Apps zijn kleine computerprogramma’s die je kunt downloaden in de App Store of Play Store en die op het scherm van je smartphone verschijnen. Ze zijn ontworpen om het leven makkelijker te maken en helpen ons om te communiceren (bv. WhatsApp), onze planning te beheren (bv. Google Agenda), om te ontspannen (bv. Spotify) of de weg te vinden (bv. Waze).

Waarom een app?

Gezondheid, muziek, communicatie, sociale netwerken, agenda, browser… Keuze genoeg. Maar waarom deze apps op je smartphone installeren?

Omdat ze het dagelijks leven makkelijker maken: Gemakkelijk mee te nemen in je broekzak, vergezelt je telefoon – en de apps erop – je overal. Een afspraak plannen? Geen papieren agenda nodig: een digitale kalender (Google Agenda, Trello, Agenda Daily Planner) is lichter en altijd binnen handbereik.

Omdat ze je zelfstandigheid bevorderen: Veel apps zijn bijzonder handig. Verdwaald in een stad? Geen kaart meer uitvouwen: de gps-app (Google Maps, Waze, Coyote) wijst je de weg. Je bent je portefeuille vergeten? Met een veilige betaalapp kan je je aankopen regelen zonder je bankkaart te gebruiken.

Omdat ze je helpen in contact te blijven met je dierbaren: Met berichtenapps (WhatsApp, Messenger…) kan je foto’s meteen versturen, videogesprekken voeren, familiegroepen aanmaken en op afstand sociaal contact onderhouden.

Omdat ze je ontspannen: Zin om tijdens een wandeling naar je favoriete muziek te luisteren? Een muziekapp (Spotify, Deezer, YouTube) maakt dat in enkele seconden mogelijk.

Het verschil met een website

Je bent niet verplicht om apps te installeren, maar ze hebben wel veel voordelen in vergelijking met websites:

een app kan je op je smartphone of tablet installeren, terwijl je voor een website een browser (Chrome, Safari…) nodig hebt;

een app werkt vaak sneller: je opent hem met één klik, met grotere knoppen en eenvoudigere navigatie;

sommige functies van een app blijven zelfs zonder internetverbinding beschikbaar, terwijl een website bijna altijd online moet zijn;

een app kan je voorkeuren onthouden: tekstgrootte, taal, favoriete contacten;

het gebruik van een app verhoogt de veiligheid en authenticatie (Itsme, Bancontact). Het risico om op een nepwebsite terecht te komen is kleiner.

