Wat ooit startte als een bescheiden initiatief, is intussen uitgegroeid tot een vaste waarde in februari. Zo’n maandje zonder alcohol is niet alleen voordelig voor je gezondheid maar ook voor je portemonnee.
Elk jaar kan de campagne van de Druglijn rekenen op meer aanhang en zo’n maandje zonder blijft niet zonder effect. Wie een maand lang alcohol afzweert, blijkt tot een half jaar daarna nog steeds minder glazen per week te drinken dan ervoor. Zo’n 80% van de deelnemers geeft bovendien aan dat ze er minstens één voordeel aan overhouden: beter slapen, een frisser hoofd, meer energie...
Wat schenk je dan tijdens Tournée Minérale? Geen zorgen. Het alcoholvrije assortiment is de voorbije jaren ontploft: van kleurrijke mocktails tot verse sapjes en geurige thee-infusies. Droog staan proefde nog nooit zo lekker!
1. Garden Tonic Komkommer–Limoen
Fris, licht bitter en ideaal als aperitief. De komkommer geeft een ‘spa-gevoel’ terwijl de limoen het lekker strak houdt.
Ingrediënten (1 glas)
- ½ komkommer
- ½ limoen (sap)
- 1–2 tl honing of suikersiroop
- IJsblokjes
- 120–150 ml tonic (of light tonic)
- Optioneel: verse munt, snuifje zout
Recept
- Snij komkommer in stukjes en kneus in het glas (of in een shaker).
- Voeg limoensap en honing/siroop toe, roer tot opgelost.
- Vul met ijs.
- Top af met tonic en roer kort.
- Garneer met komkommerlint en munt.
2. Virgin Espresso Tonic
Koffie en tonic klinkt gek, maar werkt verrassend goed: bitter, bruisend en heel volwassen. Perfect als oppepper of na het eten.
Ingrediënten
- 1 espresso (afgekoeld) of 40–60 ml sterke cold brew
- IJsblokjes
- 150 ml tonic
- 1 schijfje sinaasappel of citroenzeste
Recept
- Vul een hoog glas met ijs.
- Schenk tonic erbij.
- Giet de espresso voorzichtig erover (voor een mooi laagjeseffect).
- Werk af met zeste of sinaasappelschijf.
3. Nojito met gember
De klassieker, maar dan met een pittige twist. Munt en limoen blijven de basis, het gemberbier maakt het extra feestelijk.
Ingrediënten
- ½ limoen (in partjes)
- 8–10 muntblaadjes
- 1–2 tl rietsuiker (of siroop)
- IJs (crushed)
- 100 ml bruiswater
- 60–100 ml gemberbier of ginger ale (naar smaak)
Recept
- Doe limoen, munt en suiker in een glas en kneus zacht (niet kapot stampen).
- Vul met (crushed) ijs.
- Voeg gemberbier toe en top met bruiswater.
- Roer kort en garneer met munt en limoen.
4. Grapefruit–Rozemarijn Spritz
Deze spritz smaakt alsof je op vakantie bent: citrusfris met een kruidige toets. Rozemarijn maakt het net dat tikkeltje chiquer.
Ingrediënten
- 100 ml roze grapefruit(sap) (liefst vers)
- 10 ml citroensap
- 1 tl suikersiroop (optioneel)
- 1 takje rozemarijn
- IJsblokjes
- 100 ml bruiswater (of alcoholvrije ‘bubbels’)
Recept
- Kneus rozemarijn heel kort in de hand (aroma vrijmaken).
- Vul glas met ijs.
- Voeg grapefruit- en citroensap toe (en siroop als je het zachter wil).
- Top met bruiswater en roer 1×.
- Garneer met rozemarijn en eventueel een grapefruitpartje.
5. Mango–Kokos Lassi Cooler
Zacht, romig en troostend – bijna een dessert in een glas. Fijn voor wie het minder zuur of bitter wil.
Ingrediënten
- 150 ml mango (blokjes, vers of diepvries)
- 120 ml yoghurt (Griekse of plantaardige yoghurt)
- 80–120 ml kokoswater of melk (naar gewenste dikte)
- ½ tl geraspte gember (optioneel)
- Snuifje kardemom of kaneel
- IJs (optioneel)
Recept
- Mix alles in een blender tot glad.
- Proef en pas aan (extra kokoswater voor extra lopend, extra mango voor zoeter).
- Serveer in een gekoeld glas, eventueel met ijs.
- Garneer met snuifje specerij of kokosrasp.
6. Spicy Ananas–Chili Smash
Zon in een glas, mét een klein vonkje. De ananas is zoet en rond, de chili geeft spanning (en kan je zelf doseren).
Ingrediënten
- 120 ml ananassap (liefst puur)
- 15 ml limoensap
- 1–2 tl suikersiroop of agavesiroop
- 2–3 schijfjes rode chili (of jalapeño)
- IJsblokjes
- 60–100 ml bruiswater
- Optioneel: chilizout of tajín voor een randje
Recept
- (Optioneel) Maak een randje: wrijf limoen langs de rand en dip in chilizout/tajín.
- Doe chili + siroop in een shaker/glas en kneus kort.
- Voeg ananassap, limoensap en ijs toe; shake of roer stevig.
- Zeef in een glas met ijs (minder pit) of schenk mee (meer pit).
- Top met bruiswater en garneer met ananas en chili.
Zo maak je elke mocktail beter
– IJs is een ingrediënt: gebruik veel ijsblokjes (drank blijft kouder en verwatert trager).
– Werk met balans: te zuur → beetje siroop/honing, te zoet → extra citrus of een snuifje zout, te flauw → kruiden (munt/rozemarijn), zeste of bitter (tonic)
– Voorbereiding = stressvrij: pers citrus en maak siroop op voorhand; bewaar in de koelkast.
– Siroop in 2 minuten: gelijke delen suiker en warm water, roeren tot opgelost (eventueel met gember of munt laten trekken).
– Geen shaker? Geen probleem: roeren in het glas kan bijna altijd; ‘shaken’ is vooral handig voor citrus + siroop.