ontstaat het gevaarlijke hemolytisch-uremisch syndroom (HUS), waarbij je nieren aangetast raken. Tekenen zoals weinig plassen, bleekheid of bloed in de urine zijn alarmsignalen: raadpleeg dan meteen een arts.

Een klassieke antibioticakuur helpt niet bij een STEC-infectie en kan het risico op complicaties zelfs verhogen. Bij de meeste patiënten verdwijnen de klachten echter vanzelf binnen enkele dagen. In geval van HUS is ziekenhuisopname vaak noodzakelijk, omdat de nieren kunnen uitvallen en dialyse soms nodig is.

Hoe raak je besmet?

De belangrijkste besmettingsbron is voedsel. De bacterie komt voor in de darmen van runderen, geiten en schapen, en kan via hun mest in de voedselketen terechtkomen. Mensen raken besmet door het eten van rauw of onvoldoende verhit vlees, door producten op basis van rauwe melk (zoals bepaalde kazen), of door groenten en fruit die in contact kwamen met besmet water of mest.

Besmetting van mens op mens is zeldzaam, maar kan gebeuren via slechte handhygiëne, bijvoorbeeld na toiletbezoek of contact met dieren.

Wat kan je zelf doen om besmetting te voorkomen?

Bak vlees altijd goed door, kies liever voor gepasteuriseerde kazen, was groenten en fruit zorgvuldig en was je handen na toiletbezoek en contact met dieren. Zo verklein je de kans op besmetting aanzienlijk.

Kortom: de meeste STEC-infecties verlopen mild, maar de bacterie kan gevaarlijk zijn. Met goede hygiëne en veilige voedselbereiding bescherm je jezelf en je gezin.

Tekst: Sofie Van Rossom