Wat ooit startte als een bescheiden initiatief, is intussen uitgegroeid tot een vaste waarde in februari. Zo’n maandje zonder alcohol is niet alleen voordelig voor je gezondheid maar ook voor je portemonnee.

Elk jaar kan de campagne van de Druglijn rekenen op meer aanhang en zo’n maandje zonder blijft niet zonder effect. Wie een maand lang alcohol afzweert, blijkt tot een half jaar daarna nog steeds minder glazen per week te drinken dan ervoor. Zo’n 80% van de deelnemers geeft bovendien aan dat ze er minstens één voordeel aan overhouden: beter slapen, een frisser hoofd, meer energie...

Wat schenk je dan tijdens Tournée Minérale? Geen zorgen. Het alcoholvrije assortiment is de voorbije jaren ontploft: van kleurrijke mocktails tot verse sapjes en geurige thee-infusies. Droog staan proefde nog nooit zo lekker!

1. Garden Tonic Komkommer–Limoen

Fris, licht bitter en ideaal als aperitief. De komkommer geeft een ‘spa-gevoel’ terwijl de limoen het lekker strak houdt.

Ingrediënten (1 glas)

½ komkommer

½ limoen (sap)

1–2 tl honing of suikersiroop

IJsblokjes

120–150 ml tonic (of light tonic)

Optioneel: verse munt, snuifje zout

Recept

Snij komkommer in stukjes en kneus in het glas (of in een shaker).

in het glas (of in een shaker). Voeg limoensap en honing/siroop toe, roer tot opgelost.

Vul met ijs.

Top af met tonic en roer kort.

Garneer met komkommerlint en munt.

2. Virgin Espresso Tonic

Koffie en tonic klinkt gek, maar werkt verrassend goed: bitter, bruisend en heel volwassen. Perfect als oppepper of na het eten.

Ingrediënten

1 espresso (afgekoeld) of 40–60 ml sterke cold brew

IJsblokjes

150 ml tonic

1 schijfje sinaasappel of citroenzeste

Recept

Vul een hoog glas met ijs.

Schenk tonic erbij.

Giet de espresso voorzichtig erover (voor een mooi laagjeseffect).

erover (voor een mooi laagjeseffect). Werk af met zeste of sinaasappelschijf.

3. Nojito met gember

De klassieker, maar dan met een pittige twist. Munt en limoen blijven de basis, het gemberbier maakt het extra feestelijk.

Ingrediënten

½ limoen (in partjes)

8–10 muntblaadjes

1–2 tl rietsuiker (of siroop)

IJs (crushed)

100 ml bruiswater

60–100 ml gemberbier of ginger ale (naar smaak)

Recept

Doe limoen, munt en suiker in een glas en kneus zacht (niet kapot stampen).

(niet kapot stampen). Vul met (crushed) ijs.

Voeg gemberbier toe en top met bruiswater.

Roer kort en garneer met munt en limoen.

4. Grapefruit–Rozemarijn Spritz

Deze spritz smaakt alsof je op vakantie bent: citrusfris met een kruidige toets. Rozemarijn maakt het net dat tikkeltje chiquer.

Ingrediënten

100 ml roze grapefruit(sap) (liefst vers)

10 ml citroensap

1 tl suikersiroop (optioneel)

1 takje rozemarijn

IJsblokjes

100 ml bruiswater (of alcoholvrije ‘bubbels’)

Recept

Kneus rozemarijn heel kort in de hand (aroma vrijmaken).

Vul glas met ijs.

Voeg grapefruit- en citroensap toe (en siroop als je het zachter wil).

Top met bruiswater en roer 1×.

Garneer met rozemarijn en eventueel een grapefruitpartje.

5. Mango–Kokos Lassi Cooler

Zacht, romig en troostend – bijna een dessert in een glas. Fijn voor wie het minder zuur of bitter wil.

Ingrediënten

150 ml mango (blokjes, vers of diepvries)

120 ml yoghurt (Griekse of plantaardige yoghurt)

80–120 ml kokoswater of melk (naar gewenste dikte)

½ tl geraspte gember (optioneel)

Snuifje kardemom of kaneel

IJs (optioneel)

Recept

Mix alles in een blender tot glad.

Proef en pas aan (extra kokoswater voor extra lopend, extra mango voor zoeter).

Serveer in een gekoeld glas, eventueel met ijs.

Garneer met snuifje specerij of kokosrasp.

6. Spicy Ananas–Chili Smash

Zon in een glas, mét een klein vonkje. De ananas is zoet en rond, de chili geeft spanning (en kan je zelf doseren).

Ingrediënten

120 ml ananassap (liefst puur)

15 ml limoensap

1–2 tl suikersiroop of agavesiroop

2–3 schijfjes rode chili (of jalapeño)

IJsblokjes

60–100 ml bruiswater

Optioneel: chilizout of tajín voor een randje

Recept

(Optioneel) Maak een randje: wrijf limoen langs de rand en dip in chilizout/tajín.

Doe chili + siroop in een shaker/glas en kneus kort.

Voeg ananassap, limoensap en ijs toe; shake of roer stevig.

Zeef in een glas met ijs (minder pit) of schenk mee (meer pit).

Top met bruiswater en garneer met ananas en chili.

