In België duiken in december overal kerstmarkten op, van grote stadspleinen tot kleine lokale initiatieven. Iedereen kent natuurlijk de grote kerstmarkt van Brussel, maar Plus Magazine schijnt graag het fonkelend kerstlicht op de minder bekende in Vlaanderen en Wallonië. We piepen ook even net over de grens, waar Nederland en Duitsland elk hun eigen sfeervolle tradities behouden. Zo weet je ineens waar je deze winter moet zijn om de wintergezelligheid op te snuiven!

De kerstperiode vieren doe je in Vlaanderen

Gentse Winterfeesten

Gent blijft een van de populairste kerstmarkten van het land. De stad trekt extra veel bezoekers omdat de winkels in de aanloop naar kerst ook op zondag open zijn. Blikvangers zijn het reuzenrad met uitzicht over de feestdrukte, de deels overdekte ijsbaan en de Moose Bar met live muziek.

Wanneer: van 4/12 tot en met 31/12

Openingsuren: ma-do: 12:00 – 00:00, vr: 12:00 – 01:00, za: 11:00 – 01:00 zo: 11:00 – 00:00

Aangepaste openingsuren: 24/12: 11:00 – 17:00, 25/12: 14:00 – 00:00, 31/12: 11:00 – 17:00

Kerstmarkt van Leuven

Leuven organiseert al sinds 1988 een kerstmarkt op het Ladeuzeplein en het aangrenzende Herbert Hooverplein. Met zo’n 140 kraampjes vind je er een mix van lokale producten, lekkernijen en internationale standhouders. Op de Grote Markt staat een kleine nostalgische kermis en een kerststal. Leuven pakt daarnaast uit met een groot ijsconcept: een overdekte ijsbaan, een reuzenglijbaan en een reuzenrad.

Wanneer: 9/12 tot en met 21/12

Openingsuren: ma: 12:00 – 22:00, di-za: 12:00 – 23:00, zo: 12:00 – 22:00

Aangepaste openingsuren: 21/12: 12:00 – 20:00

Mechelen houdt je warm

Deze kerstmarkt bevindt zich in het hart van de stad, op de Grote Markt tussen het Stadhuis en de Sint-Romboutskathedraal. Het plein vormt een ideaal decor voor de eindejaarsactiviteiten. De grote kerstboom en de kerststal versterken er de feestelijke sfeer, terwijl kinderen zich kunnen uitleven op de klassieke draaimolen.

Wanneer: 28/11 t/tot en met 23/12

Openingsuren: vr: 17:00 – 23:30, za: 15:00 – 23:30, zo: 14:00 – 23:00

Aangepaste openingsuren: 18/12: 17:00 – 23:30, 22/12: 14:00 – 21:00, 23/12: 14:00 – 21:00

Winterland Hasselt

In Hasselt vormt het Dusartplein elk jaar het decor voor Winterland, de kerstmarkt die meer weg heeft van een winterkermis. Je vindt er naast de kraampjes ook heel wat attracties, de grootste mobiele ijsbaan van België en het huis van de kerstman. Wie wat sfeer zoekt, kan terecht in de Vlaamse spiegeltent voor muziek en een warme wintersetting.

Wanneer: 14/11 tot en met 4/01

Openingsuren: ma-do: 12:00 – 22:00, vr-zo: 11:00 – 22:00

Aangepaste openingsuren: 24/12: 11:00 – 18:00, 25/12: 12:00 – 22:00, 31/12: 11:00 – 18:00, 1/01: 12:00 – 22:00

In Hasselt vormt het Dusartplein elk jaar het decor voor Winterland. © Winterland Hasselt

Kerstmarkt van Brugge

De kerstmarkt van Brugge spreidt zich uit over twee plekken: de Grote Markt en het Simon Stevinplein met extra houten chalets. Bezoekers kunnen er schaatsen op de sfeervol verlichte ijsbaan en winterse specialiteiten inslaan. Nabij het station loopt het ijssculpturenfestival, en buiten zorgt een reuzenrad voor een mooi uitzicht over de stad.

Wanneer: 21/11 tot en met 4/01

Openingsuren: ma-do: 10:00 – 22:00, vr-za: 10:30 – 23:00, zo: 10:00 – 22:00

Aangepaste openingsuren: 24/12: 10:30 – 17:00, 25/12: gesloten, 31/12: 10:30 – 17:00

Kerstmarkt van Antwerpen

De kerstmarkt van Antwerpen is een van de drukst bezochte van België, ook door veel Nederlanders. De markt loopt van aan de Schelde tot diep in het centrum en opent traditioneel met een feestelijke parade. Bezoekers vinden er een schaatsbaan, tal van kraampjes en een reuzenrad dat je een mooi uitzicht over de stad geeft.

Wanneer: 5/12 tot en met 4/01

Openingsuren: ma-do: 12:00 – 22:00, vr-za: 12:00 – 23:59, zo: 12:00 – 22:00

Aangepaste openingsuren: 24/12: 12:00 – 18:00, 31/12: 12:00 – 18:00, 1/01: gesloten

Ontdek de winterse gezelligheid in Wallonië

Village de Noël in Luik

De kerstmarkt van Luik trekt jaarlijks meer dan 1,5 miljoen bezoekers en staat bekend als de grootste en oudste van België. Met zo’n 150 kraampjes en meer dan 300 ambachtslieden, verspreid over Place du Marché, Espace Tivoli en Place St. Lambert, vind je er handgemaakte producten, lokale lekkernijen en unieke cadeaus. Naast de markt zelf zorgen sfeervolle verlichting, muziek en winteractiviteiten zoals schaatsen en rodelen voor een complete kerstsfeer.

Wanneer: 29/11 tot en met 30/12

Openingsuren: ma-wo: 11:00 – 22:00, do-za: 11:00 – 00:00, zo: 11:00 – 22:00

Aangepaste openingsuren: 24/12: 11:00 – 18:00, 25/12: 13:00 – 00:00

Kerstmarkt van Namen

In december verandert het autovrije centrum van Namen in een sfeervolle kerstmarkt. Op de Place de l’Ange, Place du Théâtre en Place d’Armes vind je kraampjes met cadeaus en streekproducten, poppentheater, draaimolens en glühwein. Elk weekend zorgen concerten, koren en folkloristische groepen voor extra feestelijke animatie.

Wanneer: 28/11 tot en met 31/12

Openingsuren: ma-do: 11:00 – 22:00, vr-za: 11:00 – 23:00, zo: 11:00 – 22:00

Aangepaste openingsuren: 24/12: 11:00 – 18:00, 25/12: 14:00 – 22:00

Kerstmarkt van Bergen

Stap aan boord van het treintje dat je meeneemt door de straten van het stadscentrum en langs drie sfeervolle kerstzones. Tijdens ‘Mons Cœur en Neige’ ontdek je een vijftigtal feestelijk versierde chalets en kun je genieten van de 600 m² grote ijsbaan, waar jong en oud zich kunnen uitleven.

Wanneer: 6/12 tot en met 31/12

Openingsuren: zo-wo: 11:00 – 20:00, do-za: 11:00 – 21:00

Aangepaste openingsuren: 24/12: 11:00 – 20:00, 25/12: gesloten, 31/12: 11:00 – 16:00

Ontspannen winterdrukte in Nederland en Duitsland

In Nederland verschijnen in december op veel plekken kerstmarkten, van kleine pleintjes tot grote winterevents. Duitsland kent dezelfde traditie, met een indrukwekkend aanbod aan markten waar ambachten, lokale lekkernijen en cadeautjes centraal staan. Beide landen brengen zo hun eigen accenten in de typische eindejaarsdrukte. Onderstaande steden bereik je vanuit Brussel op zo’n 2 uur rijden.

Nederland

Magisch Maastricht Vrijthof : Geniet van het uitzicht vanuit een hoog reuzenrad, ga schaatsen op de overdekte baan of roetsj van de reuzeglijbaan. Meer info

: Geniet van het uitzicht vanuit een hoog reuzenrad, ga schaatsen op de overdekte baan of roetsj van de reuzeglijbaan. Meer info Kerststad Valkenburg : Niet ver van Maastricht ligt de kerstmarkt van Valkenburg, een nostalgische markt in de Gemeentegrot onderaan de Cauberg en een van de drukst bezochte van Europa. Meer info

: Niet ver van Maastricht ligt de kerstmarkt van Valkenburg, een nostalgische markt in de Gemeentegrot onderaan de Cauberg en een van de drukst bezochte van Europa. Meer info Winter Wonder Weken Leiden: In Leiden vind je de enige drijvende kerstmarkt van Nederland, opgebouwd op een plateau op het water van de Nieuwe Rijn, en natuurlijk nog meer kerstpret. Meer info

Een gezellige drukte middenin de kerstsfeer. © Getty Images

Duitsland

Weihnachtsmarkt Aken : Net over de grens, op minder dan twee uur van Brussel, verandert de oude binnenstad rond de dom en het stadhuis al meer dan 50 jaar in een gezellig, familiegericht kerstdorp. Meer info

: Net over de grens, op minder dan twee uur van Brussel, verandert de oude binnenstad rond de dom en het stadhuis al meer dan 50 jaar in een gezellig, familiegericht kerstdorp. Meer info Monschau : In het schilderachtige Monschau vind je een authentieke kerstmarkt, compleet met een mooie levende kribbe in de Monschau-Höfenkerk. De markt is alleen in het weekend open, maar de overdekte markt en winkels zijn doordeweeks gewoon toegankelijk. Meer info

: In het schilderachtige Monschau vind je een authentieke kerstmarkt, compleet met een mooie levende kribbe in de Monschau-Höfenkerk. De markt is alleen in het weekend open, maar de overdekte markt en winkels zijn doordeweeks gewoon toegankelijk. Meer info Keulen : Ook dit jaar vindt in Keulen weer een reeks kerstmarkten plaats, met als grootste en mooiste markt de kerstmarkt rondom de Dom, verspreid over verschillende pleinen en straten die de hele stad in feeststemming brengen. Meer info

: Ook dit jaar vindt in Keulen weer een reeks kerstmarkten plaats, met als grootste en mooiste markt de kerstmarkt rondom de Dom, verspreid over verschillende pleinen en straten die de hele stad in feeststemming brengen. Meer info Oberhausen: De traditionele kerstmarkt in Oberhausen op de Oude Markt voelt als een magisch dennenbos, met kraampjes tussen het CentrO-winkelcentrum en de Altstadt, allemaal sfeervol verlicht. Meer info

