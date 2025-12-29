Het is altijd leuk om tijdens de feestdagen op de achtergrond een muziekje aan te hebben. Met Spotify kun je een gedeelde, tijdelijke afspeellijst maken, een jam. Iedereen kan zijn favoriete nummers toevoegen en deze komen in een wachtrij te staan. Het verschil met een gewone afspeellijst is dat een jam weg is op het moment dat je deze beëindigt. Voor een lijst die je met anderen ook op een later moment kunt beluisteren, maak je best een normale afspeellijst in Spotify.

Aan de slag

Eerst en vooral heb je een Spotify-abonnement nodig.

Open de Spotify-app op de telefoon of tablet: Tik rechtsonder op Maken (+) > Jam. Spotify geeft een link en een QR-code om te delen: Tik op Link delen en verstuur de link, bijvoorbeeld in een WhatsApp-groep. Of laat iedereen die wil meedoen de QR-code scannen. Mensen die meedoen tikken op Afspelen vanaf de luidspreker van [naam] > Meedoen. Nummers toevoegen.

Jam aangemaakt? Voeg nummers toe aan de wachtrij. Bedenk van tevoren welke afspraken je wil maken over de nummers die worden toegevoegd. Denk bijvoorbeeld aan een genre, het tempo van de liedjes of het meezinggehalte.

Nummers in de wachtrij zetten

Tik op Jam van [naam]. Tik op Nummers toevoegen. Tik achter het nummer dat je wil toevoegen op het plusteken. • Tik op het pijltje of kruisje linksboven als je klaar bent met nummers toevoegen.

Er komen aanbevelingen in beeld. Die voeg je toe door achter een nummer op het plusteken te drukken. Of tik op Zoeken en typ de naam van een artiest. Druk op de artiest of op een album. Onder Wachtrij of Volgende van wachtrij zie je de muziek die zo wordt afgespeeld.

Iemand verwijderen uit de jam

Tik op het balkje met Jam van [naam] om de jam te openen. Tik onder Jam van [naam] op het plusteken en de bolletjes. Scrol omlaag om alle deelnemers te zien en tik achter een persoon op Verwijderen.

De persoon krijgt direct een melding dat hij of zij is verwijderd.

Jam afsluiten

Tik op het balkje Jam van [naam] om de jam te openen. Tik bovenaan de jam op Einde.

Alleen de host kan nu nog nummers toevoegen. Verlaat de host de jam? Dan stopt de jam en zal de lijst verdwijnen.