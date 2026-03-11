Waarom je nuchter moet zijn voor een bloedafname

Bloed laten prikken voor een analyse gebeurt best niet nadat je rijkelijk hebt gegeten. Maar wat is de reden hier juist voor?

In het geval van gezondheidsproblemen wordt er vaak bloedonderzoek gedaan door je arts of in het ziekenhuis. Wanneer je een afspraak hebt om bloed te laten prikken, krijg je meestal het verzoek om nuchter te komen. Maar wat betekent dit juist en waarom is dat eigenlijk?

Wat bedoelt de arts met ‘nuchter’?

Allereerst: nuchter zijn slaat in dit geval niet op het ontzeggen van alcohol (al is het ook niet de bedoeling dat je drinkt voor een bloedafname) maar op niet eten en drinken. Nuchter zijn houdt in:

Tenminste 10 uur van te voren niet meer eten en alleen nog maar water drinken.

van te voren en nog maar drinken. Niet meer roken op de ochtend van bloedafname.

op de ochtend van bloedafname. Geen kauwgom op de ochtend van het bloed prikken.

op de ochtend van het bloed prikken. 24 uur vóór de bloedafname mag je geen alcohol drinken.

vóór de bloedafname mag je drinken. Je mag wel je medicijnen blijven innemen, tenzij je arts anders heeft aangegeven.

Waarom nuchter zijn belangrijk is

Dat je nuchter moet zijn is omdat vet- en suikerrijke voeding een impact hebben op je bloedwaarden. Zo zal je bloedsuikerspiegel stijgen als je gegeten hebt. Ook de hoeveelheid triglyceriden in je bloed kan hard schommelen door voedsel. Artsen houden bepaalde drempelwaardes aan voor bijvoorbeeld het vetgehalte in je bloed en je bloedsuiker. Als je gegeten of gedronken hebt, kan de arts je bloedwaarden niet juist analyseren. Door minstens 8 uur of langer niets te eten, weet je zeker dat je bloedsuikerspiegel op dat moment stabiel is. Voor kinderen onder 7 jaar is 6 uur voldoende.

Ook geen thee of koffie?

Voor nuchter bloedprikken geldt meestal dat je vanaf een bepaalde tijd voor het onderzoek alleen water mag drinken. Dus geen koffie of thee. Een van de redenen is dat koffie de bloeddruk kan verhogen. Sommige artsen zijn minder streng en vinden koffie en thee voor een onderzoek geen probleem, zolang er maar geen suiker, zoetje of melk in zit. Wil je vooraf graag koffie of thee drinken? Overleg dit met je dokter. Je mag dan overigens alleen zwarte of groene thee drinken, want in vruchtenthee zit suiker.

’s Ochtends bloed prikken

Als je nuchter bloed moet prikken, dan plannen ze je vaak ’s ochtends in voor bloedafname. Dat is niet alleen omdat je dan niet de hele dag op een lege maag moet doorkomen, maar ook vanwege het circadiaans ritme van bepaalde hormonen in je bloed. Dit 24-uurs ritme is je interne klok die ongeveer 24 uur duurt en je slaapritme, lichaamstemperatuur hormoonafgifte en metabolisme reguleert. Hormonen zoals cortisol, testosteron en het groeihormoon pieken bijvoorbeeld in de ochtend en zijn in de namiddag lager.

Onderzoek naar geneesmiddelen

Als je bloed onderzocht moet worden op de spiegel van geneesmiddelen, is het belangrijk dat je samen met je arts het tijdstip van de inname van het geneesmiddel en het tijdstip van de bloedafname op elkaar afstemt. Als het gaat om een geneesmiddel dat je meerdere malen per dag moet innemen, dan is het van belang dat je bloed laat afnemen kort voordat je het geneesmiddel weer moet innemen. Dat geldt ook voor antibiotica en veel medicijnen die worden gebruikt bij psychiatrische aandoeningen. Bij lithium en andere geneesmiddelen die je maar één keer per dag moet innemen, moet de bloedafname juist ongeveer 12 uur ná inname van het geneesmiddel gebeuren. Overleg dus altijd met je arts hoe het zit met de geneesmiddelen die jij gebruikt.

Nuchter zijn voor een operatie

De reden dat je nuchter moet zijn als je onder narcose gaat, heeft niets te maken met je bloedwaarden. Als er eten of drank in je maag zit, kan dat via je slokdarm terug naar boven komen. Omdat je onder verdoving bent, heb je geen hoestreflex en kan de maaginhoud in je luchtwegen terecht komen. Daarom krijg je het advies om minstens acht uur nuchter te zijn voor een operatie.