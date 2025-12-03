Tijdens december verandert onze tv-gids in een soort kerstbuffet: veel keuze, maar altijd hetzelfde. Daarom zetten we niet alleen de onvermijdelijke klassiekers op een rij, maar ook vijf verrassende parels die perfect in de eindejaarsperiode passen. Sommige herken je meteen, andere doen je misschien denken: ‘Hoe kan het dat ik deze nog nooit zag?’
De bekende klassiekers
It’s a Wonderful Life
1946 – 2u10
Een engel vanuit de hemel wordt gestuurd om een wanhopig gefrustreerde zakenman te helpen de waarde van zijn eigen leven in te zien.
The Holiday
2006 – 2u16
Amanda woont in LA en is filmeditor terwijl Iris in Surrey woont en journaliste is. De twee besluiten om met Kerstmis twee weken van huis te ruilen. Ze proberen allebei hun problematische liefdesleven te vergeten, totdat de liefde hen toch weer vindt.
Home Alone
1990 – 1u43
Een achtjarige onruststoker, die per ongeluk alleen thuis is achtergelaten, moet op kerstavond zijn huis verdedigen tegen een paar inbrekers.
Love Actually
2003 – 2u15
Volgt het leven van acht zeer verschillende koppels die omgaan met hun liefdesleven in uiteenlopende maar losjes met elkaar verbonden verhalen die zich allemaal afspelen in Londen tijdens de hectische maand voor Kerstmis.
Miracle on 34th Street
1947 – 1u36
Nadat een gescheiden moeder uit New York een aardige oude man inhuurt om voor kerstman te spelen bij Macy’s, schrikt ze van zijn bewering dat hij de echte kerstman is. Wanneer zijn geestelijke gezondheid in twijfel wordt getrokken, verdedigt een advocaat hem in de rechtbank door te stellen dat hij zich niet vergist.
De minder bekende klassiekers
Klaus
2019 – 1u36
Wanneer de nieuwe postbode van Smeerensburg bevriend raakt met speelgoedmaker Klaus, smelten hun geschenken een eeuwenoude vete weg en brengen ze een slee vol kersttradities.
The Family Stone
2005 – 1u43
Een gespannen zakenvrouw vergezelt haar vriend naar het jaarlijkse kerstfeest van zijn excentrieke en extraverte familie en merkt dat ze zich als een vis op het droge voelt in hun vrijgevochten levensstijl.
Rare Exports
2010 – 1u24
Op 486 meter diepte in het Korvatunturi-gebergte ligt het best bewaarde geheim van Kerstmis. Het is tijd om het op te graven. Deze kerst zal iedereen in de kerstman geloven.
A Boy Called Christmas
2021 – 1u46
In dit oorsprongsverhaal van de kerstman gaat een gewone jongen, met een trouwe huismuis en een rendier aan zijn zijde, op een buitengewoon avontuur om zijn vader te vinden, die op zoek is naar het legendarische dorp Elfhelm.
Tokyo Godfathers
2003 – 1u32
Op kerstavond vinden drie daklozen in Tokio een pasgeboren baby tussen het afval en gaan ze op zoek naar de ouders.