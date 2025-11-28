Een groeiend aanbod aan slimme technologie maakt ons dagelijks leven net iets makkelijker. Joachim De Vos, van UGent en Living Tomorrow, volgt de innovaties op de voet en stelde voor ons dit lijstje samen.

Het innovatiecentrum Living Tomorrow ontwikkelt oplossingen om onze woningen levensloopbestendig te maken. “Heel wat van de wilde ideeën die 30 jaar terug futuristisch leken, zijn intussen doorgebroken”, weet prof. Joachim De Vos.

1. Deurbel

Via deze deurbel zie je op je smartphone, tablet of smartwatch meteen wie er voor je deur staat, ongeacht waar je je bevindt. Je kan de beller via deze weg aanspreken, zelfs al ben je aan de andere kant van de wereld. Bovendien herkennen deze bellen ook mensen zoals familieleden, de poetsvrouw, de dokter… waardoor je ze de instructie kan geven om voor bepaalde mensen automatisch de deur te openen. “Deze bellen werken via wifi en je kan ook anderen, zoals je kinderen, toegang geven om vanop afstand mee te volgen. De beelden kunnen 48 uur of langer opgeslagen worden.”

Voorbeelden: Google Nest Hello, Ring, Eufy

Kostprijs: ongeveer 100 euro

2. Rook- en CO-melder

Komt er rook of CO vrij, dan slaan deze toestellen alarm via geluid, licht én een melding op jouw smartphone en die van familieleden. Doordat ze ook onderling verbonden zijn, zullen ze bijvoorbeeld bij rookalarm in de keuken ook elders van zich laten horen. Handig is dat ze eveneens zijn uitgerust met een waaklampfunctie. Sta je ’s nachts op, dan zal een bewegingssensor voor een schemerverlichting zorgen om valpartijen te voorkomen. De lichtsterkte is aanpasbaar en die verlichting dooft vanzelf wanneer je terug onder de lakens gaat.

Voorbeeld: Nest Protect

Kostprijs: vanaf 100 euro

3. Verlichting

Ze zien eruit als normale lampen en je draait ze ook gewoon in bestaande fittings, maar ze kunnen veel meer. Zo kan je ze via spraakbediening laten oplichten of uitdoven en ze passen hun sterkte automatisch aan wanneer je ruimte plots baadt in het zonlicht. Het grootste voordeel zijn de bewegingssensoren. Het licht gaat bij binnenkomen altijd vanzelf aan, waardoor je nooit in het duister naar schakelaars moet tasten. Ze doven ook vanzelf als er een tijd geen beweging meer wordt waargenomen.

Voorbeelden: Philips Hue, Ikea Tradfri

Kostprijs: vanaf 50 euro

Lees meer | Je woning aanpassen: 3 tips om langer thuis te wonen

4. Thermostaat

Dit verwijst naar een verwarming die zichzelf regelt zodat je het altijd aangenaam warm hebt, zonder energieverspilling of een ingewikkelde bediening. Deze toestellen werken voor alle cv-ketels en vloerverwarming. “AI heeft hier voor een ware revolutie gezorgd. Je stelt heel eenvoudig een basistemperatuur in en vervolgens baseert de thermostaat zich op bewegingssensoren om te zien of er iemand aanwezig is. Daarnaast leren ze veel van je routines. Sta je bijvoorbeeld op zondag meestal twee uur later op, dan past de slimme thermostaat de verwarming daar vanzelf op aan.”

Voorbeelden: Nest, Tado°

Kostprijs: ongeveer 150 euro

5. Sensoren en waterlekken

De sensoren bevestig je op deuren en ramen, zodat ze je kunnen waarschuwen bij onverwachte bewegingen of openstaande ramen of deuren. Om snel waterlekken op te sporen bestaan er dan weer kleine toestellen op batterij die je onder de wasmachine stopt. “Slimme bewegingssensoren kan je verbinden met systemen als Google Home of Alexa of via een app.”

Voorbeelden: Aqara water leak sensor, Eufy, Grohe Sense (60 euro), Ikea Badring (10 euro)

Kostprijs: vanaf 10 euro

6. Stekkers

Toestellen die normaal ‘dom’ zijn zoals lampen of koffiezetmachines worden dankzij deze stekkers een pak intelligenter. “Oudere lampen met een drukknop op een moeilijk te bereiken plek hoef je niet te vervangen maar kan je via zo’n slimme stekker – een soort tussenstuk tussen toestel en stopcontact – verbinden met wifi en bedienen met je telefoon, smartwatch of gewoon met je stem. Je kan er ook schema’s aan koppelen waarbij je je bedlampje bijvoorbeeld al laat oplichten net voor het slapengaan.”

Voorbeelden: Somfy, Tapo, Philips Hue

Kostprijs: vanaf 10 à 20 euro

Een digitale assistent vertelt wie aan de voordeur staat

7. Digitale assistent

Een digitale assistent moet je zien als een slimme hulp in huis waar je tegen kan praten. Zo kan je vragen muziek te spelen, je te herinneren aan je medicatie of een boodschappenlijstje bij te houden. “Tot voor kort moest je vrij precies verwoorden wat je wilde, maar dankzij AI zoals ChatGPT of Gemini begrijpen deze toestellen gewone mensentaal. Bovendien kunnen ze samenwerken met andere slimme toestellen in huis. Met je stem kan je dus de lichten laten doven, de verwarming hoger zetten of vragen wie er aan je voordeur staat. Ook als je wil weten of de vlucht van je dochter al is geland, zoekt de assistent dat snel voor je op.”

Voorbeelden: Google Nest Hub, Alexa (Amazon), Apple HomePod

Kostprijs: vanaf 80 euro

Lees meer | Is er wifi in de badkamer?

8. Horloges

Een aantal van deze horloges zijn uitgerust met automatische valdetectie via bewegingssensoren. Ga je tegen de vlakte, dan hoor je een stem die polst of je oké bent. Kan je niet reageren, dan wordt er naar de 112 en/of naar familie gebeld. Dankzij gps weten die waar je je bevindt. Ook heel wat gezondheidsparameters worden opgevolgd: slaappatroon, hartritmestoornissen, lichaamstemperatuur... Vaak kunnen deze horloges ook gezondheidsproblemen detecteren.

Voorbeelden: Apple watch, Samsung Galaxy

Kostprijs: vanaf 200 euro

9. Gordijnen

Eigenlijk zijn niet zozeer de gordijnen ‘slim’, maar wel de rails waaraan ze hangen. “Die bedien je via een drukknop of je stem om ’s morgens bijvoorbeeld je gordijnen al een beetje open te schuiven voor wat lichtinval. Rolluiken optrekken wordt fysiek vaak zwaar. Door het oude rolmechanisme te vervangen door een gemotoriseerd systeem kan je deze zowel met een knop bedienen als via spraak.”

Voorbeeld: Ikea

Kostprijs: vanaf 150 euro