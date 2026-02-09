Slecht bereik? 5 tips om je mobiel signaal te verbeteren

Heb je moeite om een goed mobiel signaal te krijgen? Slecht netwerkontvangst kan je vaak al verbeteren met een paar eenvoudige ingrepen.

Of je nu wil bellen of surfen: slecht bereik is al snel frustrerend. Gelukkig bestaan er volgens consumentenorganisatie Testaankoop een paar eenvoudige trucs om de kwaliteit van je mobiele verbinding te verbeteren. We zetten ze op een rij.



1. Herstart je telefoon of zet de vliegtuigmodus even aan en uit

Een simpele heropstart kan soms al volstaan om je bereik te verbeteren. Check ook of je smartphone up-to-date is: software-updates helpen vaak om de verbinding met zendmasten te optimaliseren.

Nog een truc: zet de vliegtuigmodus even aan en weer uit. Zo dwing je je toestel om opnieuw naar het beste beschikbare signaal te zoeken, wat je ontvangst meteen kan verbeteren.

2. Bel via wifi

Als je mobiel signaal zwak is, kan je ook bellen via wifi. De meeste recente smartphones schakelen automatisch over op wifi wanneer 4G/5G niet volstaat.

Tip: check of VoWiFi (Voice over WiFi) op je toestel aanstaat. Daarmee gebruikt je smartphone vanzelf de beste beschikbare verbinding voor je gesprekken.

3. Verander van plek of ga dichter bij een raam staan

Betonnen muren, metaal of bepaald glas kunnen je mobiel signaal tegenhouden. Ga eens dichter bij een (open) raam staan: dat kan je ontvangst al meteen verbeteren.

Vermijd ook afgesloten plekken, zoals een kelder of een ruimte met veel metalen voorwerpen, want die kunnen het signaal verstoren.

4. Controleer de instellingen van je telefoon en reset ze indien nodig

Als jij als enige in je dichte omgeving problemen hebt met het netwerk, kan het helpen om de netwerkinstellingen van je telefoon te resetten.

Zo doe je dat:

Op een Samsung smartphone:

Ga naar Instellingen > Algemeen beheer > Resetten > Netwerkinstellingen resetten.

Op een iPhone:

Ga naar Instellingen > Algemeen > Verander of stel iPhone opnieuw in > Stel opnieuw in > Herstel netwerkinstellingen.

Zo kan je telefoon opnieuw beter verbinding maken met de zendmasten van je operator.

5. Probeer een mobiele signaalversterker (repeater)

Als je ondanks al deze tips nog steeds een slechte ontvangst thuis hebt, kan een mobiele signaalversterker de oplossing zijn. Dit apparaat pikt het signaal buiten op, versterkt het en verspreidt het binnen in je huis.

Let op: een versterker kan geen signaal creëren als er buiten geen signaal is. Omdat ze relatief duur zijn (enkele honderden euro’s), is het verstandig om de bruikbaarheid ervan goed te overwegen voordat je investeert. Als je buiten geen 4G/5G-dekking hebt, heeft het geen zin om het te proberen.