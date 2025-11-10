Seks: 8 vragen die je nooit durfde te stellen

Schaamte, angst om te kwetsen of om té expliciet uit de hoek te komen… Over seks praten met je partner is niet altijd evident. Plus Magazine geeft enkele tips om de dialoog (opnieuw) vuur in te blazen.

1. Hoe gedraag ik me in bed met mijn nieuwe partner?

Heb je een leuke man of vrouw ontmoet op wie je echt valt en met wie je het prima kan vinden? Dan breekt vroeg of laat het moment aan waarop jullie een versnelling hoger willen schakelen. Maar hoe weet je wat de ander fijn vindt en wat niet? Hoe vermijd je ontgoochelingen? Misschien ben je wel jaren single geweest... Hoe knoop je dan opnieuw aan met de geneugten van het liefdesspel?

“Een eerste keer blijft een eerste keer, met alle stress die daar vaak mee gepaard gaat. Je weet op dat vlak niets van je nieuwe partner, diens noden of diens voorkeuren. Je vertrekt van een wit blad, en dat terwijl je zelf wellicht een amoureus en seksueel verleden hebt”, klinkt het bij seksuologe Valérie L’Heureux.

Zij raadt dan ook aan om niet stante pede door te gaan naar het vakje ‘extase’, maar om daar veeleer mee te wachten tot het tweede of derde afspraakje. “Bij een eerste date praten mensen over koetjes en kalfjes, over hun kinderen, over hun respectieve leven… Maar doorgaans wisselen ze erg weinig informatie uit over seks en erotiek”, aldus L’Heureux.

Bouw geleidelijk op en maak gebruik van toespelingen om meer te weten te komen over de amoureuze voorkeuren of de angsten van de ander. “Net zoals het voor een man moeilijk kan zijn om te bekennen dat hij erectieproblemen heeft, kan het voor een vrouw in de menopauze lastig zijn om te zeggen dat ze bang is voor pijn bij penetratie. Maar stel dat meneer muzikant is van beroep, dan kan hij bijvoorbeeld met een kwinkslag te kennen geven dat zijn instrument weleens een valse noot te berde brengt!”

Flirt, zoals je dat als tiener deed. En ga dan verder op verkenning! “Het voordeel van zulke strelingen is dat je een klaardere kijk krijgt op de ander en dat je elkaar in lichamelijk en sensueel opzicht beter leert kennen”, geeft Valérie L’Heureux mee.

De troeven van glijmiddel Enkel nodig bij anale seks, bij vaginale droogte of een gebrek aan lust, niet combineerbaar met een condoom. Over glijmiddel doen veel vooroordelen de ronde. Met als resultaat dat men zich vaak schaamt als het moment is aangebroken om het uit de lade van het nachtkastje te halen. Nochtans is glijmiddel ideaal om beide partners maximaal genot te verschaffen, en dat op elke leeftijd. Het versterkt de gewaarwordingen en maakt seksuele betrekkingen een pak aangenamer, zelfs met een condoom. En het kan worden gebruikt bij allerhande erotische spelletjes, niet in het minst bij het masturberen.

2. Welk ondergoed trek ik aan voor de eerste nacht?

Komt het eerste intieme samenzijn eindelijk in zicht? Dan rijst er een prangende vraag. Comfortabele onderbroek of kanten niemendalletje? Chique boxershort of nauw aansluitende microslip (jawel, deze bestaan)? Volgens Valérie L’Heureux is het vooral zaak je niet anders voor te doen dan je bent. Althans als je wil dat de relatie blijft duren. “Jezelf forceren is een slecht uitgangspunt. Ik weet van veel vrouwelijke patiëntes dat ze zich voor een eerste afspraakje in een jarretellengordel hijsen, terwijl ze zo’n ding gewoonlijk niet dragen. Ze trachten op die manier invulling te geven aan wat de ander volgens hen opwindend vindt. Maar dat heeft niet altijd het gewenste effect. Trek dus beter het ondergoed aan dat je normaal gezien draagt. Fris gewassen uiteraard, en van goede kwaliteit.” En voor een onenightstand? “In dat geval kun je het best vragen waar de ander de voorkeur aan geeft. Pikante lingerie of… helemaal niets.”

3. Is het normaal dat ik tijdens het liefdesspel aan iemand anders denk?

Moet je in volle actie plots aan Brad Pitt of aan de buurvrouw met een 95 D-cup denken? Dit fenomeen, seksuologen welbekend, is even klassiek als banaal. “Fantaseren over iets of iemand buiten je eigen relatie komt heel vaak voor”, stelt Valérie L’Heureux gerust. “Het is heel goed mogelijk dat je perfect gelukkig bent met je levensgezel(lin) en toch weleens denkt aan seks met een ander. Zulke gedachten vallen onder de categorie ‘fantasieën’. En net zoals een droom is een fantasie voor een deel geworteld in het onderbewustzijn”, verduidelijkt de seksuologe. Nu en dan over iemand anders fantaseren is dus geen overspel. En het is evenmin een teken dat je relatie op sterven na dood is. Vaak is het tegendeel waar. “Zo kan het een vrouw opwinden en voldoening schenken om zich in te beelden dat ze aantrekkelijk genoeg is om een beroemde, sexy man te verleiden. Een fantasie in die zin is trouwens hoe dan ook beter dan gedachten als: oei, mijn borsten hangen, ik heb een buikje en cellulitis, ik ben vast afstotelijk. Of om te tobben over de berg vuile was. Dan kan je beter aan Brad Pitt denken, toch?”

In een koppel is erotische onhandigheid niet per se te wijten aan onwetendheid.

4. Ik heb heel erotische fantasieën. Moet ik daar met mijn partner over praten?

“Waarom niet?”, vindt Valérie L’Heureux. “Als je fantaseert over majorettes, kan het amusant zijn om aan je vriendin te vertellen dat je ervan droomt haar in zo’n uniformpje te zien en dan de liefde te bedrijven! Wel doe je er goed aan om de gevoelens van je partner enigszins te ontzien. Biecht bijvoorbeeld niet op dat je voortdurend droomt van bodybuilders als hijzelf zo gespierd is als een tandenstoker. Ik zal iemand daarentegen nooit aanraden om zijn of haar partner te vertellen over afwijkende, illegale of moreel verwerpelijke fantasieën. Dat zou voor die partner té belastend zijn. Over zo’n kwestie praat je beter met een specialist.” Of je kan aankloppen bij een centrum voor preventie zoals Stop It Now! Vlaanderen (stopitnow.be).

5. Mijn partner is niet bepaald een kei in orale seks. Hoe zet ik hem/haar op weg naar een betere techniek?

Volgens de humoristische website Le Gorafi is 89% van de mannen ervan overtuigd dat de clitoris een model van Toyota is! Een boutade uiteraard, maar wel eentje met een grond van waarheid. Al moet het gezegd dat vrouwen wellicht niet voor hen moeten onderdoen als het gaat over de rol van dat lustknopje in hun seksualiteit of over de manier waarop ze de mannelijke roede het best onder handen nemen. Maar in een koppel, of dat nu een hetero- of een homokoppel is, is erotische onhandigheid niet per se te wijten aan onwetendheid. “We zijn per definitie allemaal verschillend. Bovendien voelen we ons negen op de tien keer aangetrokken door iemand die niet op ons lijkt. Het heeft dus geen enkele zin om je eigen reacties als norm te nemen. De ander zal het immers sowieso anders aanpakken en anders reageren”, licht Valérie L’Heureux toe. Volgens haar gaat er niets boven een sensuele massage om je partner op het juiste spoor te zetten. “Een sensuele massage komt het dichtst in de buurt van een erotische streling of het voorspel. En het is minder kwetsend om je partner duidelijk te maken dat die iets te heftig masseert of iets te veel druk zet dan zoiets te moeten aangeven tijdens orale seks.”

Vroegtijdige zaadlozing Enkel jonkies hebben een vroegtijdige zaadlozing, althans, dat is wat velen denken. Toegegeven, eenmaal de eerste hormonale stormen en de onstuimige allereerste keer voorbij, weten de meeste heren zich te beheersen en de ejaculatie uit te stellen, toch bij hun gebruikelijke partner. Maar door de stress van een nieuwe ontmoeting en de prestatiedrang die ermee gepaard gaat, vertrekken sommige mannen opnieuw van nul en durven ze hun kruit al eens te vroeg te verschieten. Gelukkig is zoiets meestal van voorbijgaande aard.

6. Is het normaal dat ik ondanks een bevredigend seksleven toch nog blijf masturberen?

Als er al een aspect is waarover we het met onze partner niet goed durven te hebben, is het wel masturbatie. Toch is het een feit dat de meeste mannen en vrouwen zichzelf blijven bevredigen, ook al zitten ze in een relatie. “En er is geen enkele reden om je daarover te schamen”, verzekert L’Heureux. “Betrapt worden op soloseks kan daarentegen erg onaangenaam en schadelijk zijn voor de betrokkene en zelfs voor het koppel. Masturberen mag dus, maar wel in alle discretie en op voorwaarde dat je er zeker van bent dat je partner niet plots komt binnenvallen. Zoniet kan je misschien beter even wachten voor je toegeeft aan de drang.”

7. Ik heb bijna nooit een orgasme met mijn partner. Hoe zeg ik dat zonder te kwetsen?

De tijd waarin enkel vaginale penetratie van belang was, ligt achter ons. En dat is maar goed ook. Want zonder enige vorm van voorspel brengt penetratie slechts 21 tot 30% van alle vrouwen tot een orgasme. Wat betekent dat 70 à 80% van de dames op hun honger blijven zitten. Hoe maak je dit duidelijk aan je mannelijke bedgenoot? L’Heureux raadt aan niet te liegen over het uitblijven van een orgasme en om in geen geval te faken. Want nadien kun je dan nog moeilijk terug. “Positieve communicatie is van cruciaal belang. Je kan bijvoorbeeld de nadruk leggen op het genot en de connectie die je ondanks alles hebt gevoeld tijdens het liefdesspel en je partner zeggen dat het in diens armen zalig vertoeven was. Dat is minder kwetsend.” Een alternatieve en al even doeltreffende oplossing: gebruik het magische woordje ‘nog’! “Dat zegt precies wat het moet zeggen: je geeft ermee te kennen dat je de ene wijze van stimuleren prettiger vindt dan de andere en dat je méér van hetzelfde wil. Een heel positieve manier om je partner aan te moedigen!”

51% van alle mannen vindt het opwindend dat hun tepels worden gestreeld tijdens het vrijen. 17,1% vraagt trouwens zelf om zulke liefkozingen. Bij een kleine minderheid – 7,5% om precies te zijn – werken dergelijke aanrakingen evenwel averechts en verdwijnt de erectie!

8. Ik heb minder vaak zin in seks. Hoe praat ik erover met mijn partner?

“Wat je zeker niet moet doen, is jezelf verantwoorden of verontschuldigen”, vindt Valérie L’Heureux. “Het is normaal dat de seksdrive afneemt met de leeftijd, in het bijzonder bij vrouwen. Maar het verlangen naar intimiteit en knuffels, dat blijft een heel leven lang bestaan, tenminste als je goed in je vel en in je relatie zit.” Praat met je geliefde dus ook op een positieve manier over de kwestie ‘minder zin in seks’. “In plaats van aan zelfkastijding te doen of op te sommen wat er allemaal niet snor zit, onderneem je beter iets constructiefs: organiseer voor jullie beiden een activiteit die jullie nader tot elkaar brengt en de begeerte kan aanwakkeren. Verras je partner met een tête-à-tête in een restaurant, met een lastminute citytrip, met een fietstocht...” Wedden dat hij of zij gecharmeerd is door het initiatief?