Ruim twee op de drie Belgische werknemers hebben een verhoogde bloeddruk. Bij ongeveer één op de vier gaat het zelfs om waarden die wijzen op hypertensie. Dat blijkt uit een analyse van preventieve medische onderzoeken die HR-dienstverlener Attentia in 2025 liet uitvoeren bij 74.000 werknemers.

Die cijfers zijn geen detail. Hoge bloeddruk geeft vaak weinig of geen klachten, maar verhoogt wél het risico op hart- en vaatziekten. Volgens Attentia spelen levensstijl en werkcontext daarbij mee, met factoren zoals overgewicht, roken, alcoholgebruik en langdurige stress.

Wat zeggen de cijfers precies?

In de analyse valt vooral op hoeveel mensen zich in de gevarenzone bevinden. Ongeveer 33% van de onderzochte werknemers had een bloeddruk binnen de gezonde waarden. Bij de rest was de bloeddruk verhoogd of te hoog.

Attentia hanteert daarbij de klassieke drempels:

Gezond: onder 130/80

Verhoogd: tussen 130–140 (bovendruk) en/of 80–90 (onderdruk)

Te hoog (hypertensie): 140/90 of hoger

Hypertensie is een ‘stille doder’.

Mannen en oudere werknemers lopen vaker risico

De verschillen tussen mannen en vrouwen zijn duidelijk. Bij mannen komt verhoogde bloeddruk vaker voor, en ook hypertensie wordt er meer vastgesteld. Leeftijd speelt eveneens een grote rol: naarmate werknemers ouder worden, stijgt het aandeel met te hoge bloeddruk.

De meest kwetsbare groep in de analyse is volgens Attentia: mannen van 55 jaar en ouder met een verhoogde BMI.

De bloeddruk van Belgische werknemers in 2025 volgens geslacht en leeftijd. © Attentia

Lees ook | Beroerte en hartaanval: 4 risicofactoren die je niet mag negeren

In sommige sectoren ligt hypertensie opvallend hoger

Niet elke jobomgeving scoort hetzelfde. In de cijfers springen twee sectoren eruit:

IT, telecom en consultancy : het hoogste aandeel werknemers met hypertensie (35%)

: het hoogste aandeel werknemers met hypertensie (35%) Bouw: eveneens boven het gemiddelde (30%)

Aan de andere kant zijn er sectoren waar hypertensie minder vaak voorkomt, zoals kunst/sport/recreatie en ook de zorg, wetenschappelijke en technische activiteiten.

In de telecom en IT gaat het vooral om zittende jobs met weinig beweging en veel emotionele belasting. De hoge cijfers voor de bouw tonen aan dat een fysiek uitdagende job niet betekent dat men ook gezonder is. Bovendien zorgt het werken in ploegen en met veel lawaai voor extra fysieke en mentale belasting.

De bloeddruk van Belgische werknemers in 2025 volgens volgens sector. © Attentia

Overgewicht blijft de grootste versneller

De bloeddrukcijfers hangen sterk samen met gewicht en beweging. In 2025 was 64% van de onderzochte werknemers te zwaar: een deel met overgewicht, een deel met obesitas. Overgewicht kwam vaker voor bij mannen dan bij vrouwen en nam toe met de leeftijd.

Ook beweging blijft een werkpunt: 40% sportte nauwelijks (nooit of maximaal een half uur per week). Dat is relevant, want voldoende beweging helpt om bloeddruk en gewicht beter onder controle te houden.

Roken, alcohol en stress spelen mee

In het gezondheidsbeeld dat uit de onderzoeken naar voren komt, ziet Attentia ook verschillen in rook- en drinkgedrag. Mannen gaven vaker aan te roken en rapporteerden gemiddeld ook meer alcoholgebruik. Tel daar langdurige stress bij en je krijgt een mix die de bloeddruk verder opdrijft.

Wat kunnen werkgevers doen?

Attentia pleit voor meer preventie op de werkvloer, omdat de cijfers de afgelopen jaren weinig verbeterden. Denk aan:

screening en opvolging (bijv. bloeddrukmetingen en doorverwijzing waar nodig)

beweeginitiatieven (stappen challenges, fietsen naar het werk, korte beweegpauzes)

sensibilisering rond voeding, roken, alcohol en stress

minder zitten tijdens de werkdag (zit-sta, wandelmeetings, microbreaks)

Dr. Haemers: “Denk bijvoorbeeld aan het stimuleren van wandelmeetings, sportieve groepsactiviteiten of het aanbieden van gezonde voeding. Dergelijke initiatieven verhogen niet alleen het bewustzijn rond een gezonde levensstijl, ze bieden ook de nodige deconnectie op momenten van hoge emotionele belasting. Daarnaast raad ik werknemers aan om het medisch onderzoek op het werk niet als een controle te beschouwen, maar als een kans om tijdig signalen zoals een beginnende hypertensie op te vangen. Organisaties die investeren in gezonde werknemers, plukken daar zelf ook de vruchten van via een hoger engagement en lager ziekteverzuim.”

Lees ook | Minderen of stoppen met alcohol: tips om gewoontes aan te passen

Wat kan je zelf doen?

Wie vaak hoge waarden meet, bespreekt dat best met de huisarts. Vaak kan je met kleine stappen al winst boeken:

meet je bloeddruk op vaste momenten en noteer de waarden

beweeg dagelijks (wandelen telt echt mee)

let op zout, alcohol en roken

slaap voldoende en neem stresssignalen serieus