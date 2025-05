Uit onderzoek van Statbel, het Belgische statistiekbureau, blijkt dat 23,8 procent van de Belgen in 2024 een hoge mate van tevredenheid ervaarden. Voor 50-plussers ligt dat cijfers zelfs nog hoger.

Sinds 2022 bevraagt Statbel elk trimester zo’n 5.000 inwoners van België tussen 16 en 74 jaar naar hun persoonlijk welbevinden en levensomstandigheden. Thema’s als inkomensverandering, subjectieve armoede, levenstevredenheid, eenzaamheid en geluk komen daarin onder meer aan bod.

Onlangs bracht Statbel de cijfers van 2024 naar buiten. Daaruit blijkt dat in 2024 23,8 procent – bijna 1 op 4 dus – van de Belgische bevolking een hoge mate van tevredenheid ervaarde. Dat betekent dat ze een score van 8/10 of meer gaven voor zowel de algemene levenstevredenheid, als voor tevredenheid met de financiële situatie, als voor tevredenheid met persoonlijke relaties. Dat is een kleine stijging ten opzichte van 2023 (22,9%).

Opvallend: die stijging is vooral te wijten aan een hogere tevredenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (+4,1%) en het Waals Gewest (+3,9%). In het Vlaams Gewest is zelfs sprake van een lichte daling ten opzichte van 2023 (-1,2%).

De algemene tevredenheid is hoger bij de hoogste inkomens en bij hoogopgeleiden. Ook is er een beduidend grotere algemene tevredenheid bij koppels tegenover alleenstaanden.

Kijken we naar de leeftijdscategorieën, dan valt op dat de grootste groep met een hoge mate van tevredenheid in 2024 de oudste is, die tussen 65 en 74 jaar: 27 procent. Hoe jonger de groep, hoe lager het percentage: 25,2 procent bij de respondenten tussen 50 en 64 jaar, 22,6 procent bij de groep 25-49 jaar en 22 procent bij 16-24 jaar. Die laatste groep noteerde in 2022 nog 24,6 procent voor een hoge mate van tevredenheid en deed daarmee beter dan de oudere groepen: 50-64 jaar (21 procent) en 65-74 jaar (21,5 procent). De tevredenheid bij ouderen neemt dus toe en bij jongeren neemt ze af.

Eenzaamheid & geluk

In 2022 antwoordde 10,4 procent van de respondenten tussen 50 en 64 jaar op de vraag of ze zich in de afgelopen vier weken eenzaam gevoeld hadden: ‘altijd’ of ‘meestal’. Bij de bevraagden tussen 65 en 74 jaar lag dat percentage iets hoger: 11,5 procent. Gemiddeld ongeveer 1 op de 10 50-plussers voelde zich twee jaar geleden dus ‘altijd’ of ‘meestal’ eenzaam. In 2024 waren die percentages lichtjes gezakt naar respectievelijk 8,7 procent en 9 procent. Vorig jaar voelde de meerderheid van de 50-plussers (64 procent) zich overigens ‘zelden’ of ‘nooit’ eenzaam.

We zien min of meer dezelfde percentages als antwoord op de vraag: hoe vaak voelde u zich gelukkig in de afgelopen vier weken? ‘Meestal’ of ‘altijd’ voor 62,1 procent van de groep 50-64 jaar en 64,5 procent van de groep 65-74 jaar. 1,9 procent van de groep 50-64 jaar zegt ‘nooit’ gelukkig te zijn; hetzelfde geldt voor 1,7 procent van de groep 65-74 jaar.

Volgens deze cijfers van Statbel zitten tevredenheid en geluk dus in de lift bij 50-plussers en gaat het beter met de eenzaamheid dan twee jaar geleden. Een trend die zich hopelijk verderzet …