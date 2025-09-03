Ziek van hond of kat? Dit moet je weten

Ze zijn en blijven onze beste vrienden maar af en toe kunnen Blackie en co ons ook onbedoeld ziek maken. Voor welke aandoeningen die van dier op mens kunnen overgaan, moet je vandaag alert zijn?

Een ziekte kan van dier op mens overgaan via verschillende wegen: door direct contact met geïnfecteerde dieren, door aanraking met uitwerpselen, via tussengastheren of door overdracht van bacteriën, virussen of parasieten naar de voedselketen.

Bij honden en katten:

Dypilidium caninum

Een lintworm die gebruik maakt van een tussengastheer: de vlo. “Zit een hond of kat met vlooien, dan je er donder op zeggen dat hij ook een lintworm te pakken heeft”, stipt professor Parasitologie en Hygiëne Louis Maes (Universiteit Antwerpen) aan.” Bij het likken van de vacht, belanden die besmette vlooien in de darmen van honden en katten. Ook mensen kunnen zo’n besmette vlo toevallig via de mond innemen en eveneens geïnfecteerd raken. Dat ziet eruit als een klein zwart puntje op de vloer maar het kan ook bij mensen een lintworm doen ontstaan.”

Aanpakken? Door honden of katten met vlooien meteen te behandelen. “Niet alleen met een vlooienbestrijdingsmiddel maar gelijktijdig ook met een therapie tegen de lintworminfectie. Dat wordt soms over het hoofd gezien.” Het dragen van vlooienbandjes kan een besmetting ook voorkomen.

Schilfermijt

De parasiet cheyletiella nestelt zich regelmatig in de vacht van zowel honden en katten als konijnen. Engelsen hebben het over walking dandruff omdat het eruit ziet alsof de huidschilfers op wandel gaan door de pels. Wanneer je een besmet dier oppakt of aait, zitten je handen in geen tijd onder de schilfers. Bij mensen kan deze mijt niet lang overleven maar ze veroorzaakt wel jeuk en huiduitslag met rode puntjes door de beten van de mijt.

Aanpakken? De besmette dieren behandelen met anti-parasitaire middelen.

Teken

Honden en katten keren na een uitje niet zelden terug met enkele extra ‘gasten’ op de huid. Springt het dier nadien op schoot of geef je hem een knuffel, dan maken die teken van de gelegenheid gebruik om van gastheer te wisselen en zich te laten ‘vallen’ op de huid van de mens. “Zeker bij honden of katten die insecticidenbandjes dragen, zullen teken sneller geneigd zijn om hun kansen te wagen bij een ‘onbeschermde’ huid. Bij de mens kan die teek zich dan ongemerkt nestelen en volzuigen. Je gaat je huid immers niet controleren zoals na een natuurwandeling. Gaat het om een besmette teek, dan kan je zo via hond of kat de ziekte van Lyme oplopen.”

Aanpakken? Check je huid na contact met hond of kat die erop uit zijn getrokken.

Schimmelinfecties

Honden, katten maar ook cavia’s kunnen schimmelinfecties zoals microsporum canis doorgeven. Bij katten is hier meestal weinig van te merken omdat hun vacht hen goed beschermt. Bij Perzen komt het vaker voor. Bij honden en cavia’s merk je dit wel op; onder meer door huidinfecties en haarverlies. De schimmelsporen zijn erg besmettelijk. Door huidcontact kan het overgaan op de mens waar het symptomen kan geven zoals katrienewiel. Zeker als er sprake is van huidwondjes moet je uitkijken.

Aanpakken? Zowel de besmette dieren als de mens kunnen goed behandeld worden met schimmeldodende middelen (crèmes en tabletten).

Bij katten:

Toxoplasmose

Misschien wel de bekendste en meest voorkomende parasiet in ons land. “Katten zijn de typische verspreiders van toxoplasma. De kat is maar één keer in haar leven besmettelijk. Dat is meestal wanneer het dier nog jong is en begint te jagen op muizen. Bij besmette dieren ontwikkelen zich zogeheten oöcysten in de darmen. Die worden uitgescheiden via stoelgang en kunnen zo in de kattenbak belanden. De oöcysten zijn niet meteen besmettelijk, maar pas na 2 dagen. Door minstens om de dag de kattenbak totaal te verschonen, ben je die besmetting te snel af. Een andere bron van besmetting zijn ongewassen groenten uit de eigen tuin maar vooral rauw vlees. Lamsvlees is risicovoller dan rundsvlees. Vlees goed doorbakken of invriezen zal de parasiet doden ,” adviseert prof. Maes.

Bij gezonde mensen verloopt toxoplasmose veelal ongemerkt. Alleen voor zwangeren is het uitkijken. Ook mensen met een verminderde immuniteit kunnen griepachtige symptomen krijgen. “Belangrijk om weten is dat mensen slechts één keer besmet kunnen raken. Eens je seropositief bent, heb je antistoffen en blijft het latent aanwezig.”

Bij honden:

Toxocara

Deze parasitaire rondworm die bij praktisch alle honden voorkomt, wordt uitgescheiden via de stoelgang. Jonge pups worden ermee geboren en kunnen snel eitjes uitscheiden, die vrij lang overleven in de omgeving. “Wie in contact komt met jonge dieren, moet uitkijken. Kinderen raken ermee geïnfecteerd bij het spelen op de vloer of in zandbakken waar besmette eitjes in terechtkomen. Voor hen kan een dergelijke infectie gevaarlijke gevolgen hebben omdat die toxocara rondworm kan migreren doorheen het lichaam en bepaalde organen aantasten. (viscerale larva migrans syndroom).”

Aanpakken? Door de nodige hygiëne (handen wassen na het opruimen van hondenpoep) en je volwassen honden jaarlijks te ontwormen kan je dit grotendeels aanpakken. Jonge honden moeten het eerste half jaar heel intensief worden ontwormd om die toxocara te verdrijven.

Leptospirose

Leptospirose of de ziekte van Weil, wordt eigenlijk verspreid door ratten en andere knaagdieren die als gastheren van deze ziektekiem fungeren. Honden raken ermee besmet door contact met geïnfecteerde dieren of door het drinken van gecontamineerd water. “Dit is een van de weinige kiemen die door de huid kan doordringen. Bij honden zijn de symptomen zeer ernstig. Zonder behandeling zelfs fataal. Vooral lever en nieren worden aangetast. Mensen kunnen het oplopen door huidcontact met besmet water.”

Aanpakken? De behandeling bestaat uit een antibioticakuur, die in een vroeg stadium moet worden toegediend. In België duiken er elk jaar besmettingen bij mensen op. Daarom is het aanbevolen om honden hiertegen te vaccineren. Sinds kort is hiervoor een nieuw vaccin beschikbaar.