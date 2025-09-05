(Elektronische) hulpmiddelen om beter te slapen

De duur van de slaap verschilt van mens tot mens en hangt af van verscheidene factoren. Dat geldt ook voor de kwaliteit. Maar kunnen elektronische gadgets je helpen om beter te slapen?

De duur van onze slaap evolueert met de leeftijd. Als baby sliepen we meer dan de helft van de dag, soms zelfs twee derde. Wie zou niet willen betalen om die ‘luxe’ terug te krijgen? Helaas valt er niet aan te ontkomen: hoe ouder we worden, hoe minder lang we slapen. En soms staan we op met het gevoel dat we een slechte nacht achter de rug hebben. Is dat maar een indruk of hebben we echt slecht geslapen?

Handige apparaten voor slaapanalyse

De Oura Ring 4 is een van de beste instrumenten om je het antwoord op die vraag te geven. Het is een geconnecteerde ring met sensoren die je vertelt hoeveel tijd je in elke slaapfase hebt doorgebracht (lichte, diepe slaap en REM), hoe lang het heeft geduurd voor je in slaap viel, en je aantal uren effectieve slaap. Al die informatie wordt samengevat in een dagelijkse score, zodat je ze in één oogopslag met die van de vorige nachten kan vergelijken. Handig en objectief. De Oura Ring 4 zou het nauwkeurigst zijn van alle voor het grote publiek beschikbare instrumenten, met resultaten die het dichtst in de buurt komen van professionele apparatuur voor slaaponderzoek. De Galaxy Ring van Samsung is ook een goede keuze (maar alleen voor wie een Androidsmartphone heeft).

Liever een polsbandje of horloge in plaats van een ring? Bij de klassieke modellen zijn de Apple Watch Series 10, de Withings ScanWatch 2, de Fitbit Inspire 3 en de Google Pixel Watch 3 interessante opties.

De Sleep Analyzer van Withings informeert je ook over je slaap. Maar dat doet hij op een unieke manier, want je stopt hem tussen de bedbodem en de matras. Hij lijkt wat op een sjaal en is dun genoeg om niet te storen. En hij vertelt je over de kwaliteit van je slaap zonder dat je een apparaatje aan je vinger of pols moet dragen.

Op adem komen met licht

Slapeloosheid kan je soms verhelpen door op een bepaald ritme te ademen. De Dodow helpt je daarbij: hij projecteert een blauw lichtje op het plafond. Het wordt regelmatig sterker en zwakker en het is de bedoeling dat je in- en uitademt volgens dat ritme, dat beetje bij beetje trager wordt. Er zijn twee programma’s – acht of twintig minuten – die je helpen om de slaap te vatten. De Lectrofan gebruikt hetzelfde principe, maar met geluid in plaats van licht. Hij produceert witte ruis en kalmerende geluiden die omgevingsgeluid maskeren en een diepe slaap bevorderen. Dan is er nog de Luminette 3, een lichttherapiebril. Die regelt de afscheiding van melatonine en verbetert de regelmaat van jouw slaap, vooral voor mensen met een verstoord ritme (nachtwerkers, jetlag).

Als geen enkele oplossing de kwaliteit van je slaap verbetert, ga je best naar een arts. Maar grijp niet meteen naar slaapmiddelen – je zou boven op je slaapprobleem nog een gezondheidsprobleem kunnen krijgen.