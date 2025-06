Natuurpunt roept op om de hele zomer insecten te fotograferen

Via de campagne Insectenzomer ‘niet meppen, wel appen’ wil de natuurvereniging insecten in Vlaanderen beter in kaart brengen. En dat is broodnodig. “Insecten zijn de lijm die alles bij elkaar houdt.”

Insecten verdwijnen in een alarmerend tempo: in Vlaanderen zijn we in 50 jaar de helft van onze insecten kwijtgeraakt. Dat heeft drie oorzaken: door steeds meer bebouwing en grootschalige landbouw is er minder natuur, in de landbouw worden insecten op grote schaal bestreden met pesticiden en ook het veranderende klimaat speelt een rol.

Maar insecten zijn onmisbaar. “Ze zijn de lijm die alles bij elkaar houdt”, vertelt een enthousiaste Liselotte Vanderoye, die bij Natuurpunt verantwoordelijk is voor de campagne ‘Niet meppen, wel appen’. “We willen het onzichtbare werk dat insecten doen in de picture zetten en hun verborgen verhalen vertellen. Lieveheersbeestjes, bijvoorbeeld, zorgen voor het in toom houden van de bladluizen in je tuin. Als je dat weet, ga je meer liefde voelen voor die stippelige vriendjes. Insecten wekken vaak afkeer op, maar het zijn fascinerende wezentjes. Met deze campagne hopen we dat mensen dat inzien en dat ze twee keer zullen nadenken voor ze erop meppen”, lacht ze.

Insecten zorgen voor de bestuiving van gewassen en zijn echte opruimers die afgestorven planten en dieren verwerken. Bovendien zijn ze een onderdeel van de voedselketen. Zo geven huismussen rupsen, kevers en sprinkhanen aan hun jongen. Door de insectenschaarste komt het hele ecosysteem in gevaar. En dat die achteruitgang er wel degelijk is, bewijzen de cijfers: het insectenbestand gaat jaarlijks met 1 procent achteruit.

Daar wil Natuurpunt wat aan doen. De onafhankelijke vrijwilligersvereniging telt zo’n 125.000 leden en is daarmee de grootste natuurvereniging in ons land. Ze beheert meer dan 29.000 hectare, verspreid over 500 verschillende natuurgebieden, en organiseert elk jaar duizenden activiteiten.

Meten is weten

Duizenden Vlamingen geven hun natuurwaarnemingen van insecten door via de gratis app ObsIdentify. Neem je een foto van een plant of dier, dan zegt de app je welke soort het is. Zo word je zelf slimmer én help je de wetenschap vooruit. Want alle data komen in een centrale database.

“Zo ontvangen we heel veel info over algemene soorten, ook over zeldzame soorten, soms zelfs zonder dat mensen het zelf beseffen”, zegt Liselotte Vanderoye. “Samen met de foto krijgen we ook de locatie door. Zo kunnen we zien welke insecten op welke plaatsen worden waargenomen en daar kunnen onze wetenschappers mee aan de slag. Want de aanwezigheid van een bepaald insect kan bijvoorbeeld iets zeggen over de kwaliteit van het water in die buurt. Insecten zijn eigenlijk de ambassadeurs van hun omgeving: ze vertellen je hoe het gesteld is met de natuur.”

Bekende Vlamingen

Het doel van ‘Niet meppen, wel appen’ is om deze zomer zoveel mogelijk insecten te fotograferen in je tuin, in het bos of in de stad. Het is al het derde jaar dat Natuurpunt deze campagne uitrolt. Deze keer zetten vijf bekende Vlamingen hun schouders onder de campagne: Jacotte Brokken, Dieter Coppens, Bart Cannaerts, Tom Van Dyck en Anastasya Chernook. Ze lieten zich, bedekt met levende insecten, door fotografe Lieve Blancquaert portretteren.

Op 1 juni werd afgetrapt met een ‘hommelweekend’. Een succes, want Natuurpunt kreeg 8.640 waarnemingen van hommels binnen.

Na een hele zomer insecten fotograferen zal in september de balans opgemaakt worden. “Met de data die we binnenkrijgen via dit burgerwetenschappelijk onderzoek zullen we elke Vlaamse stad en gemeente een insectenzomerscore kunnen geven”, aldus Liselotte Vanderoye. “Op basis daarvan kunnen we naar beleidsmakers stappen om hotspots en verbeterpunten door te geven.” Op die manier zorg je er met je foto’s voor dat er straks misschien daadwerkelijk iets verandert. Niet meppen dus, maar appen!

Meer informatie: www.insectenzomer.be