Uurwissel: zo bereid je je voor op de zomertijd

In de nacht van zaterdag 28 maart op zondag 29 maart schakelen we over op het zomeruur. We verliezen daarbij een uur slaap. Deze verandering, vaak als onschuldig beschouwd, verstoort nochtans onze biologische klok en kan onze energie en concentratie beïnvloeden. Hoe bereid je je hier best op voor?

Elk jaar kost de overgang naar het zomeruur ons een uur slaap. Voor velen lijkt dat een detail. Toch kunnen de effecten meerdere dagen, zelfs een week aanhouden: meer vermoeidheid, minder concentratie… De beste strategie? Deze uurverandering vooraf anticiperen, idealiter enkele dagen op voorhand. De externe preventiedienst Idewe deelt tips om deze periode beter door te komen.

Hoe beïnvloedt de uurwissel ons?

De uurverandering brengt onze biologische klok in de war: “de meeste werknemers beginnen de zomer met een slaaptekort”, merkt Idewe op. Dat kan leiden tot vermoeidheid, concentratieproblemen en meer stress op het werk.

Dat slaaptekort vermindert namelijk de energie die nodig is om taken goed uit te voeren. Afleidingen – sociale media, nieuws, online aankopen… – worden daardoor extra verleidelijk. Resultaat: de concentratie vermindert en de productiviteit lijdt daaronder.

De negatieve effecten beperken zich niet tot de werkvloer. Onderzoekers stelden ook een lichte stijging vast van het aantal verkeersongevallen in de week na de uurverandering. Een teken dat de algemene alertheid daalt.

3 tips om de uurwissel te anticiperen

Om deze effecten te beperken, kun je maar beter anticiperen op de overgang naar de zomertijd. Hoe? Door “je biologische klok op natuurlijke wijze te synchroniseren”, adviseert Idewe. Hiervoor kunnen drie belangrijke pijlers helpen: blootstelling aan licht, je slaapritme en je niveau van fysieke activiteit.

1. Optimaliseer blootstelling aan licht

Zonlicht is cruciaal omdat het de aanmaak van serotonine stimuleert, wat je stemming en alertheid verbetert. ’s Ochtends wordt aangeraden om daglicht in je kamer binnen te laten of een korte wandeling van 5 tot 10 minuten buiten te maken, zodat de productie van melatonine wordt afgeremd.

Omgekeerd is het belangrijk om fel licht en schermlicht minstens een uur voor het slapengaan te beperken. Zo kan het lichaam op een natuurlijke manier melatonine aanmaken en wordt inslapen makkelijker.

2. Progressief je ritme aanpassen

Om een brute schok te vermijden, zeker bij de overgang naar de zomertijd, kun je het beste al enkele dagen van tevoren proberen om iets eerder naar bed te gaan. Dit advies is extra belangrijk voor avondmensen, voor wie de dagen na de uurverandering bijzonder zwaar kunnen zijn. Daarnaast is het essentieel om vaste bedtijden aan te houden om je bioritme te stabiliseren, waardoor je lichaam de kans krijgt om zich geleidelijk aan te passen aan het nieuwe ritme.

3. Voorkeur geven aan buitenbeweging

Het is raadzaam om pauzes buiten door te brengen of te kiezen voor ‘wandelvergaderingen’ om jezelf zoveel mogelijk aan natuurlijk licht bloot te stellen. Ook fysieke activiteit, variërend van yoga tot intensievere oefeningen, helpt om het organisme te reguleren en de overgang naar het nieuwe ritme te vergemakkelijken.

Wat dacht je van je werkplek aan te passen?

Werk je van thuis uit? Denk eraan om je werkomgeving slim in te richten. Zet je werkplek bijvoorbeeld dicht bij een raam, zodat je zo veel mogelijk natuurlijk licht opvangt.

Voor een optimale concentratie en om je interne klok ‘wakker te schudden’, kies je best voor kunstlicht met een neutrale of koele witte kleur (4000–5000 K), vooral tijdens de eerste uren van de dag.