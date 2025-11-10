Deze symptomen kunnen op darmkanker wijzen

Net als bij heel wat andere kankers geven ook darmtumoren in een eerste fase vaak amper tot geen klachten. Dat neemt niet weg dat bepaalde symptomen of veranderingen in je stoelgangpatroon als alarmsignalen worden gezien. Maagdarmspecialist Luc Colemont van Stop Darmkanker somt de voornaamste op.

In de Verenigde Staten liep ooit een erg opvallende reclamecampagne die de waarschuwingstekens van darmkanker in kaart bracht. Op het lijstje prijkten volgende intrigerende vragen: voel je je goed, heb je een gezonde eetlust en ben je 50-plusser? Op die manier wilden ze mensen erop wijzen dat darmkanker in de prille beginfasen geen specifieke klachten geeft, wat nogmaals de noodzaak benadrukt van een regelmatige stoelgangtest.

Daarnaast zijn er wel degelijk zaken die typisch in verband worden gebracht met darmkanker en waarmee je best de huisarts consulteert.

Bloedverlies

Wanneer je bloed opmerkt in je stoelgang, is dat altijd schrikken. Gaat het om helderrood bloedverlies, los van de stoelgang of op je toiletpapier, dan is de kans groot dat het afkomstig is van aambeien. Wanneer dat zich regelmatig herhaalt, contacteer je wel best de huisarts om het te laten nakijken en aan te pakken.

“Wanneer het bloedverlies gemengd is met de ontlasting of donkerder kleurt, moet je dat altijd laten nakijken. Zeker wanneer dit dagen- of wekenlang aanhoudt. Wees niet bang om er met de huisarts over te spreken. Ook andere oorzaken zijn mogelijk maar verder onderzoek is zeker aangewezen”, aldus dr. Colemont.

Buikpijn en krampen

Een ander mogelijk alarmsignaal is aanslepende buikpijn en/of krampen, zeker wanneer die klachten ook ’s nachts optreden. Had je hier nooit eerder last van en blijft de pijn wekenlang opnieuw optreden, laat het dan zo snel mogelijk nakijken. Ook hier zijn andere oorzaken mogelijk.

Verandering in het stoelgangpatroon

De meeste mensen hebben een vrij regelmatig stoelgangpatroon, waarbij ze op min of meer vaste momenten zoals na het ontbijt of na de lunch een grote boodschap achterlaten. Wanneer er zonder duidelijke redenen (zoals bv. op vakantie of tijdens een lange reis) een verstoring van dat patroon optreedt en dit zich wekenlang herhaalt, dan moet je dat als een alarmsignaal zien. Voorbeeld: mensen die altijd ’s ochtends stoelgang maken en waarbij dit nu telkens ook in de late namiddag of ’s nachts gebeurt. Zeker wanneer je moet opstaan door stoelgangdrang, is dit iets om aan te kaarten.

Valse drang

Heb je regelmatig het gevoel dat je stoelgang moet maken maar komt er uiteindelijk niets; dan kan dit eveneens een alarmsignaal zijn. Zeker wanneer zo’n valse nood zich vaak blijft herhalen mag je dat niet negeren.

Afvallen zonder oorzaak

Verdwijnen de kilo’s geleidelijk aan zonder dat je anders eet, leeft, of een dieet volgt, dan is dit zeker ook een reden voor verder onderzoek. Dat kan naast darmkanker uiteenlopende oorzaken hebben, zoals schildklierproblemen of een stoornis in de opname van vetten, maar is iets dat dus zeker uitgeklaard moet worden.

Aanslepende vermoeidheid en bloedarmoede

Die twee fenomenen komen vaak gelijktijdig voor en kunnen wijzen op darmkanker, naast heel wat andere oorzaken. Voel je je vaak uitgeput zonder duidelijk aanwijsbare reden, dan kan je via een bloedonderzoek nagaan of er sprake is van anemie (bloedarmoede) of een tekort aan ijzer. Bij heel uitgesproken bloedarmoede voel je je soms ijl of kan je moeite ondervinden bij trappenlopen.

“Dit zijn allemaal klachten die een verband kúnnen hebben met darmkanker, maar die absoluut niet betekenen dat je darmkanker hebt”, benadrukt dr. Colemont. “Het is wel belangrijk dat je deze zaken herkent en laat checken om eventueel erger te voorkomen. Darmkanker ontwikkelt zich langzaam en door dit proces tijdig te ontdekken kan de ziekte prima behandeld worden.”

Bron: Dr. Luc Colemont, De grote boodschap, Borgerhoff & Lamberigts, 24,99€, 9789464778847