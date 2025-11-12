Steeds meer Belgen kiezen voor een verzekering om onverwachte dierenartskosten, operaties of zelfs diefstal van hun huisdier financieel op te vangen. Maar is dat wel interessant? En waarop moet je letten als je verschillende pakketten vergelijkt? Plus Magazine dook in het aanbod.

Waarom verschijnen er steeds meer huisdierverzekeraars op de Belgische markt? Simpel: omdat er enorm veel huisdieren zijn! De cijfers spreken voor zich. Volgens het recentste onderzoek van BEPEFA (Belgian Petfood Association) heeft bijna zes op tien Belgische gezinnen een huisdier, waarmee ons land in de Europese top vijf van huisdiereigenaren staat. In België leven ongeveer 2,05 miljoen honden en zo’n 3,08 miljoen huiskatten. Geen wonder dus dat verzekeraars de Belgische huisdierenmarkt aantrekkelijk vinden. Lange tijd waren huisdierverzekeringen hier een niche, met slechts één of twee aanbieders en amper 3% van de huisdieren verzekerd. Dat staat in sterk contrast met landen zoals Zweden en Groot-Brittannië, waar het heel normaal is om je viervoeter te verzekeren. Vandaag zijn er in België intussen vier aanbieders actief op dit vlak.

Waarom een huisdierenverzekering?

Een huisdier houden – zeker een hond – is in ons land niet goedkoop. De belangrijkste reden om een verzekering voor je huisdier af te sluiten, zijn de steeds hoger wordende medische kosten. Ook al vormen ‘gewone’ kosten maar een klein deel van de uitgaven voor een hond, een kleine operatie, ziekte of andere ingreep kan al een flinke hap nemen uit je maandbudget.

Is een huisdierverzekering nuttig? Zeker en vast! Voor een relatief beperkt bedrag – zo’n 150 euro per jaar (12,50 euro per maand) – kun je je huisdier verzekeren tegen een deel van de dierenarts- en andere medische kosten bij ziekte of ongeval. Die kosten kunnen makkelijk oplopen tot meer dan 1000 euro.

Waarop moet je letten als je huisdierverzekeringen vergelijkt?

De goedkoopste huisdierverzekering kost 150 euro per jaar, de duurste jaarpremies lopen op tot 600 euro en meer. Goed vergelijken wat je precies krijgt voor je geld is dus de boodschap.

– Welke waarborg biedt een huisdierenverzekering?

De basisdekking van elke verzekering omvat ziektes en ongevallen. Daarnaast kun je vaak kiezen voor aanvullende opties, zoals vergoeding bij verlies of diefstal, een uitkering bij overlijden door ziekte of ongeval, reisbijstand of dekking voor tandheelkundige zorg.

– Welke behandelingen zijn niet gedekt?

Het is vooral belangrijk om goed te controleren welke kosten en behandelingen niet worden terugbetaald. Helaas kan dit alleen door de kleine lettertjes te lezen, maar het is cruciaal. Bij de meeste verzekeraars worden vaccinaties, castraties, sterilisaties en standaardconsultaties bij de dierenarts bijvoorbeeld niet vergoed. Bij huisdieren met een chronische aandoening wordt soms helemaal geen behandeling terugbetaald, behalve de initiële diagnose. Let ook op medische kosten zoals röntgenfoto’s en laboratoriumtests, want die kunnen verschillen per verzekeraar.

– Wat is het ras en de leeftijd van je huisdier?

De prijs van een huisdierenverzekering hangt niet alleen af van de gekozen dekking, maar ook van het ras en de leeftijd van je huisdier. Hoe ouder je huisdier, hoe duurder de verzekering doorgaans wordt. Sommige verzekeraars accepteren bijvoorbeeld geen katten ouder dan acht jaar en geen honden ouder dan vijf tot zeven jaar, afhankelijk van het ras. Voor rassen die vatbaarder zijn voor bepaalde ziekten liggen de premies vaak hoger. Vraag daarom altijd een offerte die de situatie van jouw hond of kat nauwkeurig weergeeft, en vergelijk de prijs met de dekking die je ervoor krijgt. Sommige verzekeraars bieden via hun website direct een premie-simulatie aan. Je kunt ook gebruikmaken van vergelijkingssites, bijvoorbeeld www.dierenverzekering-vergelijken.be.

– Wat is het terugbetalingsplafond?

Elke verzekeraar hanteert een eigen terugbetalingsplafond: het maximale bedrag dat jaarlijks of per schadegeval wordt uitgekeerd voor medische kosten. Dit plafond kan bovendien verschillen afhankelijk van de gekozen formule bij de verzekeraar.

Hoeveel kost een hond per jaar? Het gemiddelde jaarlijkse budget voor een hond in ons land bedroeg vorig jaar 2488 euro per hond, berekende HelloSafe, een stijging van 3,24% in één jaar tijd. In dat cijfer zit zowel voeding als verzorging, speelgoed en voedingssupplementen. Voeding vormt met 74,7% van het totale budget de grootste kostenpost, maar ook dierenspullen ontsnappen niet aan in inflatie. Het jaarlijkse budget voor een hond in België steeg op drie jaar tijd met maar liefst 27%. Vooral de prijs van voeding, diergeneeskundige zorgen en accessoires ging gevoelig de hoogte in. De belangrijkste kostenposten Uitgave Jaarlijkse kost (euro) % van totaal budget Voeding 1858 74,7% Hygiëneproducten 206 8,3% Regelmatige dierenartsbezoeken 150 6,06% Vaccinaties 77 3,1% Hygiëne (afvalzakjes, matten) 73 2,9% Speelgoed 72 2,9% Verzorging (shampoo) 52 2,1% Bron: onderzoek HelloSafe

Dit zijn de huidige huisdierenverzekeringen op de markt

Huisdierenverzekering Belfius Direct

Deze huisdierenverzekering biedt drie formules: Brons, Zilver en Goud.

Brons: de basisformule vergoedt dierenarts- en behandelingskosten tot 1500 euro per schadegeval.

Zilver: de dekking stijgt tot 2500 euro, inclusief een vergoeding van 400 euro bij overlijden door ziekte of ongeval, of bij diefstal of verlies van je hond. Bovendien ontvang je tot 750 euro als je reis moet worden geannuleerd omdat je hond een ongeval had of een levensbedreigende operatie moet ondergaan.

Goud: biedt een onbeperkte terugbetaling van medische kosten.

De verzekering is geldig bij elke dierenarts in België.

– Niet inbegrepen: ziektes die binnen de eerste drie maanden na aanvang van de polis ontstaan, niet-medisch noodzakelijke castraties en sterilisaties, vaccinaties en ontworming.

– Premie en erkenning: de basisformule start vanaf 150 euro per jaar. Hogere formules verhogen het terugbetalingsbedrag en daarmee ook de premie.

De huisdierenverzekering van Belfius Direct Verzekeringen werd verkozen tot beste verzekering in haar categorie bij de Niet-levensverzekeringstrofeeën DECAVI 2025.

Info: www.belfiusdirect.be/nl/huisdieren

SantéVet

Met deze ziekteverzekering zijn de meeste medische kosten voor je huisdier gedekt. Het gaat om gewone consultaties, operaties, MRI-scans, voorgeschreven medicatie en zelfs de dierenambulance. Het terugbetalingspercentage hangt af van de gekozen formule: 50%, 70% of 90%.

Preventieve zorgen worden tot 80 euro per jaar vergoed, afhankelijk van je premie. Dit ‘Preventiebudget’ omvat vaccinaties, ontworming en andere antiparasitaire behandelingen. De hoogte van het budget en de dekking van vaccinaties verschillen per formule en polis.

Het jaarlijkse terugbetalingsplafond voor medische kosten en operaties varieert van 2000 euro bij de light-formule tot 5000 euro bij de premiumformule.

Bijzonderheden:

· Wachttijden: 48 uur voor een ongeval, 45 dagen voor ziekte, 6 maanden voor chirurgische ingrepen na een ziekte. Dit verzekert dat je huisdier bij inschrijving in goede gezondheid verkeert.

· De premie wordt bepaald op basis van de leeftijd en het ras van je huisdier.

· Na het invullen van een infoformulier ontvang je een offerte.

Info: www.santevet.be

PetExpert

Met de online tool van PetExpert kun je direct een premie berekenen die is afgestemd op het ras en de leeftijd van je hond of kat. Je kiest zelf de gewenste waarborgen. De basisdekking vergoedt behandelingen van letsels en ziekten, operaties, hospitalisatie en medicatie, tot 90% van de kosten. De verzekering keert rechtstreeks uit aan de dierenarts, zodat je zelf niets hoeft voor te schieten. In totaal wordt 95% van alle diagnoses vergoed. Routine- of preventieve zorg valt hier niet onder.

Bijzonderheden:

Je bepaalt zelf de maximale jaarlijkse terugbetalingslimiet, van 1800 tot 3600 euro per jaar, wat de hoogte van je premie bepaalt. Wachttijden: 3 dagen voor ongevallen, 30 dagen voor ziektes en 6 maanden voor orthopedische operaties.

Info: www.petexpert.be

Elk huisdier verdient het om goed verzorgd te worden. Met een verzekering ben je (bijna) zeker dat je alle kosten kan dragen. © Shutterstock

Figo Pet

Bij Figo Pet kun je een polis afsluiten voor de medische verzorgingskosten van je hond, kat, maar ook van een konijn of papegaai. Je stelt je polis volledig zelf samen: je kiest het terugbetalingspercentage (50, 70 of 90%) en het maximale jaarlijkse terugbetalingsbedrag (3000 euro, 6000 euro of onbeperkt). Daarnaast kun je extra opties toevoegen, zoals dekking voor gebitsverzorging of reisbescherming.

Bijzonderheden:

Preventieve zorg, zoals vaccinaties, is standaard meeverzekerd. Op de website vind je een handige vergelijker waarmee je de voorwaarden en vergoedingen van Figo Pet kunt vergelijken met die van concurrenten zoals Belfius Direct, PetExpert en SantéVet.

Info: www.figopet.be