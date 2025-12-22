25 december is een dag van delen, gezelligheid en liefde. Bij deze gelegenheid wenst het hele team van Plus Magazine je een vrolijk kerstfeest en een heel fijne jaarwisseling. En als je vanavond de weg op gaat, wees dan voorzichtig.

Elk jaar, rond de 25ste, komt de hele familie bij elkaar om samen Kerstmis te vieren. Dit jaar is dat niet anders. En het belooft een magische dag te worden... met waarschijnlijk voldoende (of te veel) drank.

Alcoholvrije aperitiefjes om gezellig samen te proosten

Met meer verplaatsingen, meer vermoeidheid en meer eten en drank dan je lichaam aankan, is voorzichtigheid geboden. Ben je vanavond bob, of wil je jouw gasten alcoholvrije, maar niet minder feestelijke alternatieven aanbieden? Er is nog tijd om naar de dichtstbijzijnde supermarkt te gaan: hier zijn onze ideeën voor feestelijke en smakelijke 0%-drankjes.

Plus Magazine wenst je fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar! Dat deze kerst je vreugde en rust mag brengen en mogen al jouw wensen uitkomen. Proost!