Volgens de kalender telt een jaar vier seizoenen. Elk seizoen spreidt zich uit over drie maanden, al speelt de zomer daar wat vals. Die pikt de eerste dagen of zelfs weken van de herfst in en bedekt ze met een gouden gloed. Dat zorgt voor mooie beelden.

Ik ben een zomerkind, geboren in hartje augustus. Van mij mag de zomer wat trager eindigen dan de andere seizoenen. Ik zou niet van de ene dag op de andere in de herfst willen tuimelen. Geef mij die nazomer maar bij wijze van zachte landing. Mijn zomer kende al genoeg turbulentie, en dat mag je zelfs heel letterlijk nemen. De piloot van onze vlucht naar Madeira kreeg het vliegtuig niet aan land wegens hevige wind. Na een tussenlanding op een naburig eiland lukte het de tweede keer wel. Eind goed al goed.

Dat geldt ook voor een andere uitdaging die deze zomer mijn pad kruiste. Ik mocht voor de eerste keer meewerken aan dit prachtige magazine. Spannende tijden, maar nu de bestemming bereikt is, kan ik alleen maar trots zijn op wat we met de hele redactie bereikt hebben. We lieten een frisse wind door het magazine waaien maar bleven wel trouw aan wat Plus Magazine zo fijn maakt: betrouwbare informatie, heldere taal en tonnen inspiratie om het meeste uit de nazomer van je leven te halen.

Af en toe veranderen kan deugd doen. Dat zullen Wies, Bart en Saskia zeker beamen. Zij kozen ervoor om zich te blijven voeden met kennis en zich zo op latere leeftijd volledig te te heroriënteren. Of kijk naar ons: Wij wilden Plus Magazine graag mee laten gaan met haar tijd, en voila: je kan ons sinds een maand ook lezen op je smartphone, tablet of computer, via mijnmagazines.be en via de Mijn Magazines-app.

Maar thuis kunnen komen bij wat oud en vertrouwd is, is zeker zoveel waard. Hoe graag ik ook reis, ik kijk nooit op tegen het thuiskomen. Naast overvolle valiezen wachten daar immers ook mijn eigen bed en mijn kleine dagelijkse gewoontes die voor rust in mijn hoofd zorgen.

Na een vurige zomer ben ik klaar voor de herfst. Al mag die daar gerust haar tijd voor nemen. Zacht landen, ik wens het iedereen toe.