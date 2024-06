Bloemenplezier met de ‘Dag van het Eenzame Boeket’

Op zondag 16 juni is het de Dag van het Eenzame Boeket. Op deze dag leggen Vlaamse floristen en bloementelers boeketten neer met bloemen van eigen bodem die voorbijgangers gratis mogen meenemen. Hiermee benadrukken ze de ruime keuze die er op dit moment is aan bloemen én dat jezelf of anderen omringen met bloemen altijd een goed idee is.

De Dag van het Eenzame Boeket, de derde zondag van juni, komt overgewaaid uit Groot-Brittannië en bestaat in België al sinds 2015. Floristen leggen die dag prachtige boeketten op openbare, goed zichtbare plekken in hun buurt waar iedereen ze kan vinden. Denk aan een bankje op een plein of in het park, een vensterbank, een lantaarnpaal, …

Wie een eenzaam boeket vindt, mag het houden. Of er iemand anders gelukkig mee maken, want bloemen geven is net zo fijn als ze krijgen. Bovendien is het een duurzaam cadeau: de bloemen zijn van eigen bodem.

Goed om weten is dat het aanbod aan snijbloemen het grootst is tijdens de lente- en zomermaanden. Het is dus een goed moment voor zowel siertelers als floristen om hun aanbod te tonen. BE-FLORIST en VLAM ondersteunen de Dag van het Eenzame Boeket.

Mijn job is op zijn mooist wanneer creativiteit en natuur elkaar ontmoeten. Florist Davy Fredrix

Samen op zoek

Florist Davy Fredrix is alvast enthousiast over de actie: “De Dag van het Eenzame Boeket leeft echt in onze buurt. Elk jaar verstop ik her en der een paar boeketten en dan gaan de buren op zoek. Ze maken er een wedstrijd van om als eerste zo’n boeket te bemachtigen. (lacht) Achteraf ontdek ik dan op sociale media wie ze uiteindelijk gevonden heeft.” Davy Fredrix (43 jaar) heeft een eigen bloemenzaak in Tollembeek. “Mijn job is op zijn mooist wanneer creativiteit en natuur elkaar ontmoeten. Ik voel me een kind dat elke week zelf zijn eigen snoepwinkel mag vullen”, vertelt hij enthousiast.

Bloementeler Jos De Kinder (58 jaar) uit Lebbeke neemt dit jaar voor het eerst deel en ziet de actie als een kans om het vakmanschap en de kwaliteit waar de Vlaamse bloementelers voor staan naar voren te brengen: “Bloemen van bij ons zijn onvervalst ambachtswerk. Elke bloem op ons veld wordt met liefde geteeld en met de hand gesneden. Als kleine, lokale teler kweken we ook bloemen die de grote spelers links laten liggen. Op onze velden vind je zowel de klassiekers als enkele prachtige, vergeten bloemen.”