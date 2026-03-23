Handige apps voor je fiets- of wandeltochten

Wandel of fiets je vaak en hou je graag je vooruitgang bij? Of misschien vind je het fijn om je tocht achteraf nog eens te bekijken of te delen met vrienden. Met deze apps en gadgets haal je het maximum uit je fiets- en wandeltochten.

Een fiets, fietshelm of stevige stapschoenen: veel meer heb je niet nodig om eropuit te trekken. Als je slechts enkele keren per jaar op wandel- of fietstocht gaat, maak je geen grote kosten. Voor de verstokte wielertoeristen en wandelaars ligt dat anders. Zij houden wel van de juiste uitrusting die hun prestaties maximaliseert. Sommige mensen gaan zelfs niet zonder hun action camera de deur uit.

Kleine camera

Zo’n camera, vastgemaakt aan een helm, hoofdband of aan de borstkas, legt heel je route vast en filmt eventuele incidenten, landschappen en ontmoetingen in uitstekende audio- en videokwaliteit.

De GoPro wordt vaak als referentie aangehaald. Ook de Osmo Action van DJI heeft heel veel troeven. Je kan er ook altijd verschillende accessoires voor aanschaffen (batterijen, handgrepen, houders, tasjes, verlichtingsmodule, afstandsbediening, etc.). Maar dat vraagt natuurlijk een investering.

Smartwatches

Sommige fietsers en wandelaars zweren bij een smartwatch. Ze geven de voorkeur aan robuuste modellen die bestand zijn tegen zware sportinspanningen, soms met een ingebouwde zaklamp. Merken zoals Garmin, Apple en Suunto zijn vaste waarden.

Apps boordevol wandelroutes

Je kunt ook een externe batterij meenemen, oortjes of een zaklamp. Maar vertrek in geen geval zonder je smartphone! Beschouw hem als een soort verzekering. Zeker als je alleen de wereld induikt. Op voorwaarde dat je netwerkbereik hebt, kun je met je telefoon hulp inschakelen bij een probleem. En met je smartphone kun je bovendien wandel- en fietsapps gebruiken.

Veel van die apps werken volgens het ‘freemium’-principe. De basisversie is dan gratis, maar je krijgt veel reclame te zien en wordt aangemoedigd om de betaalde versie te gebruiken, zonder reclame en met extra functies. Een voorbeeld is AllTrails, ongetwijfeld een van de apps met de rijkste inhoud. Hij heeft al meer dan 75 miljoen gebruikers en stelt wereldwijd meer dan 450.000 wandel- of fietsroutes voor.

Met dergelijke apps kun je:

je eigen route delen

routes van andere gebruikers bekijken

gedetailleerde 3D-kaarten raadplegen

waarschuwingen instellen

offline kaarten downloaden

realtime weerberichten opvolgen

enzovoort

GPX-bestanden

Het is een goed idee om de apps in de gratis versie uit te proberen, zodat je kunt kijken welke je het beste ligt. Enkele aanraders zijn Komoot, Wikiloc, Strava en Outdoor Active. Bepaalde apps – soms alleen in de betaalde versie – kun je ook op je smartwatch gebruiken. Je hoeft dan maar op je pols te kijken om de juiste weg te vinden, en een lichte trilling van de smartwatch vertelt je wanneer je van richting moet veranderen.

Ouderwets je route plannen

Je kunt je tocht ook thuis voorbereiden door een van de onderstaande websites te raadplegen.

Op sommige van deze sites vind je routes in de vorm van GPX-bestanden. Handig! Je kunt ze downloaden en naar je smartphone of je smartwatch sturen. En als je tijdens je omzwervingen een interessante nieuwe route vindt, moet je zeker niet aarzelen om ze als een GPX-bestand via je app of een website te delen. Zo kunnen andere mensen er ook van genieten en draag je bij aan een grote wereldwijde community.

