Mijn computerscherm is vastgelopen, wat moet ik doen?

Is je computer plotseling erg traag? Erger nog, loopt het scherm helemaal vast en reageren het toetsenbord en de muis niet meer? Hier zijn enkele tips om het probleem op te lossen.

Bijna iedereen heeft wel eens meegemaakt dat het computerscherm zonder waarschuwing vastloopt, de muis niet meer reageert, het toetsenbord niet meer reageert op commando’s, kortom, niets meer werkt. Geen paniek, er zijn oplossingen voor een vastgelopen scherm.

Hoe ontgrendel ik mijn computer?

Als een scherm vastloopt, zijn er niet veel oplossingen voorhanden. Hier zijn twee simpele methoden die je helpen het probleem op te lossen.

De radicale methode

Om de pc weer vrij te krijgen, hoef je hem vaak alleen maar uit te schakelen en opnieuw op te starten. Soms sluiten apparaten echter niet af. Eenmaal vastgelopen, heeft het indrukken van de aan/uit-knop geen effect.

Als er geen back-up nodig is, forceer de pc dan gewoon opnieuw op te starten. Houd de aan/uit-knop enkele seconden ingedrukt. Dit is meestal voldoende om de pc uit te schakelen.

Als laatste redmiddel kan je de batterij (of de stroomadapter) verwijderen en plaats je deze terug na een minuut. Laat de computer ongeveer twintig seconden volledig uitstaan. Dit is de tijd die nodig is om het directe geheugen, het zogenaamde ‘cachegeheugen’, te wissen. Jouw computer kan dan weer normaal opstarten.

De complexe methode

Als je met iets belangrijks bezig was en je werk wil opslaan om te voorkomen dat je het kwijtraakt, moet je ‘Taakbeheer’ gebruiken. Deze module geeft een overzicht van alle processen die momenteel in Windows actief zijn.

Om Taakbeheer te openen, houd je de toetsen Ctrl, Shift en Esc tegelijkertijd ingedrukt. Laat vervolgens alle drie de toetsen los. Wanneer Taakbeheer verschijnt, klik je op de kolomkop ‘CPU’. Het programma dat een groot deel van de CPU gebruikt, staat bovenaan de lijst. Je kan het programma dan abrupt stoppen door met de rechtermuisknop op de naam te klikken en ‘Taak beëindigen’ te selecteren.

Zorg er echter voor dat je programma’s sluit waarvan je de naam herkent, en geen Windows-services, aangezien dit de situatie kan verergeren. Als dit niet werkt, heb je geen andere keuze dan terug te gaan naar de eerste stap: de pc geforceerd opnieuw opstarten.