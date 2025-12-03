1947 – 1u36

Nadat een gescheiden moeder uit New York een aardige oude man inhuurt om voor kerstman te spelen bij Macy’s, schrikt ze van zijn bewering dat hij de echte kerstman is. Wanneer zijn geestelijke gezondheid in twijfel wordt getrokken, verdedigt een advocaat hem in de rechtbank door te stellen dat hij zich niet vergist.