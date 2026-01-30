Op zoek naar een ontspannen onderonsje met je partner tijdens Valentijn? Dit jaar valt het feest van de geliefden op een zaterdag. De perfecte kans om er een pittig weekend weg van te maken. Misschien is samen relaxen in een warmwaterbad, gevolgd door een massage, wel de ideale manier om het vuur in jullie liefdesleven terug aan te wakkeren.

Zin om Valentijn dit jaar extra lang te laten nazinderen? We selecteerden een aantal plekken waar je als koppel een wellnessarrangement kunt boeken. Denk: privé-sauna, duo-behandeling, een glas bubbels en vooral… tijd voor elkaar.

Valentijn vieren in Vlaanderen

Thermen Katara (Sint-Niklaas)

Een ruim wellnessadres waar je makkelijk een hele dag (of avond) samen kunt ‘onderduiken’ in warmte en stilte. Tot 21 maart loopt er een winteractie aan verlaagd tarief! Overnachten bij Thermen Katara is niet mogelijk.

Saunatopia (Antwerpen)

Groot, modern en heel compleet: ideaal als je graag veel keuze hebt en wellness wil combineren met sport. Om de liefde te vieren, bieden ze 3 formules aan voor Valentijn. Overnachten bij Saunatopia is niet mogelijk.

Thermen Mineraal (Mechelen)

Perfect voor wie wellness graag koppelt aan comfort: je komt voor de thermen, je blijft voor het totaalplaatje. Overnacht en kom helemaal tot rust.

Saunate (Gent)

Een klassieker voor wie graag onthaast zonder poespas: warm, gemoedelijk en ideaal om samen tot rust te komen. Overnachten bij Saunate is niet mogelijk.

Thermen R (Roeselare)

Strak, modern en heel ‘wellness-minded’: hier draait het om goed opgebouwde relaxmomenten van begin tot einde. Overnachten bij Thermen R is niet mogelijk.

Sileau (Oostende)

Wellness met een vleugje zee: ideaal om te combineren met een strandwandeling en daarna warmte opzoeken. Overnachten bij Sileau is niet mogelijk.

Elaisa Energetic Wellness (Maasmechelen)

Dit is wellness in de natuur: minder ‘druk programma’, meer stilte, ruimte en een meditatieve vibe. Overnacht en kom helemaal tot rust.

Intiem samenzijn in en rond Brussel

Thermae Boetfort

Wellness met een kasteel-gevoel: je ontspant letterlijk in de schaduw van een eeuwenoud domein dichtbij Vilvoorde. Er is keuze tussen een gedeelte met badpak en een naaktgedeelte. Ook overnachten bij Thermae Boetfort is mogelijk!

Waer Waters

Een groot wellnessresort in Groot-Bijgaarden. Ideaal als je ‘alles onder één dak’ wil. Ook overnachten bij Waer Waters is mogelijk!

Zo haal je méér uit je saunabezoek Start rustig: 10 à 12 minuten warmte, daarna afkoelen (lucht, lauwe douche, eventueel koud), en even rusten. Herhaal dat 2 à 3 keer. Een massage plan je idealiter na de eerste ronde: dan is je lichaam al ontspannen en voelt het effect dubbel zo goed!

The Lys Spa

Een echte couples hide-out in het centrum van Brussel. Een privéspa waar je met twee ongestoord je eigen ritme kiest. Overnachten bij The Lys Spa is niet mogelijk.

The Upper Spa

Urban chic met wow-factor dichtbij het kanaal in centrum Brussel. Geniet van een high-end privéspa met uitzicht en een exclusieve vibe. Overnachten bij The Upper Spa is niet mogelijk.

Romantische wellnesscentra in Wallonië

Les Thermes de Spa

Dé wellnessklassieker van België: hier draait alles om natuurlijk mineraalwater en een lange thermale traditie. Er is zowel een nudistengedeelte als badpakgedeelte. Overnachten bij Les Thermes de Spa is niet mogelijk, maar er zijn wel veel mogelijkheden in de buurt.

Le Château des Thermes de Chaudfontaine

Een romantische ‘castle escape’ dichtbij Luik waar je wellness combineert met overnachten in een châteauhotel. Ook kan je samen met je geliefde genieten van gastronomische verwennerij.

Le Domaine des Hautes Fagnes

Wellness in de groene omgeving van Ovifat: perfect als je ontspanning wil koppelen aan de natuur en frisse lucht van de Hoge Venen. Overnacht in het 4-sterrenhotel en geniet van ontspanning met je Valentijn.

