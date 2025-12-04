Met de populaire muziekdienst Spotify kan je online miljoenen nummers, podcasts en afspeellijsten beluisteren. Je hebt geen cd’s of downloads meer nodig: je kiest gewoon wat je wil horen en de muziek start meteen. Elk jaar pakt Spotify uit met Wrapped, een persoonlijke terugblik op jouw luistergedrag.

Begin december bracht Spotify Wrapped 2025 uit; een kleurrijk en deelbaar overzicht van welke artiesten, nummers en genres je het voorbije jaar het vaakst beluisterde. Dit jaar werd ook een ‘luisterleeftijd’ geïntroduceerd; een speelse schatting van hoe oud je klinkt op basis van jouw muzieksmaak.

Hoe bekijk je jouw Wrapped 2025?

De functie is beschikbaar voor zowel gratis als betalende gebruikers op voorwaarde dat je minstens 30 nummers (van telkens 30 seconden of langer) en vijf artiesten hebt beluisterd.

Je vindt Wrapped in de mobiele Spotify-app voor iOS of Android. Update de app, open Spotify en zoek bovenaan je startscherm naar de Wrapped-feed, of tik in de zoekbalk ‘2025 Wrapped’ in. Eens geactiveerd krijg je een visueel aantrekkelijk overzicht van jouw muzikaal jaar.

Sterkhouders en nieuwigheden

Spotify behoudt de vertrouwde onderdelen, maar voegt enkele nieuwe en vernieuwde functies toe.

De klassiekers blijven:

Aantal geluisterde minuten

Je topnummers (+ afspeellijst)

Topartiesten

Topgenres

Nieuw in 2025:

Luisterleeftijd

Topalbums

Fan Leaderboard (waarmee je ziet hoe trouw je bent als fan)

Wat is die ‘luisterleeftijd’ precies?

Je luisterleeftijd kan opvallend jonger of ouder uitvallen dan je echte leeftijd. Dat komt doordat Spotify uitgaat van de reminiscence bump-theorie: muziek uit je jeugdjaren (ongeveer tussen 16 en 21 jaar) maakt de diepste indruk en blijft vaak je voorkeur bepalen. Luister je vooral naar recente muziek? Dan kan je luisterleeftijd opvallend jonger uitvallen. Ben je eerder fan van oudere klassiekers? Dan stijgt je luisterleeftijd mee. Het resultaat is een grappige spiegel van hoe ‘jong’ of ‘nostalgisch’ jouw 2025 klonk.

De top 3

Benieuwd naar de meest beluisterde artiesten, nummers, albums en podcasts in België en wereldwijd in 2025? Hieronder vind je de ranglijsten:

Meest gestreamde nummers in België:

Alex Warren – Ordinary

Lola Young – Messy

Pommelien Thijs – Atlas

Meest gestreamde nummers wereldwijd:

Die With A Smile – Lady Gaga & Bruno Mars

Birds of a Feather – Billie Eilish

APT – Rosé & Bruno Mars

Naar welke artiesten luisterde jij het voorbije jaar? © Spotify



Populairste podcasts wereldwijd:

The Joe Rogan Experience

The Diary of a CEO – Steven Bartlett

The Mel Robbins Podcast

Populairste podcasts in België:

Vik & Gert – Viktor & Gert Verhulst

Legend – Guillaume Pley

Nerdland – Lieven Scheire & Hetty Helsmoortel

Meest gestreamde artiesten in België:

GIMS

Jul

Taylor Swift

Meest gestreamde artiesten wereldwijd:

Bad Bunny

Taylor Swift

The Weeknd

Meest gestreamde albums wereldwijd: