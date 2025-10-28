We hopen het niet veel mee te maken, maar het is onvermijdelijk. Als we troost willen bieden met een condoleancekaart, lijkt elk woord te weinig. Toch kan een eenvoudig, oprecht zinnetje meer betekenen dan een groots gebaar.

Wanneer woorden troosten

Je wil troost bieden, maar alles wat je bedenkt klinkt te banaal of te zwaar. Toch zijn het net die kleine, oprechte zinnen die troost brengen. Veel mensen worstelen met de juiste toon: te zakelijk klinkt koud, te emotioneel voelt opdringerig.

Een paar vuistregels helpen om de juiste balans te vinden:

Gebruik eenvoudige, eerlijke woorden

Verwijs eventueel kort naar iets persoonlijks of moois dat je herinnert

Sluit af met een warme groet of teken van nabijheid

Wat je beter niet schrijft:

Vermijd best clichés. Deze kunnen afstandelijk of zelfs kwetsend overkomen.

Wees voorzichtig met te luchtige toon of grapjes, ook al bedoel je het goed.

De juiste boodschap

Wat je schrijft, hangt sterk af van wie je wil troosten en hoe goed je de persoon of de overledene kende. Een kaartje voor een collega vraagt een andere toon dan eentje voor een dierbare jeugdvriend of dichte familie. Toch geldt in alle gevallen hetzelfde: eerlijkheid en eenvoud raken het diepst.

Vermijd best ook religieuze boodschappen, tenzij je weet dat het past bij de overtuiging van de overledene of nabestaanden. Daarnaast tonen woorden in je eigen handschrift meer medeleven dan een voorgedrukte boodschap zonder persoonlijke toets.

Een kaartje is maar klein, maar woorden kunnen groots aanvoelen. Schrijf wat je écht bedoelt, dat is altijd juist.

Enkele ideeën ter inspiratie:

Klassiek en kort

– Heel veel sterkte met dit grote verlies

– Sterkte en kracht in deze moeilijke periode

– Met oprechte deelneming. Aanvaard onze oprechte genegenheid in deze moeilijke tijd.

– Moeilijk is het om woorden te vinden die troost geven maar oprechte gedachten van medeleven gaan naar u uit.

– Groot is de leegte die achterblijft, waardevol zijn de herinneringen.

Lang en warm

– Woorden kunnen een steun zijn, maar het is de tijd die het verdriet verzacht. Daarom voor nu, heel veel sterkte, en voor de toekomst, rust en kracht.

– Woorden schieten tekort bij het verlies van iemand die je zo dierbaar is. Wij wensen jullie heel veel sterkte en troost in jullie verdriet.

– Iemand missen hoort erbij, het doet alleen zo’n pijn, dat alles met die iemand, zo anders en zo mooi zou zijn. Iemand missen hoort erbij, het hoort bij ieders leven. Je denkt terug aan hoe het was en huilt of lacht dan even…

Rijmend

– Een lege plek, een groot gemis, een mooie herinnering is alles wat er nog is.

– Waarom zijn er zoveel vragen..Waarom is er zoveel pijn..Waarom zijn er zoveel dingen..Die niet te begrijpen zijn..

– In de echo van mijn leven, fluistert je stem nog in mijn geest.

Zodat mijn hart nooit zal vergeten, dat jij hier bij me bent geweest.

– Ook al ben ik je verloren, ik ben je nooit helemaal kwijt. In mijn hart kan ik je horen, draag ik je bij me voor altijd.

– Ik wil je even zeggen dat ik aan je denk. Dat ik met je meeleef en je met dit kaartje liefde en sterkte geef.

– Is het te donker, alles pikzwart en ben je gebroken diep in je hart. Zoek dan naar lichtjes tot je ze vindt, zodat je kunt helen, want de liefde, die wint.

Met religieuze toets

– In gedachten zijn we bij jullie, met Gods zegen.

– De hemel is een engel rijker, wij zijn er een kwijt.

– Ik kan je verdriet niet wegnemen, het diepe gevoel van verlies en pijn. Maar weet dat ik in mijn gebeden vraag of God jouw troost wil zijn.

– Sterkte in de storm, in de pijn, in het verdriet. Zegt Hij: Ik ben bij je, Ik vergeet je niet.

– Hij is voor je om je de weg te wijzen. Hij is in je om je te troosten.

– Wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht.

Bij verlies van een kind of partner

– Zo onverwacht, zo oneerlijk, en nog zo klein…Wat enorm verdrietig dat het niet zo heeft mogen zijn.

– Stilletjes heb ik je hand los moeten laten, maar vergeten doe ik je nooit.

– In gedachte bij je…we hopen dat je de kracht vindt om dit verlies te dragen.

– Hopelijk brengt de tijd straks wat rust in je gedachten; en kunnen mooie herinneringen de pijn van het verlies verzachten.

– Woorden schieten tekort wanneer het liefste bezit een herinnering wordt.

– Wat zo diep in je hart zit, kun je door de dood niet verliezen.

Na ziekte

– Rust nu maar uit. Je bent bevrijd uit je lijden. Maar ach, wat is het zwaar om van jou te moeten scheiden.

– Ik ben opgelucht dat je pijn nu voorbij is, maar intens droevig dat we je moeten missen.

– Veel geleden, moegestreden. Eindelijk bevrijd. Weggegleden uit het heden, naar een pijnloze tijd.