Erectieproblemen? Een groot taboe, maar mét oplossingen

Eenmaal de 40 voorbij kan één op de drie mannen te maken krijgen met erectiestoornissen. Is faalangst de boosdoener? Of is er een medische verklaring? In beide gevallen zijn er oplossingen. En het is cruciaal om zonder taboes over het probleem te praten.

Een erectie komt niet altijd automatisch. Het bewijs: minstens 10 à 15% van de jonge mannen ‘verslapt’ weleens op een heikel moment. En dat cijfer stijgt met de leeftijd. Maar op welke leeftijd het ook gebeurt, de gevolgen zijn doorgaans dezelfde.

De meeste mannen beschouwen een erectie nog altijd als hét bewijs van hun mannelijkheid. De kleinste hapering ‘down under’ wordt snel een bron van twijfels. Geen paniek! Bij een occasionele ‘inzinking’ hoef je heus niet meteen te denken aan een erectiele disfunctie, een probleem dat soms hardnekkiger en moeilijker te behandelen is. We laten Dr. Iv Psalti, seksuoloog en relatietherapeut, en tevens auteur van het boek La fonction érectile, guide de dépannage, aan het woord

We spreken trouwens pas over een ‘erectiele disfunctie’ na drie maanden vruchteloos proberen.

Boosdoener stress

“Probleem is dat de meeste mannen panikeren zodra er ook maar iets tegenzit. Ze denken meteen dat ze nooit meer een erectie zullen krijgen”, merkt de seksuoloog op. Dat is de beruchte faalangst! “De man raakt gestresseerd bij de gedachte dat hij geen erectie zal kunnen krijgen. En hoe meer stress, hoe meer prestatiedruk, hoe groter het risico dat zijn angst waarheid wordt.

Zo mogelijk nóg erger dan angst om te falen is er al bij voorbaat van uitgaan dat je zál falen, en denken: het heeft hoe dan ook geen zin, het zal me toch niet lukken. Want dat is dan ook precies wat er zal gebeuren, waardoor de faalangst uiteraard alleen maar toeneemt”, aldus dokter Psalti.

De vicieuze cirkel doorbreken

Hoe krijg je weer een erectie? Een beroep doen op de liefdevolle zorgen van de partner zal menige man de beste oplossing toeschijnen. Maar het is niet per se de beste. Met name voor mannen die niet in een stabiele relatie zitten of net een nieuwe partner hebben ontmoet.

“Mannen denken doorgaans dat een goeie blowjob wel zal helpen om opnieuw een erectie te krijgen. En dat is ook best mogelijk. Maar wat als je partner dat om een of andere reden niet ziet zitten?”, aldus dokter Psalti.

Ook voor de partner niet evident

Boven op de angst van de mannen die met erectieproblemen kampen, komt vaak ook nog de angst van de partner. “Als je partner geen erectie krijgt, loopt je zelfbeeld sowieso een deuk op. Nochtans ligt de oorzaak in 99% van de gevallen bij faalangst of bij externe factoren: vermoeidheid, stress, te veel alcohol …”, benadrukt dokter Psalti. Wat je kunt zeggen als je partner geen erectie kan krijgen? “Zeker niet iets in de trant van: ‘De volgende keer zal het beter gaan’, want dan ervaart hij nóg meer prestatiedruk.” De beste aanpak? Een combinatie van vriendelijke woorden en seksuele stimulatie!

Fantasieën en soloseks

Dokter Psalti adviseert veeleer om de zegswijze “Wat je zelf doet, doe je beter!” in de praktijk te brengen. “Mannen moeten leren fantaseren over scenario’s die voor hen sterk erotisch geladen zijn.” Dokter Psalti raadt mannen trouwens aan om zich dergelijke pikante beelden voor de geest te halen tijdens voorafgaande masturbatiesessies die lang genoeg duren (tien minuten is een minimum!).

“Opdat die techniek zou werken, moet je als het ware een dossier met diverse fantasieën aanleggen, zodat je die kunt oproepen wanneer je voelt dat je gaat verslappen”, geeft de specialist nog mee. Vind je het moeilijk om een opwindend scenario te bedenken dat realistisch genoeg is? Misschien is dat te wijten aan porno en de stereotiepe beelden waarvan die doordrongen is. Zet je eigen verbeelding aan het werk!

Mannen moeten leren fantaseren over scenario’s die voor hen sterk erotisch geladen zijn.

Je lichaam erotiseren

Veel mannen hebben maar één erogene zone: hun penis! En die tijdens de coïtus stimuleren, dat ligt een beetje moeilijk, toch? Een andere doeltreffende tactiek om ‘inzinkingen’ te voorkomen, bestaat er dan ook in dat je als man andere delen van je eigen lichaam erotiseert, zodat je de machine kunt aanzwengelen als het belangrijkste onderdeel het laat afweten.

Of je kunt aan je partner vragen om het te doen. Ook in dat opzicht acht dokter Psalti masturbatie een absoluut noodzakelijke oefening. “Tijdens het masturberen oefen je erop diverse delen van je lichaam te strelen met je andere hand. Want je kunt aan elk lichaamsdeel een erotische lading geven: de tepels, de schaamstreek, de teelballen, de bekkenbodem, de ingang van de anus …”

Blauw pilletje

Het kan ook erg nuttig zijn om bij wijze van overgangsmaatregel een geneesmiddel te nemen tegen erectiestoornissen. “Een prima manier om verlost te raken van de angst, althans in het begin. Uiteraard mag het mannen niet beletten om werk te maken van fantasieën of erogene zones. Wij van onze kant moeten goed uitleggen, vooral dan aan de partner, dat zulke medicijnen geen erectie uitlokken. Het zijn geen afrodisiaca. Het afrodisiacum, dat is de partner. Het enige wat dergelijke geneesmiddelen doen, is de erectie voldoende lang in stand houden om seksuele betrekkingen te hebben.” En in een adem stellen ze meneer ook gerust: zijn intieme mechaniek werkt nog!

Niet denken, maar praten!

Heel wat erectieproblemen zijn louter het gevolg van gebrekkige communicatie in bed. Iv Psalti haalt het voorbeeld aan van een koppel waarvan mevrouw pornofilms had bekeken om haar fellatiotechniek te perfectioneren: ze wilde haar echtgenoot aangenaam verrassen! Op het moment van de waarheid bleek meneer helemaal niet in de wolken. Hij liet het gewoon afweten. Tot grote woede van mevrouw. “In haar ogen kon dit maar één ding betekenen: haar man dacht zeker dat die perfecte techniek het resultaat was van ontrouw van haar kant. Wat helemaal niet het geval was. De man vond dan weer dat een fiere erectie de beste manier was om te reageren op het ‘geschenk’ van zijn vrouw. Hij voelde zich verplicht een stijve te krijgen. En net door die prestatiedruk bracht hij er niets van terecht! Ze hadden op dat moment met elkaar kunnen praten, maar dat kwam niet bij hen op.”