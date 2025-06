De QR-code maakt je leven makkelijker

Hij vervangt de traditionele menukaart op restaurant, dient als elektronisch betaalmiddel en duikt zowat overal op: in magazines, musea, bij overheidsdiensten … De QR-code, dat kleine vierkantje dat je moet scannen met je telefoon, heeft veel nuttige toepassingen.

Het gebruik van de QR-code, voluit de Quick Response Code, werd erg populair tijdens de COVID-19-pandemie toen de fysieke afstandsregels ons verboden om een eenvoudige menukaart vast te houden. Sindsdien zie je deze code overal opduiken.

Handig

De QR-code is een vierkant samengesteld uit zwart-witmotieven, en lijkt een beetje op een streepjescode. Ze dient om informatie te delen: een link naar een website, formulier, elektronisch ticket, video … Je scant de code met het fototoestel van je smartphone of tablet en hebt meteen toegang tot de info. Je hoeft dus niet langer ingewikkelde webadressen in te tikken of gegevens op te zoeken. Op die manier win je tijd, en meer nog: je vermijdt vergissingen.

Verifieer eerst de afkomst alvorens te scannen. Let op met codes die je krijgt via e-mails of sms’jes van onbekenden.

De QR-code bewijst zijn nut in verschillende situaties. Je kan bijvoorbeeld je factuur online betalen zonder het rekeningnummer te moeten kopiëren, het menu van een restaurant raadplegen zonder de kaart aan te raken, een trein-, vliegtuig- of concertticket tonen via je telefoon of zelfs extra informatie lezen bij een kunstwerk in een museum.

Is het veilig?

Met de toenemende populariteit van de digitale tool, rijst de vraag: is het wel veilig? De meeste QR-codes van handelszaken, overheidsdiensten, dokters of magazines zijn betrouwbaar.

Voor betalingen worden ze beveiligd door versleuteling van je persoonlijke en financiële informatie. Daarnaast moet je ook altijd nog een paswoord, pincode, digitale vingerafdruk of gezichtsherkenning toepassen. Maar voorzichtigheid is geboden. Fraudeurs gebruiken valse QR-codes op affiches of in berichten. Als je die scant kom je op frauduleuze websites terecht waar je wordt aangespoord om te betalen.

Soms dienen de valse codes zelfs om een kwaadaardige app op je telefoon te installeren die dan gebruikt wordt om persoonlijke of bankgegevens te stelen. Dit soort misdaad noemt men quishing, een samentrekking van QR en phishing.

Het is dus belangrijk om de afkomst te verifiëren alvorens te scannen. Let op met codes die je krijgt via e-mails of sms’jes van onbekenden. Alvorens te klikken op de link, check je best eerst goed het adres: als het vreemd of te ingewikkeld lijkt, ga dan niet verder. In geval van twijfel grijp je best terug naar officiële kanalen.

Start to scan!

De QR-code is praktisch, snel en voor iedereen toegankelijk. Correct gebruikt, is het een tool die je leven makkelijker maakt. Probeer alvast eens de QR-codes hiernaast. Neem je telefoon erbij en scan erop los!

Scan en ontdek de beste content van Plus Magazine – in slechts enkele klikken.Tip: open de camera van je smartphone en richt op de QR-code om direct toegang te krijgen tot de inhoud.

Gezondheid

Scan en krijg direct toegang tot onze beste tips voor je gezondheid en welzijn.

Top artikel 2024

Scan de QR-code en ontdek 5 tips om je was sneller te drogen, met of zonder droger.

Abonnement

Scan deze QR-code en ontdek al onze abonnementsformules. Zo mis je geen enkel nummer meer.

Newsletter

Schrijf je gratis in op onze nieuwsbrief. Ontvang elke week praktische tips en inspirerende artikels rechtstreeks in je mailbox.