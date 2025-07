Waarom gaan kruidenplantjes uit de supermarkt snel dood?

Kruidenplantjes uit de supermarkt hebben de neiging om snel dood te gaan. Hoe komt dat?

Verse kruiden zijn vaak smaakvoller dan gedroogde kruiden en de bloemetjes zijn vaak ook eetbaar. Met name groene kruiden zijn goed voor de gezondheid. Maar kruidenplantjes uit de supermarkt doen het vaak slechter dan uit een biologische kwekerij of tuincentrum. Hoe komt dat toch?

Waarom gaat het mis?

Deze plantjes worden het hele jaar door in kassen gekweekt, zodat ze snel in de winkel liggen. Daardoor zijn ze erg kwetsbaar en houden ze het vaak niet langer dan een paar weken vol.

Hoe kun je ze redden? Door ze meteen te verpotten en eventueel op te splitsen in meerdere stekjes. Buiten doen ze het het best, zodra het niet meer vriest. Kruidenplanten zijn ook geliefd bij vlinders en bijen: hun bloemen zitten vol nectar. Ook in de border doen kruiden het goed. Geef ze zo’n twee keer per week water, zeker tijdens droge periodes.

Kopen bij tuincentrum of kwekerij?

Je kunt kruidenplantjes ook kopen in een tuincentrum of rechtstreeks bij een kwekerij. Dan knip je gewoon af wat je nodig hebt. Let er wel op dat je de plant niet te kort afknipt. Laat jonge blaadjes zitten, anders groeit de plant niet meer terug.

Kruidenplanten houden van een warme, goed gedraineerde plek in de tuin of in een pot. Sommige soorten, zoals bieslook, kamille en munt, sterven bovengronds af in de winter maar lopen in het voorjaar weer uit. Kruiden die verhouten zoals onder andere lavendel, rozemarijn en salie worden het best na de bloei of na de winter terug geknipt. Zo blijven ze jong en fris. Een kleine dosis biologische meststof voor potplanten helpt ze weer groeien.

Winterharde kruidenplantjes, zoals tijm en lavendel, doen het het beste buiten. Zet je ze toch binnen? Kies dan voor een iets grotere pot. Zorg ervoor dat het plantje iets hoger staat, zodat je water in de pot eronder kunt gieten. De wortels kunnen dan zelf het water opnemen wanneer ze dat nodig hebben.

Zelf kruiden kweken

Het voordeel van zelf kweken is dat je kunt kiezen uit de meest bijzondere soorten. Zaden vind je online, in een kruidentuin of in het tuincentrum. Op de verpakking staat hoe je ze moet behandelen. Kies bij voorkeur voor biologische zaden. Niet-biologische zaden worden vaak machinaal geoogst, waardoor er onkruidzaden in de verpakking kunnen zitten.

Zaai met mate. Bewaar altijd een aantal zaadjes voor het geval het niet in één keer lukt. Plaats de zaadjes niet te dicht bij elkaar. Gebruik bij voorkeur stekgrond – die bevat meer voedingsstoffen dan standaard potgrond.

