Wat is couperose en hoe los ik die rode blos op?

Het begint met een gezonde blos maar als de roodheid aanhoudt of tot ontstekingen leidt, kan couperose vervelende gevolgen hebben. Je kan dit proces stoppen door triggers te mijden en een correcte behandeling te starten.

Een glaasje wijn, een plotse temperatuurval of een pikante hap en je slaat in geen tijd hoogrood uit. Dergelijke blos-opstoten of flushing zijn kenmerkend voor couperose.

“Het treft mensen met een erg gevoelige huid, die quasi niets lijkt te verdragen. Daardoor wordt couperose soms onterecht verward met een allergie. Vooral als je een lichter huidtype hebt, met een bijna doorschijnende huid, ben je er vatbaar voor. Of als je geregeld wordt blootgesteld aan grote temperatuurschommelingen, omdat je bijvoorbeeld in gekoelde ruimtes werkt“, legt dermatologe dr. Sandra Swimberghe uit.

Hoe komt flushing tot stand?

Bij flushing zetten de kleine fijne adertjes onder je huid uit, wat voor een plotse rode teint zorgt. Door voortdurend fel uit te zetten en weer in te krimpen, verliest de bloedvatwand van die adertjes aan spankracht. De rek gaat eruit en je adertjes zijn niet meer in staat om normaal te vernauwen. Met een blijvende roodheid tot gevolg, waardoor je je vaak onzeker of zelfs onaantrekkelijk voelt.

Couperose kan zich uiten als een egale rode blos op je wangen, kin en voorhoofd of als zichtbare bloedvaatjes op je wangen en rondom je neus.

Couperose camoufleren Je kan de roodheid verhullen met aangepaste verzorging en make-up. Opteer altijd voor producten voor een gevoelige huid en zonder parfum, zoals je die in de apotheek vindt. Deze AR-producten (anti-rougeur) bevatten groene pigmenttinten die het rode neutraliseren en tegelijk zacht en licht zijn.

Met BB- of CC-crèmes, afgestemd op je teint, zorg je voor de gepaste kleur.

Kies producten die je huid laten ademen. Plamuur je huid niet dicht met een dekkende foundation.

Volwassen acné

Als couperose gepaard gaat met huidontstekingen, kunnen er ook puistjes en rode bultjes ontstaan. Rosacea, de geïnfecteerde vorm van couperose, werd vroeger wel eens volwassen acné genoemd, omwille van de uiterlijke gelijkenis met jeugdacné. Maar het grote verschil is het onderliggende huidtype. Hier is er geen sprake van een vette huid maar van een overgevoelige huid die veelal branderig en geïrriteerd reageert op crèmes. Een behandeling met klassieke acnéproducten met o.a. glycolzuur is absoluut af te raden, want die kunnen rosacea verergeren.

Hormonen en stress

Een overgevoelige huid is grotendeels een kwestie van erfelijke aanleg. Zit dit huidtype in je familie, dan loop je meer risico. Daarnaast speelt dat hormonaal onevenwicht een grote rol. Vrouwen rond de menopauze krijgen daardoor frequenter vervelende opstoten, maar ook jongere vrouwen merken verschillen naargelang het moment in hun cyclus.

Via je hormonale systeem beïnvloeden ook stress en hevige emoties flushing. Stress is een uitlokkende factor doordat je cortisolproductie verhoogt. Cortisol beïnvloedt je geslachtshormonen, wat roodheid triggert. Bovendien zorgt flushing weer voor extra stress. Want niemand vindt het fijn om met een hoofd als een boei rond te lopen.

Alcohol, voeding, temperatuurverschillen, maar ook stress kunnen couperose triggeren.

Ook huidveroudering werkt couperose in de hand. Je bloedvaatjes boeten aan souplesse in en blijven langer openstaan. Een dunnere huid maakt je adertjes bovendien beter zichtbaar. Daarnaast zijn er een heleboel triggers die een directe impact hebben op couperose. Door die te mijden, kan je zelf heel wat hinder voorkomen.

Van crème tot laser

Couperose en rosacea zijn chronische aandoeningen, die met opstoten verlopen, maar nooit helemaal genezen. “Mensen wachten vaak lang voor ze om hulp vragen, terwijl er voor couperose en rosacea heel effectieve behandelingen bestaan die de uiterlijke problemen aanpakken”, verzekert Sandra Swimberghe.

De basisbehandeling van rosacea bestaat uit een kuur met crèmes op basis van metronidazole, dat de demodex-mijt aanpakt. Deze mijt, die bij iedereen op de huid voorkomt, is overvloedig aanwezig wanneer je kampt met rosacea. De overgroei zorgt mee voor het ontstekingsfenomeen. Bij forsere ontstekingen kan je de crème combineren met antibiotica.” Daarnaast kunnen ook crèmes worden ingezet die je bloedvaatjes doen samentrekken zodat de roodheid tijdelijk van je gezicht verdwijnt.

Om couperose langdurig uit te wissen, wordt gebruikt gemaak van een laserbehandeling. “De selectieve vaatlaser verwijdert in verschillende sessies je uitgezette onderhuidse bloedvaatjes, waarna je huid tijdelijk kan verkleuren. Je blijft dus best enkele weken uit de zon tot je huid zich hersteld heeft. Na zo’n laserbehandeling ben je lange tijd van couperose verlost, al blijft je aanleg natuurlijk bestaan. Na enkele jaren kan een onderhoudsbehandeling nodig zijn.”