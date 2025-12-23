Het griepseizoen begint in Europa met een knal. Een nieuwe variant van het virus, K genaamd en ook wel ‘supergriep’ genoemd, slaat hard toe in verschillende landen. In België zijn al verschillende gevallen gemeld. Moeten we vrezen voor een ernstigere epidemie dan normaal?

De seizoensgriep is dit jaar vroeger dan normaal opgedoken. Eén ding is zeker: deze vroege start – in combinatie met de opkomst van een nieuwe griepstam – zet bepaalde gezondheidszorgsystemen onder druk. In het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk spreekt men al van een ‘supergriep’. Maar wat is die nieuwe K-variant precies en moeten we ons daar in België zorgen over maken?

Wat is de K-variant van de griep?

In tegenstelling tot wat zijn bijnaam doet vermoeden, gaat het hier niet om een nieuw type griep.

De subgroep K is een variant van het H3N2-virus, gekenmerkt door een verhoogde overdraagbaarheid en een sterkere immuunresistentie. Het griepvirus verspreidt zich daardoor veel sneller van de ene gastheer naar de andere en ontsnapt gemakkelijker aan de waakzaamheid van ons immuunsysteem, vanwege zijn genetische mutaties.

Waarom spreken we over een ‘supergriep’?

Door de hevigheid van het virus in het buitenland heeft het de bijnaam ‘supergriep’ gekregen. In het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld steeg het aantal gevallen in een week tijd met meer dan 50%, met gemiddeld 2.660 patiënten per dag. Ook in Frankrijk maken de gezondheidsautoriteiten zich zorgen: bijna het hele land is nu getroffen en alle regio’s van het Franse vasteland bevinden zich sinds begin december in de epidemische fase.

Is de situatie in België zorgwekkend?

In België circuleert het virus, maar er is nog geen officiële epidemie uitgeroepen. Tot nu toe zijn er slechts enkele gevallen vastgesteld. Er wordt echter een piek in het aantal besmettingen verwacht na de feestdagen. Belgen zullen dan massaal samenkomen met familie en vrienden, wat een gunstige omgeving creëert voor de verspreiding van het virus.

Volgens deskundigen is er geen reden tot ongerustheid. Hoewel de nieuwe variant gemakkelijker overdraagbaar is, wordt hij niet als gevaarlijker beschouwd. Het risico op complicaties is dus niet groter dan in voorgaande winters.

Volgens Sciensano ligt de aandacht in België elders. “Op dit moment hebben we vooral te maken met het respiratoir syncytieel virus, of RSV”, legt viroloog Steven Van Gucht uit. Dit virus veroorzaakt luchtweginfecties, vooral bij jonge kinderen en ouderen.

Op welke symptomen moet je letten?

Hoewel de variant gemakkelijker overdraagbaar is, veroorzaakt hij geen ernstigere symptomen dan een klassieke griep. De meest voorkomende symptomen zijn:

Koorts,

Spierpijn,

Hoest,

Vermoeidheid,

Hoofdpijn,

Rillingen.

In de meeste gevallen verdwijnen de symptomen na enkele dagen.

Specialisten raden echter aan om de ontwikkeling van de gezondheidstoestand goed in de gaten te houden en je te laten vaccineren tegen griep. Ook wordt aangeraden om extra alert te zijn bij kwetsbare personen, zoals ouderen of mensen met een verzwakt immuunsysteem.

Ze benadrukken echter dat de situatie in België onder controle blijft.