6 op 10 Vlamingen bang om opgelicht te worden tijdens vakantie

Voor velen is vakantie het moment bij uitstek om te ontspannen. Toch stappen zes op de tien Vlamingen met een flinke dosis wantrouwen het vliegtuig op. Uit een onderzoek van Sunny Cars blijkt dat vooral autohuur een bron van zorgen blijft, met angst voor verborgen kosten, onterechte schadeclaims en oplichting.

De autohuurervaring in het buitenland blijkt lang niet altijd zorgeloos. Voor 6 op 10 Vlamingen is de grootste zorg het risico dat schade onterecht in rekening wordt gebracht. Ook discussie over reeds bestaande schade bij het inleveren van de wagen baart velen zorgen (55%). De helft van de ondervraagden geeft aan echt bang te zijn voor schade en de financiële gevolgen daarvan. Daarnaast leeft bij bijna 2 op de 5 Vlamingen (38%) de vrees voor oplichting door verhuurmaatschappijen, vooral via onterechte kosten of onnodige extra verzekeringen. Bij wie al effectief werd opgelicht (11%), ging het voornamelijk over onterechte toeslagen, extra verzekeringen die achteraf overbodig bleken of een dubieuze brandstofregeling.

“We merken dat het inleveren van een huurauto bij veel reizigers stress oplevert,” zegt Hans Knottnerus, managing director Nederland, België en Frankrijk van Sunny Cars. “Je vlucht halen geeft vaak al genoeg onrust, daarom is het belangrijk dat je weet hoe je eigen risico geregeld is. Als dat volledig is afgedekt, hoef je je over eventuele schade geen zorgen te maken en stap je met een gerust gevoel het vliegtuig in.”

Angst voor zakkenrollers, taxi’s en nepboetes

Niet alleen autohuur maakt vakantiegangers nerveus. Zakkenrollers (71%), malafide taxi’s (52%) en nepboetes (43%) staan hoog op het lijstje van vakantieleed. Taxioplichting is een klassieker: chauffeurs die de meter niet aanzetten, toeristentarieven aanrekenen of expres omrijden.

Ook de vrees om meer te betalen omdat je toerist bent leeft bij vier op tien Vlamingen.

Autorijden in het buitenland is niet voor iedereen evident. Links rijden (55%), druk verkeer, onbekende verkeersregels en taalproblemen zorgen vaak voor spanning. Zelfs iets eenvoudigs als tanken kan stress veroorzaken als je niet weet waar of hoe het werkt.

Een goede voorbereiding, heldere informatie en ondersteuning ter plaatse kunnen hier een wereld van verschil maken.

Landen waar we liever niet zelf rijden

Sommige landen roepen bij Vlaamse reizigers bijzondere terughoudendheid op. Bovenaan de lijst van landen waar men liever niet zelf achter het stuur kruipt: Thailand (51%), Marokko (46%) en Mexico (46%). Ook Costa Rica, Albanië en Suriname worden als ‘moeilijk’ ervaren, vooral door vrouwen. Daartegenover staan landen als IJsland en Cyprus, waar men zich juist wél comfortabel voelt om een huurauto te nemen.

Bron: Sunny Cars