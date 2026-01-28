De dashcam kijkt altijd naar wat er zich afspeelt op de weg en slaat deze beelden op. Zo kan je tonen wat er echt is gebeurd, in het geval dat andere partijen iets anders beweren.

Iedereen weet dat je altijd moet opletten in het verkeer, maar zelfs met defensief rijden is een ongeval nooit uitgesloten. Daarna wordt het vaak jouw woord tegen dat van de ander, terwijl je door stress niet altijd helder denkt bij het invullen van het vaststellingsformulier. Een getuige helpt, maar een dashcam kan de situatie objectief vastleggen. Let wel: een rechter is niet verplicht om rekening te houden met die beelden.



Waar en wanneer?

Een dashcam filmt doorlopend alles wat er voor jou op de weg gebeurt. Hij doet dat in korte sequenties (meestal niet langer dan twee of drie minuten), zodat je de beelden van het incident gemakkelijk kunt terugvinden. In de meeste gevallen bevatten die beelden een tijdcode: een nauwkeurige markering van de dag, het uur, de minuut en de seconde. In plaats van ‘rond halfvier’ kan je dus zeggen: “Ik ben om 15 uur 26 minuten en 16 seconden aangereden.” De beste modellen voegen daar gps-lokalisatie aan toe. Zo weet je precies waar de auto zich bevond en hoe snel hij reed.

De camera legt de beelden vast op een ingebouwde geheugenkaart. Wat als het geheugen vol is? Dan blijft de camera filmen maar overschrijft hij de oudste beelden. Een dashcam heeft soms een gyroscoop die een botsing kan ‘voelen’. In dat geval worden de beelden automatisch in een beveiligde map van de geheugenkaart opgeslagen, zodat ze niet per ongeluk worden gewist.

De meeste dashcams maken niet alleen beelden maar registreren ook de geluiden in de auto. Die opnamen zouden kunnen aantonen dat de chauffeur niet volledig op de weg geconcentreerd was, bijvoorbeeld als hij zijn rijgedrag niet heeft aangepast toen een voertuig met voorrang zijn waarschuwingssignaal liet horen.

Hoe kies je het juiste model?

Een dashcam wordt normaal op het dashboard of rechtstreeks op de voorruit geïnstalleerd. Zijn afmetingen en bevestigingssysteem (zuignap of een andere techniek) bepalen de mogelijkheden voor de positionering. Vaak is dat ter hoogte van de achteruitkijkspiegel. De dashcam mag in geen geval de zichtbaarheid van de bestuurder belemmeren. Onthoud ook dat hij een elektrische voeding nodig heeft: het kabeltje kan bijvoorbeeld naar een sigarettenaansteker of een USB-aansluiting gaan.

Bij een ongeval zijn de leesbaarheid en de vloeiendheid van de beelden essentieel om ‘goed’ te kunnen zien wat er is gebeurd. Daarom is een camera van 4K of minstens 2K aanbevolen. En een snelheid van 60 beelden per seconde is beter dan 30 beelden per seconde. Om een breed gezichtsveld te hebben, verkies je een dashcam met een beeldhoek van 170° boven een model met maar 140°.

Sommige dashcams hebben een scherm (zo kun je de beelden bekijken zonder de geheugenkaart te verwijderen), andere een tweede lens die naar de binnenkant van de auto gericht is. Nog andere hebben een module die ook de weg achter de auto filmt. Dat geeft je nog meer context, maar je betaalt er ook meer voor.

Tot slot werken sommige topmodellen met een systeem dat je auto bewaakt terwijl hij geparkeerd is. Raakt een ander voertuig hem tijdens een manoeuvre? De dashcam ‘wordt wakker’, registreert het en informeert je op je smartphone.